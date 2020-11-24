Срок снимают, Трамп уезжает. Американский президент согласился на поражение, но не признал его, - "Къ"

20:22 25.11.2020

Газета "Коммерсантъ" №216 от 25.11.2020, стр. 6

Администрация Дональда Трампа начала процесс передачи власти. Соответствующее заявление сделала Эмили Мерфи - глава Агентства общих служб, которое формально ведает процессом. Продолжающий отстаивать в судах "украденную победу" господин Трамп поддержал решение госпожи Мерфи, однако ни единым словом не обмолвился о том, что признает поражение.



Агентство общих служб (GSA) - организация достаточно скромная. Как говорится на его сайте, оно "предоставляет рабочие места путем строительства, управления и сохранения государственных зданий, а также управления коммерческой недвижимостью". По-русски работников GSA уместно назвать емким словом "хозяйственники" - они готовят офисы для госструктур, закупают для них необходимые принадлежности и в целом пытаются чисто в техническом плане облегчить их работу.



Волею судеб именно глава GSA по американскому закону должен дать отмашку началу процесса передачи власти.

В 2008 году, когда демократ Барак Обама сменял республиканца Джорджа Буша-младшего, GSA отправило господину Обаме письмо с подтверждением "новой реальности" уже в 23:00 в день выборов. В этот раз процесс затянулся на целых 20 дней: глава агентства Эмили Мерфи даже вынуждена была объясняться с общественностью.



"Имейте, пожалуйста, в виду, что я приняла это решение в полной независимости на основании закона и имеющихся фактов. На меня не оказывалось ни прямого, ни опосредованного давления со стороны работников исполнительной ветви власти, в том числе тех, кто работает в Белом доме или GSA, с целью повлиять на суть или время принятого мной решения. Говорю четко: я не получала указаний затянуть решение",- отметила госпожа Мерфи в письме.



Она приняла решение после того, как в понедельник, 23 ноября, власти штата Мичиган формально утвердили результаты выборов в штате и победу Джо Байдена. На следующий день, во вторник, это сделали власти штатов Пенсильвания и Невада. В пятницу, 20 ноября, такое же решение было принято еще в одном "колеблющемся" штате - Джорджия.



Тем не менее стоит обратить внимание на формулировки в письме: госпожа Мерфи говорит об отсутствии давления на нее со стороны исполнительной ветви власти. Потому что давления публичного хватало: тон задавали демократы, требующие немедленно начать процесс передачи власти.

Показательна реакция на поступок Эмили Мерфи президента США, коим до 20 января 2021 года остается Дональд Трамп. "Я хотел бы поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее неизменную самоотверженность и лояльность нашей стране. Ей мешали и угрожали, а я не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей и работниками GSA. Наше дело УВЕРЕННО идет вперед, мы и дальше будем давать хороший бой и, верю, победим!" - написал он в Twitter, отметив, что в интересах страны GSA следует начать соответствующую работу.



"В чем связь разрешения GSA начать предварительную работу с демократами и наших продолжающихся усилий в рамках исков насчет выборов, которые войдут в историю США как одни из самых коррумпированных? Мы идем вперед полным ходом! Мы никогда не сдадимся под натиском поддельных бюллетеней и Dominion!" - добавил глава государства, имея в виду одну из компаний по производству электронных комплексов для подсчета бюллетеней. Dominion бездоказательно обвиняли в подтасовке голосов, хотя компания прошла все государственные проверки.



Как рассказали источники CNN в администрации республиканца, этот твит - максимально близкое к признанию поражения заявление, которое сделает господин Трамп.

"Это прикрытие, позволяющее продолжать сбор денег",- пояснил второй источник телеканала. "Быть может, это осознание, что переход должен быть, если ситуация все-таки пойдет не по его плану",- высказался третий, выразив надежду на то, что Дональд Трамп еще может быть объявлен победителем.



Издание Politico попыталось объяснить фактическое согласие Дональда Трампа на начало процесса передачи власти. По версии издания, в последние дни президент США потерял поддержку многих влиятельных идеологических союзников, в том числе ведущего шоу на Fox News Такера Карлсона и консервативного радиоведущего Раша Лимбо: они призывали господина Трампа и соратников представить доказательства фактов якобы имевших место массовых нарушений на выборах. Недовольство господ Лимбо и Такера вызвало выступление адвоката Дональда Трампа Сидни Пауэлл: на прошлой неделе она провела пресс-конференцию, где сообщила о массовых нарушениях, но не предоставила никаких доказательств и отругала журналистов, когда они попросили их продемонстрировать.



Между тем к признанию факта поражения на выборах начали все чаще призывать сенаторы-республиканцы.



Объявление GSA приводит к ряду вполне конкретных последствий. Теперь команда Джо Байдена получит доступ к федеральным фондам на $7,2 млн, и GSA будет оказывать ей поддержку в работе. "Сегодняшнее решение - необходимый шаг, чтобы начать справляться с вызовами, с которыми сталкивается наша страна. Речь идет и о том, чтобы взять под контроль эпидемию коронавируса и вернуть нашу экономику в нормальное русло",- рассказал исполнительный директор переходного комитета Джо Байдена Йоханнес Эйбрахам. По его словам, соратники демократа в ближайшие дни будут обсуждать меры по борьбе с эпидемией, проведут ревизию вопросов национальной безопасности и "получат полную картину попыток администрации Трампа выхолостить государственные агентства".



Алексей Наумов