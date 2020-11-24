 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.11.2020
23:07  В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан
23:05  Байден "подобрал любовницу" не без пользы для России, - М.Ростовский
23:00  Сенат Франции признал независимость армянского Арцаха
22:57  Россия пришла в Карабах. Чтобы остаться…, - Дм.Литовкин
20:40  "Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников
20:22  Срок снимают, Трамп уезжает. Американский президент согласился на поражение, но не признал его, - "Къ"
19:47  Умер Диего Марадона

18:06  Хитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумов
18:05  Куда Китай впишет слова папы Франциска об уйгурах?
18:01  Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение
16:50  "Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...
16:46  Вся елбасиная рать. Опубликован полный список кандидатов в депутаты КазМажилиса от партии Nur Otan
15:48  Россия-Турция-Иран: геополитическая тройка, сумевшая кардинально изменить наш мир при отсутствии нашей реакции, - Ксавье Рофер
15:34  В России учреждена ученая "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
15:20  "Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
11:53  Оно не тонет. Дарига Назарбаева выдвинута на выборы в Мажилис от Nur Otan
11:16  Обвал системы неизбежен. Путин рассказал, каким будет мир после коронавируса, - Михаил Хазин
11:11  Йеменские хуситы зажигают саудовскую нефть ракетами, - "Къ"
10:36  Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
10:34  Топ-менеджерам "КазМунайГаза" снизили зарплату. Аж на целых 6,7 процента!
10:32  АмерДемократия. Как мафия Байдену помогла, - Buffalo Chronicle
09:42  КазМинздрав тяжело болен... Ч. 2, - Е.Косенко
09:25  На должность президента Кыргызстана осталось всего 47 кандидатов
09:04  Почему визит Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию является историческим, - Le Monde
08:59  Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? - New York Times
08:41  В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару, - В.Мухин
08:29  Ализа Солтонбекова - новый министр труда и соцразвития Киргизии
07:53  Битва башен Кремля: Какие кланы "обидел" Мишустин своей реформой, - "СП"
00:31  За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев
00:29  Либеральному миропорядку подрезали крылья, - Т.Бордачев
00:17  Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?
00:15  О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина
00:02  В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:01  Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"
Вторник, 24.11.2020
21:05  В Китай идут инвесторы со всего мира. Даже из США
21:02  Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны
21:01  Россия и США скрестили шприцы
21:00  Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы
20:57  Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира
20:51  Российский БПК "Адмирал Виноградова" тараном вышибает американский эсминец "Джон Маккейн" из залива Петра Великого
19:09  Как мимо Китая проплыл труп его врага, - "Къ"
18:48  Страшное недовольство и социальное напряжение – проблема не только Германии, но всего Запада в целом, - И.Титов
18:36  Аким Октябрьского района Бишкека Куценко схвачен за коррупцию. Не просидел в должности и месяца!
18:34  КНР пристально следит за обеспечением прав китайских компаний в Кыргызстане, - посол Ду Дэвэнь
17:32  Полиция Парижа ударила по нелегальной миграции дубинками, - "НГ"
16:30  Байден и Россия. Неизбежно ли ужесточение антироссийской политики Вашингтона? - В.Пироженко
11:07  За Зулпиевскую конституцию. На кой Киргизии новый закон от старого прохиндея?
10:53  Коварству русских поем мы песню! Ария заморского Госдепа, - К.Душенов
09:57  Нетаньяху секретно слетал к саудовским принцам. Причина кипиша?, - М.Беленькая
09:56  "Кыргызия", так назвал стан кыргызов видный просветитель Осмонаалы Сыдыков еще в царское время, – С.Чериков
09:06  Астанинская нуротановщина. Перезагрузка со столичным акцентом? - Сакен Есетов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников
20:40 25.11.2020

23 ноября, в интервью "7-му каналу" кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что Омурбек Текебаев брал у российского бизнесмена Леонида Маевского 1 миллион долларов за "Мегаком" и об этом факте "знает вся политическая элита", в частности, может подтвердить Кулов.

Политик Феликс Кулов сегодня, 24 ноября, ответил на эти слова Садыра Жапаров, распространив соответствующее заявление.
"Сейчас мне передали слова Садыра Жапарова. Не знаю, на чем основаны подобные утверждения в отношении меня, но могу лишь повторить то, что я говорил под присягой на следствии и в суде. Мне был задан вопрос о том, где находился Текебаев 21 декабря 2010 года, так как Маевский в этот день якобы встречался с Текебаевым в здании парламента.
Поэтому мы его искали, но на работе его не было, и мне сообщили, что, наверное, его не будет, возможно, он ушел праздновать свой день рождения. Помню по этому поводу я еще пошутил, что Текебаев великий человек, оказывается, родился в один день со Сталиным. Но позже мне уточнили, что его день рождения 22 декабря.

В общем мы его не нашли и оппозиционную коалицию наша фракция "Ар-Намыс" с фракцией "Ата Мекен" тогда не создали. Вот так я случайно запомнил эту дату и стал свидетелем по его делу.

Теперь, что касается заявления Садыра Жапарова о том, что "вся политическая элита знала": идите в суд, выполните свой гражданский долг и дайте там нужные показания, а меня не надо втягивать в интриги и склонять к лжесвидетельству". О получении Текебаевым миллиона долларов и в том числе, что он сам это может подтвердить.

На это могу только посоветовать: кто знает - идите в суд, выполните свой гражданский долг и дайте там нужные показания, а меня не надо втягивать в интриги и склонять к лжесвидетельству", - заявил Кулов.

Источник - super.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606326000
Новости Казахстана
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Мажилис одобрил законопроекты для развития АПК
- Правительство рассмотрело вопрос газификации населенных пунктов
- Государственный секретарь провел заседание комиссии
- В Сенате изучают законопроект об административно-территориальном устройстве
- Народники вышли на старт
- Будь здрав, Минздрав. Часть вторая.
- Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по выпуску отечественной вакцины против COVID-19
- "Быть самостоятельным, жить в уважении и любви ко всем"
- Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  