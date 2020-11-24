"Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников

20:40 25.11.2020

23 ноября, в интервью "7-му каналу" кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что Омурбек Текебаев брал у российского бизнесмена Леонида Маевского 1 миллион долларов за "Мегаком" и об этом факте "знает вся политическая элита", в частности, может подтвердить Кулов.



Политик Феликс Кулов сегодня, 24 ноября, ответил на эти слова Садыра Жапаров, распространив соответствующее заявление.

"Сейчас мне передали слова Садыра Жапарова. Не знаю, на чем основаны подобные утверждения в отношении меня, но могу лишь повторить то, что я говорил под присягой на следствии и в суде. Мне был задан вопрос о том, где находился Текебаев 21 декабря 2010 года, так как Маевский в этот день якобы встречался с Текебаевым в здании парламента.

Поэтому мы его искали, но на работе его не было, и мне сообщили, что, наверное, его не будет, возможно, он ушел праздновать свой день рождения. Помню по этому поводу я еще пошутил, что Текебаев великий человек, оказывается, родился в один день со Сталиным. Но позже мне уточнили, что его день рождения 22 декабря.



В общем мы его не нашли и оппозиционную коалицию наша фракция "Ар-Намыс" с фракцией "Ата Мекен" тогда не создали. Вот так я случайно запомнил эту дату и стал свидетелем по его делу.



Теперь, что касается заявления Садыра Жапарова о том, что "вся политическая элита знала": идите в суд, выполните свой гражданский долг и дайте там нужные показания, а меня не надо втягивать в интриги и склонять к лжесвидетельству". О получении Текебаевым миллиона долларов и в том числе, что он сам это может подтвердить.



На это могу только посоветовать: кто знает - идите в суд, выполните свой гражданский долг и дайте там нужные показания, а меня не надо втягивать в интриги и склонять к лжесвидетельству", - заявил Кулов.