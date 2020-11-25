Россия пришла в Карабах. Чтобы остаться…, - Дм.Литовкин

22:57 25.11.2020

Миротворческая миссия в непризнанной республике затянется на десятилетия



Об авторе: Дмитрий Викторович Литовкин – ответственный редактор "Независимого военного обозрения".

25.11.2020



Армия Азербайджана заняла Кельбаджарский район. Об этом в обращении к нации сообщил президент cтраны Ильхам Алиев, попутно обвинив Армению в вырубке леса, поджоге школ и убийстве домашнего скота. Победитель всегда прав. Ему простят все, что бы он ни сделал. Проигравший, напротив, будет виноват во всех грехах. Это бремя небогатой Армении придется нести в одиночку.



Прозападная политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна потерпела фиаско. Запад не только не поддержал Ереван в ходе военного конфликта, но и молчит сейчас, когда в Нагорном Карабахе разворачивается гуманитарная катастрофа: армяне покидают свои дома, опасаясь геноцида новых властей. Азербайджанцы прошли это в начале 1990-х: тогда регион покинули сотни тысяч беженцев.



Если вспомнить события в Абхазии 1992 года и в Южной Осетии 2008-го, параллели с происходящим сегодня в Карабахе напрашиваются сами собой. В обоих межнациональных конфликтах проигравшая сторона вынуждена была бросать свое имущество. В Цхинвале так же, как и в Кельбаджарском районе, полыхали дома. С группой журналистов мы выбирались из Цхинвала на армейском БТР. Военные поместили нас внутрь машины и категорически запретили высовывать головы. Опасаясь не столько за то, что пролетит шальная пуля, сколько за то, что мы увидим ужас исхода грузин из своих сел. Но запах гари и горелого мяса говорил сам за себя.



Приход российских миротворцев в Карабах стал единственным шансом для населения региона на выживание. С 14 ноября военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой – миротворческой бригады Центрального военного округа обеспечили возвращение более 11 тыс. жителей. Сейчас они занимаются разминированием местности, восстановлением дорожного движения, электро-, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. Военные патрули сопровождают автотранспорт, который возит продукты и предметы первой необходимости в удаленные населенные пункты. В республику направлен мобильный госпиталь. Помимо оказания помощи раненым, медикам предстоит бороться с коронавирусной инфекцией.



Никол Пашинян уже сейчас говорит о том, что конфликт в Карабахе остается затяжным. В связи с этим он предполагает, что миротворцы, направленные из России, будут находиться на этой территории более пяти лет. За это время, по его мнению, надо будет "создать гарантии безопасности и стабильности в регионе".



Возможно ли это? Ильхам Алиев празднует победу, полемизирует с лидерами других государств по поводу сохранения христианских храмов и памятников на территориях, перешедших под контроль Баку. Он говорит, что проживающие в Азербайджане христиане смогут пользоваться ими. Возможно, он сдержит слово, однако не все так просто. Например, турки в 1935 году превратили в музей византийский собор Святой Софии, ставший мечетью после завоевании османами Константинополя. Но через 85 лет после секуляризации исторический памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО опять стал мечетью по решению "султана" Реджепа Тайипа Эрдогана.



Смогут ли российские миротворцы предотвратить такое развитие событий в Карабахе? Нет. Они находятся всего лишь в одной из зон конфликта. Могут ли они влиять на процессы в районах, отходящих по трехстороннему соглашению Азербайджану и ранее занятых Арменией? Нет. Поэтому все, что там будет происходить, останется на совести новых властей. А она вряд ли будет лояльна к "армянским захватчикам". Именно поэтому Никол Пашинян говорит о "затяжном характере" конфликта и скорее всего втайне надеется на реванш. Баку также будет лелеять мечты о полном возвращении Карабаха в состав Азербайджана.



Азербайджану потребовалось более 30 лет, чтобы улучить удачный политический момент, связанный с нестабильностью в армянском обществе и слабостью его руководства, для того чтобы провести успешную военную операцию и практически полностью вернуть себе Карабах. Тотальный разгром армянской армии и полную утрату региона остановила Москва – единственный гарант невозобновления боевых действий.



Вспомним Южную Осетию. Президент Грузии Михаил Саакашвили тоже ждал удобного момента, чтобы вернуть регион в состав своей страны. Этому не способствовал переговорный процесс, и грузины решились на силовую акцию. В помощь им была политическая и военно-техническая поддержка Запада. Но вот одного они не учли. Если Россия вводит своих миротворцев, то покинут они эту территорию только по решению Кремля, что тождественно слову "никогда".



По итогам войны Тбилиси полностью утратил контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии, которые были признаны Москвой как независимые государства. Собственно, этот сценарий грозит и Ильхаму Алиеву в случае попытки продолжения агрессии. Но и Никол Пашинян вряд ли может рассчитывать на возвращение этой территории: Армения в течение 30 лет так и не решалась признать ее своей.



Кстати, это и намек новому президенту Молдавии Майе Санду: стоит ли предпринимать решительные действия в отношении Приднестровья. Этот урок на постсоветском пространстве, похоже, усвоил только Киев, категорически не согласный с вводом российского миротворческого контингента в Луганск и Донбасс.