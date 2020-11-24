Сенат Франции признал независимость армянского Арцаха

23:00 25.11.2020

Французский сенат выпустил резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).



За проголосовали 305 участников обсуждения, против - один.



Решение парламента носит рекомендательный характер.