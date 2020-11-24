Байден "подобрал любовницу" не без пользы для России, - М.Ростовский

23:05 25.11.2020 Что для нас означает "возвращение Америки"



Адресованное "союзникам и противникам" заявление Джо Байдена о том, что "Америка вернулась", не может не вызвать в России чувства глубокого недоумения. С нашей точки зрения, Америка в последние четыре года так никуда и не уходила. При якобы желающем "поладить с Путиным", изоляционисте Трампе нас бомбардировали санкциями даже с еще большим энтузиазмом, чем при авторе заявления "российская экономика разорвана в клочья", интернационалисте Обаме.



Что для нас означает "возвращение Америки"



Но мы не должны удивляться слишком сильно. Целевая аудитория слов избранного президента США "Америка будет играть ведущую роль в мире, а не отступать от него" - это совсем не мы, а европейцы, японцы и прочие дружественные Вашингтону державы, которые при Трампе оказались в роли "брошенной любовницы".



Из любого правила есть исключения. И при Трампе у Америки были союзники, которые чувствовали себя не просто хорошо, а очень хорошо. Яркий пример - Израиль.



Решение американского конгресса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим было принято еще при президенте Клинтоне в 1995 году. Казалось бы, дело сделано. Во время борьбы за пост президента будущий "друг Билл" Бориса Ельцина торжественно обещал "поддерживать Иерусалим как столицу Израиля". Но, как это часто случалось в случае с Клинтоном, "пообещать - не значит жениться".



Каждые шесть месяцев он подписывал специальный президентский указ, позволяющий ему не выполнять решение конгресса. Такое поведение Клинтона жестко критиковалось кандидатом в американские вожди Бушем-младшим. Но, став президентом, он тоже ушел в кусты. Обама - то же самое. Назвав в ранге кандидата в президенты Иерусалим "столицей Израиля", он этим и ограничился.



И лишь Дональд Трамп Израиль не подвел: не только "пообещал", но и "женился" - реально перенес посольство. Кроме этого символического жеста, Трамп целенаправлено и последовательно действовал в русле политики Израиля. Уходящий президент США жестко прессовал Иран - страну, которую в Тель-Авиве (Россия, как известно, не признает Иерусалим столицей Израиля, поэтому пишу так) считают своим злейшим врагом.



Но Израиль - это исключение, которое лишь подтверждает правило. Для абсолютного большинства традиционных союзников США четыре года Трампа были временем постоянных крупных и мелких унижений и разочарований. Читая уже опубликованные мемуары отставных политиков и дипломатов об этой подходящей к концу эпохе, я почти на физическом уровне ощущаю, как, общаясь с президентом Америки, европейские лидеры с трудом сдерживали себя и сжимали зубы от бессилия.



Возьмем, например, "добрую приятельницу России", автора ставшей уже крылатой фразы "хайли лайкли" Терезу Мэй. По окончании визита британского премьера в Белый дом в 2017 году фотографы запечатлели трогательную сцену: высшие лидеры Соединенного королевства и Соединенных Штатов покидают здание держась за руки, аки влюбленные тинэйджеры. Советники Терезы Мэй были сильно озадачены. "Застегнутая на все пуговицы" мадам Мэй была обычно не склонна к телячим нежностям и к тактильности. Как вспоминает тогдашний британский посол в Вашингтоне сэр Ким Даррок, у премьера осторожно поинтересовались: мол, что случилось? Раздраженный ответ звучал так: "Он схватил мою руку! Что я должна была делать?"



Если говорить о другой "железной даме" европейской политики Ангеле Меркель, то ее личное пространство весельчак Дональд вроде бы не нарушал. И к самой фрау канцлер, и к ее стране уходящий президент США всегда относился с подчеркнутой неприязнью.



Объясняя в своих воспоминаниях этот странный феномен, сэр Ким Даррок приводит теорию, выдвинутую известным немецким историком Роландом Паулем. Мол, все дело в обиде, которую германские власти давным давно нанесли дедушке Трампа Фридриху. Переехав в 1885 году в Америку из Германии в возрасте 16 лет, предок будущего американского президента по прошествии ряда лет захотел вернуть на родину свою немецкую жену (согласно официальной версии, та вдруг страстно заскучала по родным местам). Однако король Баварии, к которому поступило прошение Фридриха Трампа, не только ответил отказом, но и указал на то, что Фридрих сам виноват: типа, не надо было в свое время уклоняться от воинской службы в Баварии! Живи теперь со своей поднадоевшей второй половиной до скончания века!



Байден пообещал, что его президентство не будет "третьим сроком Обамы"



Даже если эта версия соответствует действительности, она, естественно, является лишь забавным анекдотом. Но вот что в глазах политиков Старого света анекдотом не являлось: Трамп страстно ненавидел Европейский Союз и мечтал о роспуске "устаревшего" НАТО. В Москве разглагольствования Трампа о том, что НАТО неплохо было бы распустить, напротив, вызывали чувство глубокого морального удовлетворения. Но вот было ли это чувство оправданным?



С точки зрения интересов России уходящий президент США вел себя как корова, которая очень мелодично мычит, но при этом совершенно не дает молока. Никакого реального ущерба НАТО Трамп не нанес. И лидеры других стран-членов альянса, и американские политики и чиновники лишь саботировали все усилия президента и ждали момента, когда его сменит кто-то более "вменяемый". Сейчас этот "вменяемый" в лице Байдена появился, и все вновь стало на свои привычные места.



Короче, пока с приходом Байдена Россия потеряла лишь то, чего она на деле никогда не имела. По эре Трампа не надо скучать. Надо пользоваться возможностями, которые перед Москвой, вероятно, откроет наступление эры Байдена. Разумеется, эти возможности носят крайне ограниченный характер. Враждебность по отношению к России верхушки Демократической партии, верхушки республиканцев, конгресса, спецслужб, военных, элиты журналистского сообщества - с приходом к власти Байдена все это никуда не уйдет. Но связанные с новым президентом США возможности для нашей страны тоже есть. Не видеть их было бы крупным просчетом.



Стратегия Трампа сводилась к выводу США из всей системы международных договоров. Стратегия Байдена заключается в том числе в возобновлении активного участия Америки в системе международных отношений. Уже объявлено, например, что США будет добиваться новых договоренностей по климату. Без нас подобные договоренности будут бессмысленными.



Байден, скорее всего, постарается снизить накал противостояния с Ираном. Байден точно более активно будет взаимодействовать с европейскими союзниками и, возможно, попытается изменить динамику застарелых конфликтов типа украинского ( и постарается влезть в новые конфликты типа белорусского). Байден, я уверен, будет более активно торговаться с Москвой по вопросам контроля над стратегическими вооружениями.



Подвожу итог. При новом президенте США Америка будет по-прежнему стараться ударить Россию как можно больнее. Но при этом наше пространство для маневра может очень сильно расширится. По мне это гораздо предпочтительнее той ситуации, которая существовала и пока по-прежнему существует при Трампе с замиранием и замерзанием всего и вся. Короче, возвращай Америку в мир, друг Байден, возвращай! Россия там ее тоже ждет - вместе с бывшими "брошенными американскими геополитическими любовницами".



Мих. Ростовский Источник - московский комсомолец

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