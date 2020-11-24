В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан

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23:07 25.11.2020
В состав конституционного совещания вошли еще десять человек. Кто они
Аида ДЖУМАШОВА, 25 ноября 2020
Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ, согласно которому внесены изменения в состав конституционного совещания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что такое решение принято в связи с увеличением числа желающих активно участвовать в работе конституционного совещания. Кроме того, указ подписан в целях обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учета различных мнений.
Так, в состав конституционного совещания включены:
- общественный деятель Чолпонбек Абыкеев;
- независимый эксперт, конституционалист Мурат Укушев;
- экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов;
- директор правозащитной организации "Бир дуйно - Кыргызстан" Толекан Исмаилова;
- эксперт по предупреждению рисков и бедствий, редактор газеты "Плюрализм" Мурат Карыпов;
- независимый эксперт-юрист Айдарбек Мамбеткадыров;
- кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ имени Жусупа Баласагына Асель Абакирова;
- экс-депутат парламента Кантемир Мурзабеков;
- заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования Муратбек Иманкулов;
- заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ имени Бориса Ельцина, профессор, доктор юридических наук Таалайбек Шамурзаев.
Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.