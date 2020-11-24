В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан

23:07 25.11.2020

В состав конституционного совещания вошли еще десять человек. Кто они

Аида ДЖУМАШОВА, 25 ноября 2020

Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ, согласно которому внесены изменения в состав конституционного совещания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Уточняется, что такое решение принято в связи с увеличением числа желающих активно участвовать в работе конституционного совещания. Кроме того, указ подписан в целях обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учета различных мнений.



Так, в состав конституционного совещания включены:



- общественный деятель Чолпонбек Абыкеев;



- независимый эксперт, конституционалист Мурат Укушев;



- экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов;



- директор правозащитной организации "Бир дуйно - Кыргызстан" Толекан Исмаилова;



- эксперт по предупреждению рисков и бедствий, редактор газеты "Плюрализм" Мурат Карыпов;



- независимый эксперт-юрист Айдарбек Мамбеткадыров;



- кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ имени Жусупа Баласагына Асель Абакирова;



- экс-депутат парламента Кантемир Мурзабеков;



- заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования Муратбек Иманкулов;



- заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ имени Бориса Ельцина, профессор, доктор юридических наук Таалайбек Шамурзаев.



Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.



Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.