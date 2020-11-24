Верные байденцы. К руководству в США рвутся оголтелые, - "Къ"

00:40 26.11.2020

Назначения де-факто избранного президента США продолжают вызывать скандалы



Де-факто избранный президент США Джо Байден провел формальную презентацию своей команды, а заодно и своей политики, которая выглядит полной противоположностью трамповского курса "Америка прежде всего". Процесс формирования команды не обходится без шероховатостей: недовольство высказывают как левые демократы, так и вполне умеренные однопартийцы будущего хозяина Белого дома.



"Наша команда - команда за моей спиной - готова действовать",- победоносно провозгласил Джо Байден со сцены в городе Уилмингтоне (штат Делавэр). За его спиной, подобно готовому к штурму отряду спецназа, стояла "великолепная шестерка", главные назначенцы будущей администрации. "Это команда, появление которой свидетельствует: Америка вернулась. Она готова вести за собой мир и сидеть во главе стола, а не отступать. Она готова бросать вызов нашим противникам и не отворачиваться от союзников. Готова отстаивать свои ценности",- твердо и уверенно говорил демократ.



Он отдельно подчеркнул, что после пары десятков разговоров с мировыми лидерами был удивлен, как они ждут, чтобы США "вернулись к своей исторической роли глобального лидера и в регионе Тихого, и в регионе Атлантического океанов, и по всему миру".



Команда за моей спиной воплощает принцип: чем плотнее Америка работает с союзниками, тем она сильнее",- сказал Джо Байден, подчеркнув, что за плечами его соратников величайшие дипломатические победы последних лет, и это стало возможным благодаря десяткам лет опыта, приобретенного во взаимодействии с партнерами.



"Именно так мы обеспечим безопасность Америки, не втягиваясь в бесполезные военные конфликты, сдерживая наших противников и не подпуская террористов. Именно так мы дадим отпор терроризму и экстремизму, возьмем под контроль эту пандемию и последующие, справимся с климатическим кризисом, распространением ядерного оружия и авторитаризма, киберугрозами, проблемами новых технологий и многим, многим другим",- пообещал господин Байден. Затем слово взяли его назначенцы.



Самой примечательной, по крайней мере для российского читателя, была речь Энтони Блинкена, претендующего на пост государственного секретаря. Помимо традиционных фраз о необходимости совместной работы с союзниками он рассказал историю своего отчима, который в годы Второй мировой войны был единственным из 900 учеников белостокской школы, выжившим при холокосте. "В конце войны он во время "марша смерти" сбежал в леса Баварии. Из укрытия он услышал низкий гул: это был танк. Вместо железного креста на боку машины он увидел белую пятиконечную звезду. Он подбежал к танку. Крышка люка открылась. Чернокожий солдат посмотрел на него сверху вниз. Он встал на колени и сказал единственные три слова на английском, которым мать научила его до войны. "Боже, храни Америку"",- рассказал господин Блинкен. Именно такого рода лидерство, отметил он, Америка постоянно демонстрирует всему миру, несмотря на отдельные промахи.



Кроме Энтони Блинкена на мероприятии выступили кандидат в министры внутренней безопасности латиноамериканец Алехандро Майоркас (поведавший о том, как его семья бежала от коммунистов), будущий советник по национальной безопасности Джейк Салливан (рассказавший о прекрасных человеческих качествах Джо Байдена), кандидат на пост директора национальной разведки Эврил Хейнс (пообещавшая говорить будущему президенту правду в лицо), афроамериканка Линда Томас-Гринфилд, будущий постпред США при ООН ("Америка вернулась, многостороннее взаимодействие вернулось. Дипломатия вернулась"), и "климатический царь", бывший госсекретарь Джон Керри (вновь затронувший тему необходимости многостороннего взаимодействия).



Контуры будущего кабинета Джо Байдена обозначаются все отчетливее, да и сам он принимает на себя все больше президентских обязанностей: после формального запуска транзита он не только получил доступ к федеральным деньгам и "ключам" от всех министерств, но и к ежедневным президентским брифингам по важнейшим вопросам безопасности.



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Подбор соратников Джо Байдена демонстрирует, что он обращает внимание на расово-гендерный состав своей будущей администрации и старается в том числе угодить левому, прогрессивистскому крылу партии: ее одобрение заслужил, например, господин Керри. Исполнительный директор левой группы Justice Democrats Александра Рохас, например, отметила, что особенно довольна выбором Джона Керри. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выразила одобрение выдвижением Джанет Йеллен на пост министра финансов. Кандидатура латиноамериканца Алехандро Майоркаса также вызвала положительные отклики: либералы надеются, что одно его происхождение может поменять работу ведомства с нелегальными мигрантами.



"Могло быть и хуже. Он не берет левых, он берет тех людей, кто не испортил с левыми отношения, кто готов слушать",- рассказала в беседе с изданием Politico политтехнолог Ребекка Кац, работающая с левыми демократами. Первые признаки раскола, однако, уже проглядывают: левое "климатическое" движение Sunrise Movement раскритиковало Джо Байдена за назначение на пост старшего советника президента конгрессмена Cедрика Ричмонда: господин Ричмонд, по их мнению, плохо борется с изменением климата. Будущему директору национальной разведки Эврил Хейнс припомнили роль в допущении пыток при допросах подозреваемых в терроризме. Сейчас, однако, основная цель прогрессистов - не допустить в кабинет нового президента сторонников урезания госрасходов.



Скандал разгорелся и из-за вероятной кандидатуры на пост главы ЦРУ: им, по данным американских СМИ, может стать бывший исполняющий обязанности руководителя ведомства Майк Морелл, занимавший при Бараке Обаме пост замглавы ЦРУ. К скандалу причем привели не заявления левых демократов, а слова вполне "умеренного" однопартийца будущего президента.



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Против назначения Майка Морелла открыто выступил видный демократ, член комитета Сената по разведке Рон Уайден. "Человек, оправдывавший пытки, не может быть утвержден на пост главы ЦРУ. Дохлый номер",- сказал господин Уайден в интервью CNN. Он имел в виду ранние заявления господина Морелла: тот утверждал, что методики "улучшенного допроса" террористов были и эффективными, и морально обоснованными.



Примечательно, что формально кандидата на пост главы ЦРУ Джо Байден так и не объявил. Вполне резонно предположить, что по мере приближения к инаугурации антитрамповская "скрепа" демократов будет ослабевать, а внутренние противоречия - нарастать.



Алексей Наумов