Мировой рынок: началось бегство из доллара в золото, - В.Катасонов

00:44 26.11.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.11.2020

На мировом рынке золота подули новые ветры

Бегство из доллара в металл



Недавно Всемирный совет по золоту (ВСЗ) опубликовал доклад о состоянии мирового рынка драгоценного металла за третий квартал 2020 года.



Из продолжавшихся тенденций в качестве наиболее важной отмечено продолжение роста цен на драгоценный металл. Средняя цена на золото в 1 квартале была немного выше 1580 долларов за тройскую унцию. Во втором квартале она выросла на 8 процентов и составила 1710 долларов. В третьем квартале средняя цена приросла еще на 16 процентов по сравнению со вторым и на 32 процента по сравнению с началом года. В начале августа цена пробила планку в 2000 долларов и в какой-то момент достигла рекордного значения 2060 долларов. Правда, в сентябре был ценовой откат (до среднемесячной величины примерно 1950 долл.), но такие откаты для рынка золота привычны. Эксперты ожидают, что в начале 2021 года цена прочно обоснуется на уровне, находящемся над планкой в 2000 долларов.



Причины роста цен на золото очевидны – ослабление доллара, других ведущих валют (евро, британского фунта, японской иены) и ожидаемый их крах. Динамика цен на драгоценный металл свидетельствует не о том, что золото дорожает, а о том, что валюты обесцениваются.



Парадоксом рынка золота в 2020 году стало то, что рост цен на драгоценный металл происходит на фоне падения спроса на него. Так, во втором квартале спрос упал по сравнению с первым на 11% и составил 1015,7 тонн. В третьем квартале он опустился ниже планки в 1000 тонн – до 892,3 тонн. Это на 12,1% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 19% ниже в годовом исчислении. Предложение драгоценного металла составило в третьем квартале 1224 тонны, что на 3% меньше в годовом исчислении по сравнению с понижением на 15% за второй квартал. Таким образом, ситуация со спросом на рынке золота ухудшилась, а предложение стало постепенно восстанавливаться. Предложение во втором квартале сильно просело из-за того, что под влиянием фактора коронавируса добыча драгоценного металла была ограничена или даже прекращена (так, была полная остановка добычи в ЮАР). И все-таки возникает вопрос: по какой причине цены на золото в третьем квартале росли, притом что предложение металла превысило спрос на 332 тонны?



Считается, что в текущем году происходило быстрое изменение структуры спроса на золото. В предыдущие несколько лет активными покупателями золота были центробанки. А вот в третьем квартале 2020 года они неожиданно стали чистыми продавцами драгоценного металла (суммарные продажи превысили суммарные покупки). Центробанки стали нетто-продавцами золота впервые за последние десять лет. Объяснить этот феномен можно тем, что в условиях вирусно-экономического кризиса многим странам остро потребовалась валюта для погашения тех или иных неотложных обязательств. Наиболее крупными продавцами в 3 квартале были центробанки Турции (22 тонны) и Казахстана (35 тонн).



В третьем квартале (впрочем, как и во втором) Банк России не покупал золота. Банк России в марте объявил, что с 1 апреля прекращает закупки драгоценного металла, что странно. Ведь в отличие от большинства других центробанков ему не надо тратить иностранную валюту на пополнение золотых резервов, поскольку в России добывается большое количество золота и приобретается оно за рубли. И что еще более странно: в третьем квартале Банк России продал из своих резервов на мировом рынке 1,2 тонны. Последний раз до этого Центробанк России продавал золото в 1 квартале 2007 года (также 1,2 тонны). У Банка России валютные резервы составляют более 440 млрд. долл. От них надо избавляться, а не конвертировать дорожающее золото в обесценивающуюся валюту.



Традиционно основная часть спроса (более половины) на мировом рынке золота приходилась на ювелирную промышленность. Вирусно-экономический кризис внес в это серьезные коррективы. В третьем квартале 2020 г. спрос на ювелирные изделия пострадал сильнее всех других сегментов рынка золота, сократившись до 333 тонн, что составило лишь 37,3% общего спроса на драгоценный металл. Падение спроса на ювелирное золото в годовом исчислении составило 29%. В таких странах, как Китай и Индия, где особенно развит ювелирный рынок, наступил мертвый сезон.



Чем объяснить такое падение? Во-первых, оно возникло из-за карантинных ограничений. Торговля ювелирными изделиями через Интернет проблематична. Во-вторых, изделия ювелирной промышленности не могут рассматриваться как эффективный инструмент сбережения (тезаврации). Они имеют низкую ликвидность (цена продажи может оказаться значительно ниже цены покупки). А в условиях нарастающего кризиса и обесценения валют для граждан на первый план выходит сбережение накопленного.



Некоторая часть спроса на золото традиционно создается промышленностью, не относящейся к ювелирному производству. По причине карантинных ограничений спрос на такое промышленное золото также падал: во втором квартале 2020 г. на 16%, в третьем – еще на 6%, составив по итогам третьего квартала всего 76,7 т.



Падение общего спроса на золото было бы еще большим, если бы оно не компенсировалось растущим спросом на т. н. инвестиционное золото. Что это такое? Драгоценный металл в виде стандартных слитков или стандартных монет. В более широком смысле к инвестициям в золото относятся ценные бумаги, обеспеченные драгоценным металлом. Наибольшее распространение сегодня получили специализированные биржевые индексные фонды (Exchange Traded Funds – ETF), привязанные к золоту (золотые биржевые фонды).



Так вот на фоне падения спроса на золото со стороны ювелирной и иной промышленности, а также центральных банков происходит стремительный рост спроса на инвестиционное золото. В 3 квартале года инвестиции в золото составили 494,6 т, они выросли на 21% на годовой основе, т. е. по сравнению с 3 кварталом 2019 года (табл. 1). Как отмечают эксперты, стремительно растущий рынок инвестиционного золота и обусловил рост цен во всех секторах мирового рынка драгоценного металла.



В первом полугодии высокую динамику демонстрировали золотые биржевые фонды. Спрос на сертификаты этих фондов со стороны физических и юридических лиц трансформировался в рост спроса самих фондов на золото. На сегодняшний день в мире имеется несколько десятков ETF, которые специализируются на инвестициях в драгоценный металл. Это фонды, действующие в США, Великобритании, Германии, Швейцарии. Наиболее крупными фондами в США являются (в скобках – величина резервов золота на начало мая 2020 года, тонны): SPDR Gold Shares (1056,2); iShares Gold Trust (422,1); Sprott Physical Gold Trust (64,4); SPDR Gold MiniShares Trust (37,5); Aberdeen Standard Physical Gold Shares (32,9). В Великобритании: iShares Physical Gold ETC (202,4); Invesco Physical Gold ETC (198,6); WisdomTree Physical Gold (146,7); Gold Bullion Securities Ltd (84,0); WisdomTree Physical Swiss Gold (54,2); BullionVault (41,9). В Германии: Xtrackers Physical Gold ETC EUR (64,7); Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC (59,2); Xtrackers Physical Gold ETC (24,5). У первого из названных американских фондов резервы золота сопоставимы с официальными золотыми резервами Швейцарии (1040 тонн на июль текущего года).



За весь прошлый год в золотые биржевые фонды было закуплено золота в объеме 659 тонн. Общее количество золота к началу нынешнего года в ETF составило 2,885 тонн. В 2020 году масштабные закупки золота фондами продолжились. По итогам первого квартала года золотые резервы фондов приросли на 298 тонн и достигли 3183 т. Во втором квартале прирост был еще более внушительным – на 436 т. По данным ВСЗ, на середину текущего года резервы золотых биржевых фондов составили 3 тыс. 620 тонн (в стоимостном выражении 205,8 млрд. долл.). Это больше, чем официальные золотые резервы Германии (3.362 т на сентябрь нынешнего года), занимающей по этому показателю второе место в мире после США.



Однако в 3 квартале инвестиционная активность золотых биржевых фондов стала исчезать. В трехмесячный период с июля по сентябрь фонды закупили 272,5 т золота (что меньше прироста за 1 квартал и тем более меньше прироста за 2 квартал). На годовой основе прирост составил лишь 5% (табл. 1). Особенно вялым были закупки золота фондами в сентябре – всего 36 т.



Табл. 1.



Инвестиции в золото в 3 квартале 2020 г. в мире (тонн)



3 квартал 2019 г.



3 квартал 2020 г.



Прирост за год, %



Инвестиции в золото, всего



408,1



494,6



21



Инвестиции в физическое золото (слитки и монеты)



149,4



222,1



49



Инвестиции в золотые ETF



258,7



272,5



5



Источник: gold.org



Вместе с тем зафиксирован резкий взлет инвестиций в физическое золото – слитки и монеты. Граждане (да и юридические лица) все меньше доверяют банкам и фондам, которые предлагают клиентам обезличенное золото. Могут быть банкротства, могут быть мошенничества. Лучше драгоценный металл держать под матрасом или закопать в саду. В крайнем случае купить золотой слиток и разместить его в банковской ячейке.



По итогам 3 квартала эти инвестиции составили 222,1 т, что означает прирост на годовой основе на 49%. Резко возросший интерес к инвестиционному золоту объясняется стремлением физических и юридических лиц застраховаться от возможного обесценения и тем более резкого обвала доллара США.



Всемирный совет по золоту дает список стран, где спрос на инвестиционное золото в виде физического металла в 3 квартале был наибольшим (в скобках – объем покупок, тонн): Китай (57,8); Турция (48,5); Индия (33,8); Германия (32,3); США (19,2). На все остальные страны пришлось 30,4 тонн.



В некоторых странах произошел взрывообразный рост спроса за физическое инвестиционное золото. Особенно отличилась Турция, у которой спрос на такое золото вырос на годовой основе на 600%. Также стоит отметить США, где рост на годовой основе составил 300%. Сегодня в Америке даже банки Уолл-стрит рекомендуют своим клиентам постепенно уходить от доллара и конвертировать его в драгоценный металл.



Резко возрос спрос на физическое золото также в Германии (на 81% на годовой основе) и Австрии (на 128%). А вот приросты на годовой основе по некоторым другим странам (%): Индия – 51; Китай – 35; Великобритания – 28.



Примечательно, что в списке топ-10 стран с наибольшими инвестициями в физическое золото по итогам 3 квартала нет России. Ее нет по той причине, что в стране фактически нет рынка такого золота. В последние годы покупки инвестиционного золота в России находились на уровне всего 3-4 т в год. Такие символические объемы операций с инвестиционным золотом (чуть более 1 процента добычи драгоценного металла в стране) объясняются тем, что в России до сих пор сохраняется налог на добавленную стоимость (НДС) при сделках с инвестиционным золотом. Причем, как отмечает ВСЗ, он самый высокий в мире – 20%. В Европейском союзе такой налог был отменен еще в начале XXI века, в Китае – в 2004 году.



Кроме того, сегодня большая часть добываемого в России золота отправляется на внешний рынок, а для внутреннего остаются крохи. По итогам трех кварталов 2020 года из страны было вывезено 220,5 т драгоценного металла (примерно 90% золота, добытого за это время в России). Почти все российское золото экспортировано в Англию.



Отмена НДС на инвестиционное золото и переориентация российских золотодобытчиков с внешнего на внутренний рынок позволили бы российским физическим и юридическим лицам провести выгодную и спасительную для них конвертацию долларов США и других валют в физический металл. Это простейший и очевидный способ эффективной дедолларизации российской экономики. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606340640

