Бремя надежды: что будет с иранской ядерной сделкой при Байдене

01:38 26.11.2020 И готовы ли Тегеран и Вашингтон вернуться на исходные позиции



Наталия Портякова



Джо Байден еще не успел вступить в должность президента США, а страны евротройки - Великобритания, Германия и Франция - уже обсудили, как будут работать с новой американской администрацией по вопросу реанимации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как иранская ядерная сделка. Надежды на реинкарнацию соглашения, по сути, разрушенного два года назад выходом из него США, дали заявления новоизбранного американского президента о намерении вернуться к этому договору в обмен на возврат к исходным позициям Тегерана. Однако обратный путь обещает стать весьма тернистым. В чем могут быть подводные камни - в материале "Известий".



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Выше максимума



Главной темой встречи министров иностранных дел Германии Хайко Мааса, Франции Жан-Ив Ле Дриана и их британского коллеги Доминика Рааба на правительственной вилле под Берлином 23 ноября стала выработка "дальнейшего подхода с участием всех подписантов СВПД, а возможно, и с новой администрацией США".



- Встреча министров иностранных дел трех стран стала подготовкой к новому этапу интенсивной дипломатии с целью поддержания СВПД. На встрече также обсуждался вопрос о возможных переговорах с будущей администрацией США, - рассказали "Известиям" во внешнеполитическом ведомстве Германии, добавив, что страны евротройки на регулярной основе находятся в тесном диалоге и с другими участниками сделки - с высоким представителем Евросоюза, Россией, Китаем и Ираном.



Робкие надежды на возвращение новой администрации США к ядерной сделке, из которой Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел страну в 2018 году, появились не на пустом месте. О намерении Вашингтона снова присоединиться к СВПД говорил сам новоизбранный президент Джо Байден - при условии, что и Иран пойдет на попятную и исправит нарушения этого соглашения, включая избыточное накопление обогащенного урана.



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Это еще больше помешает новой администрации США вернуться к ядерной сделке с Тегераном



По данным Международного агентства по атомной энергии, к настоящему моменту запасы обогащенного урана в Тегеране оказались в 10 раз больше, чем количество, которым страна располагала до введения Вашингтоном режима санкций два года назад. А по словам Байдена на прошлой неделе, они в 12 раз превысили максимум, разрешенный Ирану по условиям ядерной сделки 2015 года, что сделало Тегеран "ближе к ядерной бомбе сегодня, чем это было, когда Дональд Трамп вступил в должность".



Американские "но"



По мысли европейской дипломатии, самым логичным первым шагом в сторону возрождения ядерной сделки могло бы стать сворачивание Ираном активности по обогащению урана в обмен на отмену американских санкций против Тегерана, касающихся его ядерной программы. Однако, как заметил на днях спецпредставитель США по Ирану Эллиот Абрамс, администрация Байдена не сможет снять все американские санкции с Ирана, даже если бы очень захотела, хотя бы ввиду сложности самого процесса их отмены.



Кроме того, у новой администрации будут явные трудности с тем, чтобы убедить в рациональности возврата к сотрудничеству с Ираном сенат, остающийся под контролем республиканцев. Как написала на этой неделе в статье для Time Кэтрин Эштон, бывшая верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и возглавлявшая переговоры по СВПД, многим членам конгресса никогда не импонировала идея соглашения с Тегераном, и "даже в тот момент, когда мы достигли временного соглашения в 2013 году, некоторые хотели ввести новые санкции против Ирана".



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Вероятным препятствием может стать и намерение Джо Байдена внести в ядерную сделку новые составляющие. Как он сам признал в интервью CNN в середине сентября, его администрация хотела бы сфокусироваться в том числе и на активности Ирана в регионе, а также на ракетной программе страны.



- Включение темы ракет в новое соглашение со стороны президента Байдена вполне возможно. И это будет проблематично, поскольку иранцы в предыдущем раунде переговоров, приведших к СВПД, отказались связывать ядерные требования с какими-либо другими вопросами. Не будут иранские власти приветствовать такие попытки ограничить их мобильность и сейчас: это повлияет на региональную политику страны, а также на ее планы иметь оборонительные и наступательные возможности для авиации, - сказала "Известиям" эксперт кафедры международной безопасности и права Крэнфилдского университета Анисе Ван Энгеланд.



Притаившийся Тегеран



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Россия же исключает подписание нового договора или внесение изменений в СВПД



На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил CBS News: Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет пересматривать условия СВПД, заметив, что "если бы мы хотели сделать это, мы могли бы сделать это с президентом Трампом четыре года назад".



Это не значит, однако, что у самого Ирана не окажется новых требований к США. Как дал понять тот же Джавад Зариф, Тегерану потребуются жесткие гарантии соблюдения сделки в будущем. А американские и европейские эксперты между тем не исключают, что республика может поднять и вопрос о компенсации за введение санкций после выхода Вашингтона из СВПД два года назад. С тех пор финансовые ресурсы страны за рубежом оказались заморожены, экспорт сырой нефти из Ирана сократился по меньшей мере на 40% по сравнению с максимумом мая 2018 года. Заметно ослабли и возможности импортировать даже такие основные товары, как продовольствие и лекарства.



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Пока, впрочем, Тегеран ведет себя максимально осторожно. Как заметил "Известиям" востоковед Роланд Биджамов, в Иране прекрасно понимают, что до 20 января президентом будет оставаться Дональд Трамп, и не хотят его провоцировать.



- Тегерану нужна эта сделка, он может впоследствии выдвигать какие-то условия, но они вряд ли выйдут за рамки традиционного в таких случаях торга, - сказал политолог. - В целом с приходом Байдена ситуация может измениться для Ирана в лучшую сторону. По крайней мере будущая администрация будет действовать взвешенно и профессионально, а ее политика станет прогнозируемой.



Вместе с тем времени на раскачку у новой администрации будет не так уж и много. Как напомнила на этой неделе Gurdian ведущий переговорщик США по иранской сделке в 2011–2015 годах Венди Шерман, в июне будущего года Ирану предстоят собственные президентские выборы, на которых могут выиграть консервативные сторонники жесткой линии, что затруднит переговоры по ядерной сделке. И потому окно возможностей для выхода на новые договоренности между США и Ираном или скорее возврата к старым соглашениям с точки зрения времени достаточно узко. Источник - Известия

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