Какие козыри приберег Трамп на крайний случай?

01:40 26.11.2020 Исход президентских выборов в США еще может изменить Верховный суд и улица



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Станислав Бышок



Решение о начале передачи власти в США Управлением по общим вопросам администрации (GSA) Джо Байдену не означает согласие с итогами выборов.



"Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел?" - написал в своем Twitter Дональд Трамп, добавив, что прошедшие выборы запомнятся как "самые коррумпированные в истории американской политики".



По словам действующего американского президента, его штаб и сторонники никогда не согласятся с "фальшивыми бюллетенями".



Ранее стало известно, что Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. Такое решение, по его утверждению, он принял "в лучших интересах страны". В то же время Трамп вновь выразил уверенность в своей победе на выборах.



Двумя днями ранее американский лидер также утверждал, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования.



На прошлой неделе Трамп на пресс-конференции заявил, что выиграл выборы: "Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов".



Стоит напомнить, что заявления Трампа отличаются противоречивостью: он то утверждает, что выиграл, то - что готов признать победу оппонента, называя ее при этом незаконной.



Между тем, The Independent еще неделю назад сообщила, что команда действующего президента США планирует вскоре закрыть свои иски по результатам выборов, когда коллегия выборщиков соберется в декабре. По словам источников, Трамп спокойно соглашается с тем, что судебные иски в ключевых штатах обречены на провал. Кроме того, команда президента поощряет его планы признать поражение и спланировать жизнь за пределами Белого дома в следующем году.



Означает ли это, что Трамп окончательно сдался?



Доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян не видит в заявлениях Трампа никакого противоречия.



- Трамп говорит, что если он проиграл, то уйдет. Но он не считает себя проигравшим, поскольку у него супер-пупер доказательства. Значит, остается.



"СП": - СМИ писали, что Трамп готов отказаться от исков. Ранее сообщалось о пессимизме в его команде и готовности отказаться от борьбы. Готов ли сам Трамп идти до конца и поддержит ли его команда?



- Часть команды пессимистично смотрит на его перспективы. Ряд представителей республиканцев не готовы идти против системы. Плюс судьи тоже являются частью системы. Никто из них не хочет подрывать веру американцев в чистоту выборов, поскольку на этой вере базируется политическая система США. Однако Дональд Фредович лично готов идти до конца. Для него это вопрос принципиальный. Поэтому пока остаются шансы на победу - он пойдет за ней.



"СП": - А партия поддержит? Для них ведь проигрыш на президентских выборах не трагедия - рано или поздно другой республиканец вернется в Белый дом.



- Проблема не в проигрыше Трампа, а в двух моментах. Во-первых, демократы могут посчитать, что так можно. Что можно фальсифицировать голосование не только на их праймериз, но и на общих выборах. Создается прецедент.



Во-вторых, демографическая картина в США меняется не в пользу республиканцев. Поэтому им нужен такой козырь, который станет серьезным ударом по репутации демократов. Поэтому если бы они были бы рациональными парнями, то пошли бы за Трампом.



"СП": - А в реальности, есть ли у него еще шансы оспорить итоги? Есть ли у Трампа еще какие-то "запасные" варианты?



- Теоретически реально. Трампу будет на год больше, чем Байдену сейчас - и он в хорошей форме. К тому же республиканский электорат обожает Трампа. Но впереди еще четыре года, так что посмотрим.



- Трамп был эксцентриком задолго до того, как стать политиком или президентом США, - напоминает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.



- И задолго до президентства он принял бизнес-тактику на максимальное взвинчивание ставок и отказ признавать поражение даже в самых, казалось бы, бесперспективных ситуациях. Сегодня Трамп остается верен своей роли, оставляя пространство неопределенности в отношении собственного поведения максимально открытым.



Даже понимая, что шансов нет, делать вид, что решительный перелом ситуации в вашу пользу вот-вот случится, - в этом весь Трамп. За это его любят сторонники, ненавидят враги и, да, сторонятся "нормальные", истеблишментарные политики даже из собственной партии.



В какой-то период времени, в 2018-2019 годах, начинало казаться, что республиканская партия стала настолько "трампистской", что бы под этим ни подразумевалось, что всерьез говорить о какой-то внутренней оппозиции или, тем более, варианте, при котором партия откажется от поддержки Трампа, не приходилось.



Но случился "черный лебедь" в виде пандемии коронавируса, прошли выборы, где Байден, согласно имеющимся данным, набрал не только большинство выборщиков, но и большинство "чистых" голосов американцев. Теперь вопрос состоит не в том, останется ли Трамп в Белом доме, а в том, останется ли он в республиканской партии и, если да, насколько сильной сможет стать его фракция.



"СП": - Американские СМИ писали даже, что Трамп захотел назначения голосующих за него выборщиков вопреки результатам. А насколько это реально? Ведь выборщиков назначает губернатор - по итогам голосования в штате от победившей партии. Тем более, что в ключевых Пенсильвании и Мичигане губернаторы демократы…



- Очевидно, Трамп и его команда рассматривали и, наверное, рассматривают разные варианты того, как можно кажущееся поражение превратить в победу. Другое дело, что эти варианты не обязательно должны быть выполнимыми, технически или юридически. В ряде случаев вполне можно ограничиться декларацией о намерениях.



Если гипотетически представить, что некоторые из выборщиков, представляющих штаты, где победил Байден, все-таки решать проголосовать за Трампа, то следует понимать, что, во-первых, это в целом достаточно редкий случай, во-вторых, сейчас разница в выборщиках - около 70 в пользу Байдена, поэтому десяток-другой "перебежчиков" погоды для Трампа не сделает. Но Трампу и его отчаянным сторонникам, безусловно, будет приятно напоследок "откусить" немного от "байденовских" штатов.



"СП": - Каким может быть политическое будущее Трампа после президентства? Останется ли "трампизм" как явление, и что это вообще такое?



- Политическое будущее бывших президентов США, как правило, редко тесно связано с партийной политикой. Они пишут мемуары, занимаются гуманитарными проектами, летают по миру с лекциями за существенные гонорары, участвуют в инаугурациях следующих президентов, порой выступают на партийных конференциях - но нельзя сказать, что определяют политику своих партий в чем-то существенном. Возможно, Трамп, будучи в принципе необычным политиком, будет себя вести наперекор и устоявшемуся в партийной системе США положению дел.



"Трампизмом" в политологических текстах называется максимально шоу-ориентированный и персонифицированный вариант правого популизма. В известном смысле, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был "трампистом до Трампа". Раннего Владимира Жириновского, пожалуй, тоже можно условно вписать в эту категорию. В этом смысле нельзя сказать, что Трамп привнес в мировую политику что-то кардинально новое. Кроме того, на сегодняшний день не видно роста "трампизма" ни в одной стране, а те политики, которых обычно сравнивают с Трампом, были "в игре" еще до того, как он объявил о своих президентских амбициях. Источник - СвободнаяПресса

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