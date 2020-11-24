 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден сдаст Украину. Она уже абсолютно никому не нужна, - Яков Кедми
03:42 26.11.2020

Байден сдаст Украину, шансов нет: Кедми заявил о "гениальных идеях" Штатов

Байден сдаст Украину, шансов нет – такого мнения придерживается экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он рассказал о "гениальных идеях" Соединенных Штатов Америки и обрисовал перспективы.

В прямом эфире программы "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьев Live" ведущий Дмитрий Куликов напомнил о плотном патронате американской администрации при Майдане, госперевороте и начале гражданской войны на Украине. Этим публично занимались Джо Байден и Виктория Нуланд. Украине никогда не скрывала: ждала возвращения Байдена и клинтоновской группировки в надежде, что жизнь наладится.

Кедми напомнил об особенностях структуры власти в США. Раньше Байден был вице-президентом, а это "пятое колесо в телеге", которому не доверяют ничего серьезного.

"Хочешь заниматься Украиной – занимайся. Она никого не интересует", - объяснил гость эфира.

Он занимался, и позже открылись радужные перспективы для него и его сына.

"Говорить о том, что вот сейчас он вернется и вернется интерес к Украине… Мне вот эти ожидания напоминают определенно развитых женщин, которые всегда с интересом смотрят порнографические фильмы до конца: а может он на ней женится? Вот сейчас точно такой же вариант. Украина надеется, что после полной порнографии, которая шла, сейчас Америка на ней женится", - считает Яков Кедми.

Он подчеркнул, Украина абсолютно никому не нужна. Она уже выполнила свою историческую миссию – навредить России. Вторую историческую миссию она не приняла: стать базой для американской армии и флота, а также для НАТО – чтобы те располагались поближе к Москве. Сейчас США пытаются как-то использовать украинское воздушное пространство. Но только до тех пор, пока позволяет Россия, подчеркнул экс-глава спецслужбы "Натив".

"Сейчас возникают "гениальные" идеи: почему бы не дать Украине и Грузии статс особого положения в НАТО. Не внутри Альянса, но все-таки чтобы можно было ими больше пользоваться в обход существующих правил", - сообщил Кедми.

По его мнению, когда "завтра" Байден станет президентом, ему будет не до Украины. У него страна находится в катастрофическом положении. Очень сложные отношения вовсе не с Украиной, а с Китаем и Европой, Ираном и Ближним Востоком.

"И уделять внимание Украине в этом бедламе у Бадена просто нет сил", - уверен Яков Кедми.

Источник - tsargrad.tv
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