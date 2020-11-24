Военно-нефтяной альянс. Дележ иракской нефти продолжается, - М.Беленькая

07:29 26.11.2020

Военно-нефтяной альянс

Главы МИД России и Ирака расставили приоритеты в двустороннем сотрудничестве



Газета "Коммерсантъ" №217 от 26.11.2020, стр. 6

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн впервые прилетел в РФ в качестве главы внешнеполитического ведомства и сопредседателя российско-иракской Межправкомиссии. В центре внимания Москвы и Багдада три главные темы: сотрудничество в топливно-энергетической и оборонной сферах, а также координация в вопросах борьбы с терроризмом. Главной же новостью переговоров стала информация о предстоящем визите в Россию министра обороны Ирака.



Визит Фуада Хусейна в Москву начался с его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Хотя господин Хусейн возглавил иракский МИД только в июне, они с господином Лавровым давно знакомы. В течение двух лет Фуад Хусейн занимал пост министра финансов, а до этого руководил администрацией президента Иракского Курдистана. Среди обсуждаемых тем - практически вся региональная политическая повестка. Сергей Лавров подчеркнул близость взглядов с Багдадом по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, урегулирование палестинского конфликта, развитие ситуации в Сирии. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом: напомним, в 2015 году в Багдаде начал действовать информационный центр, где военные из России, Ирака, Сирии и Ирана обмениваются разведданными и координируют действия в сфере борьбы с терроризмом.



Сергей Лавров сразу подчеркнул, что основу сотрудничества Москвы и Багдада составляют топливно-энергетическая и военно-техническая сферы.

Обе находятся вне рамок переговоров на площадке МИДа, хотя в общих чертах министры их все равно обсудили. В четверг Фуад Хусейн, который также возглавляет с иракской стороны Межправительственную комиссию (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, встретится с российским сопредседателем этой структуры, вице-премьером Юрием Борисовым, а также министром энергетики Николаем Шульгиновым. Стороны обсудят подготовку 9-го заседания МПК, а также проведут обзор 14 двусторонних документов, которые Москва и Багдад планируют подписать в следующем году. По словам господина Хусейна, они охватывают такие сферы, как образование, транспорт, здравоохранение, нефтегазовая отрасль, торговля.



Об упавшем до $264,5 млн товарообороте министры не упомянули, остановившись на хорошем. По словам Сергея Лаврова, инвестиции крупных российских нефтяных компаний в иракскую экономику составили более $13 млрд.

В октябре Ирак пригласил международные компании принять участие в проекте разработки газового месторождения Мансурия недалеко от границы с Ираном. Его запасы оцениваются в 4,5 трлн куб. футов природного газа. Ранее контракт принадлежал консорциуму, возглавляемому турецкой госкомпанией Turkish Petroleum Corp., в которую также входили Kuwait Energy PLC и Korean Gas Corp. Работы были остановлены из-за захвата террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) части территории Ирака. После объявленной победы над терроризмом консорциум к разработке месторождения так и не вернулся. В последние месяцы Багдад вел переговоры о Мансурии с Total, к проекту проявляла интерес и "Газпром нефть". При предыдущем правительстве Ирака российской компании предлагали в проекте 49–51% в зависимости от того, решит ли она работать самостоятельно или в консорциуме.



Впрочем, это не единственный объект, который ждет инвестиций. На фоне экономического кризиса в стране и в мире развитие нефтяных проектов в Ираке замедлилось. Ситуация усугубляется соглашением стран ОПЕК+. Учитывая то, что с мая по сентябрь Ирак производил больше нефти, чем нужно было по сделке, ОПЕК+ потребовала от Багдада дополнительных сокращений до конца года. Для иракцев это больной вопрос. Багдад не раз жаловался, что с ним поступили несправедливо еще в 2016 году, когда не освободили от обязательств по сделке ОПЕК+. Мол, пока все страны извлекали выгоду от сокращения добычи нефти, Ираку не на что было восстанавливать страну, пострадавшую от многочисленных войн и террористов. Шли также активные споры с зарубежными компаниями, чья доля нефтедобычи должна быть сокращена - их или правительства страны. В то же время глава МИД Ирака особо подчеркнул, что между Москвой и Багдадом существует "хорошая позитивная координация в формате ОПЕК+".



Посол России в Ираке Максим Максимов - о перспективах сотрудничества между Москвой и Багдадом

Посол России в Ираке Максим Максимов - о перспективах сотрудничества между Москвой и Багдадом

Что касается ВТС, то, как сказал Сергей Лавров, Россия готова "удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения РФ". Одновременно он сообщил сенсационную новость о планах министра обороны Ирака посетить Россию в "обозримом будущем". Напомним, что последнее соглашение между странами в 2015 году о сотрудничестве в военно-технической сфере подписывалось в ходе аналогичного визита. Тогда же Ирак занял второе место среди покупателей российского оружия на основе заключенного в 2014 году контракта на поставку вооружений на сумму более $4 млрд. В 2018 году в Багдаде на постоянной основе заработало представительство АО "Рособоронэкспорт". В том же году начались поставки в Ирак российских танков Т-90С. Багдад также проявлял интерес к российскому зенитному ракетному комплексу С-400, но это так и не вылилось в практическую плоскость - во многом из-за противодействия США. Весной для защиты своего контингента США разместили на иракской территории свои системы Patriot. Но Вашингтон собирается снизить численность своих военных в Ираке, и ситуация в сфере ВТС может измениться.



Впрочем, несмотря на декларируемую близость Москвы и Багдада, нельзя не заметить, что Россия пока не входит в число внешнеполитических приоритетов Ирака.

После того как Мустафа Каземи занял в мае пост премьер-министра, он посетил Тегеран, Вашингтон, Париж, Рим и Лондон. Визит в Саудовскую Аравию был отложен только по причине болезни короля. С Москвой все сложно. Последний раз консультации на высшем уровне были в 2015 году. Под новую встречу нужно готовить договорную базу. "Визит главы МИД Ирака подтверждает желание обеих сторон продолжить эту работу. Происходит рутинная сверка часов. А вот визит министра обороны может принести сюрпризы",- сказал "Ъ" менеджер ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. Он также отметил, что многое будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между Багдадом и новой администрацией США. "До сих пор Ирак разрывался между Вашингтоном и Тегераном, но в свете намерения Джо Байдена наладить контакты с Ираном обстановка в регионе, может быть, станет спокойнее",- добавил он. Впрочем, как дал понять Сергей Лавров, Москва не намерена ставить свои отношения с Ираком в зависимость от планов США, которые "то выходят откуда-то, то возвращаются куда-то".



Марианна Беленькая