С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы, - О.Хен

09:36 26.11.2020 Во времена СССР Алматы был крупнейшим промышленным центром, однако эпоху рыночного капитализма смогли пережить не все предприятия города



Оксана Хен, spik.kz, 3 ноября



Давайте попробуем вспомнить, какие именно заводы и фабрики оказались не нужны независимому Казахстану.

Начиная с 30-х годов в Алматы появились табачный, плодоконсервный и мясоконсервный, меховой, текстильный и хлопчатобумажный комбинаты, завод шампанских вин, кондитерская, ковровая, трикотажная, хлопкопрядильная, обувная, мебельная и швейные фабрики.

В 1942 году в городе начали действовать завод имени Кирова, АЗТМ, электротехнический, литейно-механический, вагоноремонтный, механический и ремонтно-подшипниковый заводы.

С распадом великой державы многие из них прекратили свое существование. Бывшие заводы и фабрики не вписались в сегодняшние городские реалии. Теперь в тех местах, где некогда базировались промышленные предприятия, красуются торгово-развлекательные центры, офисы или комплексы с бутиками для малого бизнеса.

Например, Алма-Атинская трикотажная фабрика имени Дзержинского в советское время славилась на всю республику ассортиментом изделий для детей и взрослых. Головное ее предприятие располагалось по адресу Маметовой, 67 и было организовано на базе эвакуированной в Алма-Ату в 1941 году Ивантеевской трикотажной фабрики. В годы ВОВ фабрика выпускала военное обмундирование. В советское время производила верхний и бельевой трикотаж для взрослых и детей (94 вида изделий).

В 90-х фабрика была приватизирована, выведена из государственной собственности, затем преобразована в акционерное общество и ликвидирована, а ее цеха и другие объекты – распроданы. Сейчас в здании располагаются офисы компаний, кафе, магазины, тренажерные залы, салоны красоты и т. п.

Алма-Атинский домостроительный комбинат (АДК). Крупнейшая строительная организация республики была создана в 1956 году. Предприятие имело 10 хозрасчетных строительных ремонтных управлений, завод по выпуску железобетонных изделий, завод по переработке нерудных материалов, крупную автобазу и другие подразделения.

Здесь изготавливались изделия из железобетона, из которых потом строились целые микрорайоны. Из бетонных панелей АДК построена половина нашего города и выстроены жилые дома в других городах Казахстана и СССР. После обретения независимости заказов для АДК становилось все меньше.

В конце 90-х и начале 2000-х цеха комбината, расположенные по адресу Сатпаева, 90, один за другим демонтировали. В 2011 году на этом месте был открыт еще один торгово-развлекательный комплекс. В 2015 году на других оставшихся производственных территориях было начато строительство жилого комплекса.

Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат (АХБК) – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в СССР, на котором, к слову, работали около 10 тысяч человек. Строительство АХБК началось в 1961 году, а в 1965-м предприятие уже выдавало первую продукцию. К 1970 году все три фабрики, входящие в состав предприятия, работали на максимальных мощностях. Ежегодный объем продукции составлял около 74 миллионов погонных метров.

В 90-х годах АХБК, как и многие другие предприятия, остановился, и люди остались без работы. С 2003 года часть производственных площадей превращена в торговый центр "Армада". В 2016 году на месте второго цеха был открыт торговый центр Grand Park. Сейчас там, где некогда располагался АХБК, открыты торговые точки с бесчисленными бутиками, которым не видно конца и края.

Алма-Атинский опытный завод "Эталон". Продукция, которая здесь выпускалась, была засекречена. Известно, что в начале 60-х годов опытные заводы появились в Киеве, Алма-Ате, Новосибирске и других городах. Во времена "холодной войны" в засекреченных цехах завода изготавливались особые приборы ночного видения и наведения для артиллерийских войск, черные ящики, которыми завод снабжал военные самолеты и вертолеты всего Советского Союза. На предприятии трудились порядка 1500 сотрудников, всего здесь выпускалось около 40 видов изделий.

В 80-х годах был построен новый корпус завода. В его стенах выпускались медицинское оборудование и медицинские приборы. После распада Союза специальная продукция, которая использовалась для нужд обороны, оказалась невостребованной. Какое-то время в старых цехах делали сейфы для хранения, сверхточные и чувствительные измерительные приборы. Сегодня завода "Эталон", который располагался по адресу Карла Маркса, 32 (ныне Кунаева), не существует. На его территории расположился бизнес-центр "Эталон", и теперь бывшие цеха некогда засекреченного предприятия занимают медицинский центр, офисы разных компаний и складские помещения.

Еще один современный ТРЦ – это бывший Алма-Атинский электротехнический завод (АЭТЗ), который был создан в 1941 году на базе эвакуированного в Алма-Ату из Харькова завода "Транссвязь". Вместе с оборудованием эшелонами прибыли и специалисты – 385 человек. В годы войны завод выпускал продукцию для фронта: аккумуляторные батареи, связевые и телефонные аппараты, воинские котелки. По общедоступным сведениям, завод производил светильники, утюги и прочую мирную продукцию, но помимо этого в секретных цехах выпускались платы и микроэлектроника для советских ракет, детали для военной промышленности. В секретных сводках завод значился под названием "Почтовый ящик № 7", и больше о нем не было никаких сведений.

Завод успешно развивался и работал до тех пор, пока в 90-х огромное предприятие не законсервировали. Много лет цеха стояли заброшенными, а во дворе появилась платная ночная автостоянка. В 2011 году его административный корпус был продан и перестроен под ТРЦ "Март", который находится по адресу Рихарда Зорге, 18. Какие-то площади были переделаны под парковку, а все цеха и подсобные помещения – сданы под склады частным инвесторам.

Алма-Атинская ковровая фабрика имени Валентины Терешковой была создана в 1936 году. На предприятии выпускали ковры и ковровые дорожки различных видов из натуральной овечьей, верблюжьей и козьей шерсти. Однако и эта фабрика после развала Союза не смогла "вписаться" в капиталистические реалии. Нарушились связи фабрики с поставщиками, а из-за рубежа в страну хлынула дешевая синтетическая продукция. В 1992 году фабрика была приватизирована, оснащена новым немецким оборудованием и преобразована в частное акционерное общество. Сегодня ковровой фабрики не существует: все оборудование, станки и цеха проданы. В 2007 году после неоднократных попыток восстановить производство и сбыт продукции фабрика была закрыта, а огромные помещения предприятия – сданы под торговые площади и другие цели. Ковры здесь тоже есть, только уже не казахстанского производства.

Алма-Атинская хлопкопрядильная фабрика Министерства легкой промышленности Казахской ССР. Основанное в 1942 году предприятие в 1957 – 1975 годах было реконструировано. Здесь выпускали высококачественную хлопчатобумажную пряжу для трикотажного производства, а также фильтроэлементы для сельскохозяйственных машин. Фабрика имела свой клуб, здравпункт, общежитие на 1000 мест, три детских сада, зону отдыха на Капшагае, а также библиотеку.

С наступлением независимости пряжа для трикотажного производства и фильтроэлементы стали невостребованными, предприятие приватизировали, вывели из государственной собственности, преобразовали в акционерное общество и ликвидировали. Оборудование, здание и объекты внутри фабрики были проданы. Сегодня в бывших цехах располагается бизнес-центр и офисы различных компаний.

Коренные жители города помнят, как в Алматы были налажены производство и активное насыщение как внутреннего, так и внешнего рынка различными товарами. Теперь же три четверти своих потребностей мы покрываем за счет заграничных товаров: еда, одежда, обувь, мебель, оптика, техника, электроника, металлы и резина – импорт. Даже то, что мы делаем сами и гордимся этим, производится из импортных комплектующих.

Вывод напрашивается сам собой – в Казахстане стало выгоднее не производить, а закупать товары за рубежом и продавать их в тех местах, где когда-то располагались крупнейшие заводы, фабрики и комбинаты. Явно и то, что основной проблемой предприятий в разгар капитализма и развала СССР стало нарушение имеющихся связей. Копилка "упущенных возможностей" пополняется также отсутствием поддержки со стороны государства в восстановлении промышленности после кризиса, произошедшего в конце прошлого тысячелетия. Совокупность всех этих факторов и привела к тому, что в Алматы на месте, скажем, бывшего завода находится очередной торгово-развлекательный центр, в котором реализуется заграничная продукция. Источник - spik.kz

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