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|В новую КырКонституцию хотят внести английский как второй официальный язык. Почему не китайский?
09:41 26.11.2020
26 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Член конституционного совещания Максат Чакиев предлагает закрепить за английским языком статус официального наряду с русским. Об этом он сказал на пленарном заседании.
По его словам, есть много обращений от народа по этому поводу.
"Сейчас у нас русский язык является официальным. Благодаря этому кыргызстанцы взаимодействуют, разговаривают свободно в более 10 странах. Если брать масштабно, то в более чем 100 государствах используют английский язык. Из них есть страны, которые включили в свои законы английский как официальный. Если мы хотим влиться в мир новых технологий, новшеств, мировых процессов, то мы должны внести английский язык в Конституцию как второй официальный", - сказал Максат Чакиев.
Доктор филологических наук Сыртбай Мусаев назвал предложение абсурдным. "Не считаю нужным даже выносить на голосование озвученное предложение. Сама инициатива абсурдна", - заявил он.
Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.