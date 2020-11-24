 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.11.2020
09:50  Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
09:49  Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев
09:41  В новую КырКонституцию хотят внести английский как второй официальный язык. Почему не китайский?
09:36  С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы, - О.Хен
09:31  Кровавая Карабахская ничья, - К.Сивков
07:29  Военно-нефтяной альянс. Дележ иракской нефти продолжается, - М.Беленькая
03:42  Байден сдаст Украину. Она уже абсолютно никому не нужна, - Яков Кедми

01:40  Какие козыри приберег Трамп на крайний случай?
01:38  Бремя надежды: что будет с иранской ядерной сделкой при Байдене
00:44  Мировой рынок: началось бегство из доллара в золото, - В.Катасонов
00:40  Верные байденцы. К руководству в США рвутся оголтелые, - "Къ"
Среда, 25.11.2020
23:07  В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан
23:05  Байден "подобрал любовницу" не без пользы для России, - М.Ростовский
23:00  Сенат Франции признал независимость армянского Арцаха
22:57  Россия пришла в Карабах. Чтобы остаться…, - Дм.Литовкин
20:40  "Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников
20:22  Срок снимают, Трамп уезжает. Американский президент согласился на поражение, но не признал его, - "Къ"
19:47  Умер Диего Марадона
18:27  В Красном море миной подорвали мальтийский танкер "Agrari"
18:06  Хитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумов
18:05  Куда Китай впишет слова папы Франциска об уйгурах?
18:01  Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение
16:50  "Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...
16:46  Вся елбасиная рать. Опубликован полный список кандидатов в депутаты КазМажилиса от партии Nur Otan
15:48  Россия-Турция-Иран: геополитическая тройка, сумевшая кардинально изменить наш мир при отсутствии нашей реакции, - Ксавье Рофер
15:34  В России учреждена ученая "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
15:20  "Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
11:53  Оно не тонет. Дарига Назарбаева выдвинута на выборы в Мажилис от Nur Otan
11:16  Обвал системы неизбежен. Путин рассказал, каким будет мир после коронавируса, - Михаил Хазин
11:11  Йеменские хуситы зажигают саудовскую нефть ракетами, - "Къ"
10:36  Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
10:34  Топ-менеджерам "КазМунайГаза" снизили зарплату. Аж на целых 6,7 процента!
10:32  АмерДемократия. Как мафия Байдену помогла, - Buffalo Chronicle
09:42  КазМинздрав тяжело болен... Ч. 2, - Е.Косенко
09:25  На должность президента Кыргызстана осталось всего 47 кандидатов
09:04  Почему визит Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию является историческим, - Le Monde
08:59  Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? - New York Times
08:41  В Донбассе готовятся к турецко-украинскому удару, - В.Мухин
08:29  Ализа Солтонбекова - новый министр труда и соцразвития Киргизии
07:53  Битва башен Кремля: Какие кланы "обидел" Мишустин своей реформой, - "СП"
00:31  За злоупотребления задержан полпред КырПрезидента в КырПарламенте Дыйканбаев
00:29  Либеральному миропорядку подрезали крылья, - Т.Бордачев
00:17  Почему Сталин не отдал Самарканд и Бухару Таджикистану?
00:15  О бездарности и "манкуртизме" узбекских и казахских кинотворцов, - Н.Нуртазина
00:02  В Ираке нашли способ победить непобедимую коррупцию, - А.Веселов
00:01  Китай утверждает, что искоренил абсолютную бедность, - "НГ"
Вторник, 24.11.2020
21:05  В Китай идут инвесторы со всего мира. Даже из США
21:02  Антивирус Конфуция. Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны
21:01  Россия и США скрестили шприцы
21:00  Голубая кровь, блин... Британский пэр-педераст, сын банкира Лебедев получил титул "барон Сибири" от Британской королевы
20:57  Накормить Китай: российские продукты пустят на крупнейший рынок мира
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев
09:49 26.11.2020

100 лет назад Ленин создал автономию для казахов

Дмитрий Окунев, gazeta.ru, 26 августа

26 августа 1920 года в составе РСФСР была создана казахская национальная автономия. Постановлением советского правительства на территории нескольких российских областей учреждалась Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика со столицей в Оренбурге. Через 16 лет ее преобразовали в Казахскую ССР.
Издавна на Руси казахов называли казаками. С 1734 года применительно к этому народу использовали новый термин – киргиз-кайсаки: очевидно, чтобы не путать их с представителями Яицкого (с 1775 года – Уральского) казачества. Как известно из "Капитанской дочки" Александра Пушкина, важную роль в крестьянском восстании под руководством Емельяна Пугачева сыграли обитатели киргиз-кайсацкой степи – это обширная территория между Уральскими горами и Аральским морем. Наименование "казахи" появилось уже в советское время – в 1925-м.
В 1819 году в состав России вошла Киргиз-Кайсацкая большая Орда.
По состоянию на 1890 год киргиз-кайсаки проживали в Российской империи на территории Оренбургской и Астраханской губерний, Семипалатинской, Семиреченской, Тургайской и Уральской областей. Среди местных правителей были как те, кто придерживался пророссийской ориентации, так и стремившиеся к независимости. На протяжении всего периода под властью династии Романовых киргиз-кайсаки (казахи) периодически поднимали восстания.
Впервые вопрос предоставления автономии этому народу вошел в повестку во время первой русской революции 1905 года. Идея о национально-территориальной обособленности киргиз-кайсаков в пределах степей – исконных мест их проживания – зародилась на съезде местной интеллигенции. Ведущую роль в данной инициативе играл Алихан Букейханов – сегодня его считают первым премьер-министром Казахстана. В период существования Временного правительства в 1917-м он возглавил партию "Алаш", близкую по духу российским конституционным демократам (кадетам).
И если первая попытка добиться своего захлебнулась вместе с самой революцией, то в разгар Гражданской войны, в конце 1917 года, киргиз-кайсаки все-таки провозгласили на обломках России самовольное национально-территориальное образование – Алашскую автономию (по-казахски – Алаш-Орду). Букейханов возглавил ее правительство. Лояльные большевикам казахи не признали учреждение автономии.
Лидеры Алаш-Орды наладили контакты как с красными, так и с местными белыми, которые группировались вокруг сидевшего в Оренбурге атамана Александра Дутова. Тот, в свою очередь, с ноября 1918 года подчинялся Верховному правителю России Александру Колчаку. Во время наступления белых войск под командованием адмирала на Урале алашординцы подняли в своих степях антисоветский мятеж. Но их надежды на подтверждение автономии оказались тщетными: жестко стоявший на принципах единой и неделимой России Колчак отказал Алаш-Орде в признании. Тем не менее, во время войны алашординцы скорее примыкали к белым, видя в них меньшее из зол. Так, Букейханов встречался с Колчаком и вел переговоры о сотрудничестве. Большевиков он считал нелегитимными, захват ими власти в стране – противозаконным.
С изменением обстановки на Восточном фронте РККА, неудачами и затем отступлением белых в Сибирь простые казахи все меньше хотели воевать с красными.
К концу 1919 года у руководства Алаш-Орды уже не оставалось ресурсов и, главное, моральных сил для борьбы за свою автономию. 6 марта 1920-го она была ликвидирована Военно-революционным комитетом по управлению Киргизским краем партии большевиков. Административный аппарат Алаш-Орды влился в советские органы управления. Эти люди обладали авторитетом в значительных кругах казахского этноса и в немногочисленной группе казахской интеллигенции, что использовалось красными для проведения собственной политики в Казахстане. Членов правительства сначала амнистировали, но в 1930-е репрессировали. Если в первые годы Букейханов счел для себя возможным работать в советской системе в культурной сфере, то позже его, как и многих бывших алашординцев, объявили оппозицией и националистами. В 1937-м Букейханова расстреляли как "террориста".
Собственно, сторонник федерализации Владимир Ленин не был против автономии для киргиз-кайсаков, но – по советским правилам и при непосредственном руководстве из Москвы.
Поэтому 26 августа 1920 года ВЦИК и Совнарком выпустили совместный декрет об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики (АКССР). Документ скрепили своими подписями Михаил Калинин и Авель Енукидзе от ВЦИК и Ленин как председатель правительства РСФСР. Постановлялось включить в АКССР Семипалатинскую, Акмолинскую, Тургайскую, Уральскую области, а также Мангышлакский уезд Закаспийской области, отдельные части Астраханской губернии и Туркестанской республики. Для управления делами АКССР учреждались соответствующие наркоматы.
Согласно статье 8 декрета, всеми необходимыми финансами и техническими средствами Автономная КССР снабжалась из средств РСФСР.
Иностранные дела и внешняя торговля также оставались целиком в ведении центральных органов Советской России. Со временем первые два слова в аббревиатуре поменяли местами, получилось – КАССР.
"Разногласия между большевиками и казахскими лидерами усилились в сентябре, когда собралась комиссия, чтобы выработать решение для Казахской конституционной ассамблеи, - отмечает американский специалист по истории Центральной Азии Эдвард Оллворт в своей книге "Россия: прорыв на Восток. Политические интересы в Средней Азии". – Коммунисты предлагали лишить права голоса представителей бывших "привилегированных классов", духовенство и всех тех, которые участвовали в царском правительстве или правительства Алаш-Орды. Тем не менее, на Конституционном собрании в Оренбурге в октябре 1920 года с участием 700 делегатов почти половина из них сплотилась вокруг лидеров Алаш-Орды".
Столицей республики назначили бывшую ставку Дутова – Оренбург.
Сам атаман в мае 1920 года под натиском РККА ушел в Китай, откуда планировал продолжить борьбу. Однако в феврале следующего года его убили в результате спецоперации ВЧК.
Согласно автору статьи "Оренбург как столица автономного Казахстана (1920-1925 гг.): причины выбора и попытки поиска перспектив" Куанышу Аканову, над вынесенным в заголовок вопросом исследователи бьются до сих пор. Ряд казахстанских историков придерживается точки зрения о том, что при принятии решения руководством РСФСР не учитывались интересы самой автономной республики и предложения национальных лидеров. Другие считают основной причиной наличие в Оренбурге крупной прослойки рабочего класса, которую советское правительство намеревалось использовать для укрепления своей власти среди казахов.
В одном из местных документов 1920 года сообщалось, что "Оренбургская губерния имеет громадное производственное и культурное значение для народов Востока и, в частности, Киргизского края, вследствие чего население имеет непосредственное экономическое и политическое тяготение к Оренбургу как к культурному и промышленному центру". По мнению историка Григория Косача, советские деятели Оренбурга своими действиями и выступлениями пытались возродить некоторые символы и мифы прошлого. В их представлениях город представал "центральным звеном государственной модели организации регионального пространства и оплотом движения на Восток, обрамленного идеей пролетарской трансформации мира".
Оренбург был удобен в качестве столицы из-за наличия развитой по меркам своего времени инфраструктуры и технического потенциала.
Кроме того, присоединение Оренбургской губернии к вновь образованной автономии подрывало бы устои казачьей самостоятельности. Также учитывалось, что до революции Оренбург был центром дислокации татарских, башкирских и казахских деятелей. Поэтому, передавая город Казахстану, Москва надеялась закрыть вопрос о претензиях башкирских и татарских национальных лидеров на его вхождение в свою сферу влияния.
Многие нововведения советской власти не нравились местным жителям. Они видели в них атаку на патриархальные традиции. Так, республиканское правительство законодательно запретило уплату и прием куна, отменило калым, а также многоженство и амангерство (обязанность вдовы повторно вступать в брак только с ближайшими родственниками умершего мужа). Ответом на эти и другие действия большевиков были восстания с участием не только казахов, но и казачества и крестьянства.
После принятия нового декрета в апреле 1921 года началась экспроприация земель русских и украинских поселенцев и казаков. Последующие тексты документа расширили территорию, подлежавшую передаче под местный контроль. Кроме того, казахские власти призвали к присоединению к КАССР кара-киргизов, которые подчинялись юрисдикции Туркестанской АССР. Эта инициатива оказалась безуспешной.
Оренбург пробыл в составе Киргизской республики недолго. В 1925 году было принято решение о переносе столицы в Ак-Мечеть (ныне Кызылорда) на юге современного Казахстана. Политбюро ЦК РКП(б) поручило Президиуму ВЦИК создать комиссию "по размежеванию Оренбургской губернии и КАССР". Как следствие, решением ВЦИК Оренбургская губерния вышла из состава КАССР.
В июне 1925 года автономия была переименована в Казакскую АССР, а 5 февраля 1936-го - в Казахскую АССР. 5 декабря 1936 года Казахской АССР был придан статус союзной республики.
Что же касается предшественницы современной Киргизии, то 14 октября 1924 года ВЦИК утвердил постановление ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании. На территории Туркестана, Бухары и Хорезма были образованы Узбекская ССР, Таджикская АССР и Кара-Киргизская автономная область. В 1926 году последняя была преобразована в Киргизскую АССР, а в 1936-м – в Киргизскую ССР.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606373340
Новости Казахстана
- Внеочередной ХХ Съезд партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XX Съезде партии Nur Otan
- Утвержден партийный список "Nur Otan" на выборы в Мажилис
- Н.Нигматулин: Предвыборная программа "Nur Otan" - ответ на новые вызовы современности
- Назарбаев ответил тем, кто критикует демократию в Казахстане
- В свете решений XX съезда
- Кто покидает Мажилис
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили концепцию проекта Социального кодекса Казахстана
- С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  