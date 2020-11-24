Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев

09:49 26.11.2020 100 лет назад Ленин создал автономию для казахов



Дмитрий Окунев, gazeta.ru, 26 августа



26 августа 1920 года в составе РСФСР была создана казахская национальная автономия. Постановлением советского правительства на территории нескольких российских областей учреждалась Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика со столицей в Оренбурге. Через 16 лет ее преобразовали в Казахскую ССР.

Издавна на Руси казахов называли казаками. С 1734 года применительно к этому народу использовали новый термин – киргиз-кайсаки: очевидно, чтобы не путать их с представителями Яицкого (с 1775 года – Уральского) казачества. Как известно из "Капитанской дочки" Александра Пушкина, важную роль в крестьянском восстании под руководством Емельяна Пугачева сыграли обитатели киргиз-кайсацкой степи – это обширная территория между Уральскими горами и Аральским морем. Наименование "казахи" появилось уже в советское время – в 1925-м.

В 1819 году в состав России вошла Киргиз-Кайсацкая большая Орда.

По состоянию на 1890 год киргиз-кайсаки проживали в Российской империи на территории Оренбургской и Астраханской губерний, Семипалатинской, Семиреченской, Тургайской и Уральской областей. Среди местных правителей были как те, кто придерживался пророссийской ориентации, так и стремившиеся к независимости. На протяжении всего периода под властью династии Романовых киргиз-кайсаки (казахи) периодически поднимали восстания.

Впервые вопрос предоставления автономии этому народу вошел в повестку во время первой русской революции 1905 года. Идея о национально-территориальной обособленности киргиз-кайсаков в пределах степей – исконных мест их проживания – зародилась на съезде местной интеллигенции. Ведущую роль в данной инициативе играл Алихан Букейханов – сегодня его считают первым премьер-министром Казахстана. В период существования Временного правительства в 1917-м он возглавил партию "Алаш", близкую по духу российским конституционным демократам (кадетам).

И если первая попытка добиться своего захлебнулась вместе с самой революцией, то в разгар Гражданской войны, в конце 1917 года, киргиз-кайсаки все-таки провозгласили на обломках России самовольное национально-территориальное образование – Алашскую автономию (по-казахски – Алаш-Орду). Букейханов возглавил ее правительство. Лояльные большевикам казахи не признали учреждение автономии.

Лидеры Алаш-Орды наладили контакты как с красными, так и с местными белыми, которые группировались вокруг сидевшего в Оренбурге атамана Александра Дутова. Тот, в свою очередь, с ноября 1918 года подчинялся Верховному правителю России Александру Колчаку. Во время наступления белых войск под командованием адмирала на Урале алашординцы подняли в своих степях антисоветский мятеж. Но их надежды на подтверждение автономии оказались тщетными: жестко стоявший на принципах единой и неделимой России Колчак отказал Алаш-Орде в признании. Тем не менее, во время войны алашординцы скорее примыкали к белым, видя в них меньшее из зол. Так, Букейханов встречался с Колчаком и вел переговоры о сотрудничестве. Большевиков он считал нелегитимными, захват ими власти в стране – противозаконным.

С изменением обстановки на Восточном фронте РККА, неудачами и затем отступлением белых в Сибирь простые казахи все меньше хотели воевать с красными.

К концу 1919 года у руководства Алаш-Орды уже не оставалось ресурсов и, главное, моральных сил для борьбы за свою автономию. 6 марта 1920-го она была ликвидирована Военно-революционным комитетом по управлению Киргизским краем партии большевиков. Административный аппарат Алаш-Орды влился в советские органы управления. Эти люди обладали авторитетом в значительных кругах казахского этноса и в немногочисленной группе казахской интеллигенции, что использовалось красными для проведения собственной политики в Казахстане. Членов правительства сначала амнистировали, но в 1930-е репрессировали. Если в первые годы Букейханов счел для себя возможным работать в советской системе в культурной сфере, то позже его, как и многих бывших алашординцев, объявили оппозицией и националистами. В 1937-м Букейханова расстреляли как "террориста".

Собственно, сторонник федерализации Владимир Ленин не был против автономии для киргиз-кайсаков, но – по советским правилам и при непосредственном руководстве из Москвы.

Поэтому 26 августа 1920 года ВЦИК и Совнарком выпустили совместный декрет об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики (АКССР). Документ скрепили своими подписями Михаил Калинин и Авель Енукидзе от ВЦИК и Ленин как председатель правительства РСФСР. Постановлялось включить в АКССР Семипалатинскую, Акмолинскую, Тургайскую, Уральскую области, а также Мангышлакский уезд Закаспийской области, отдельные части Астраханской губернии и Туркестанской республики. Для управления делами АКССР учреждались соответствующие наркоматы.

Согласно статье 8 декрета, всеми необходимыми финансами и техническими средствами Автономная КССР снабжалась из средств РСФСР.

Иностранные дела и внешняя торговля также оставались целиком в ведении центральных органов Советской России. Со временем первые два слова в аббревиатуре поменяли местами, получилось – КАССР.

"Разногласия между большевиками и казахскими лидерами усилились в сентябре, когда собралась комиссия, чтобы выработать решение для Казахской конституционной ассамблеи, - отмечает американский специалист по истории Центральной Азии Эдвард Оллворт в своей книге "Россия: прорыв на Восток. Политические интересы в Средней Азии". – Коммунисты предлагали лишить права голоса представителей бывших "привилегированных классов", духовенство и всех тех, которые участвовали в царском правительстве или правительства Алаш-Орды. Тем не менее, на Конституционном собрании в Оренбурге в октябре 1920 года с участием 700 делегатов почти половина из них сплотилась вокруг лидеров Алаш-Орды".

Столицей республики назначили бывшую ставку Дутова – Оренбург.

Сам атаман в мае 1920 года под натиском РККА ушел в Китай, откуда планировал продолжить борьбу. Однако в феврале следующего года его убили в результате спецоперации ВЧК.

Согласно автору статьи "Оренбург как столица автономного Казахстана (1920-1925 гг.): причины выбора и попытки поиска перспектив" Куанышу Аканову, над вынесенным в заголовок вопросом исследователи бьются до сих пор. Ряд казахстанских историков придерживается точки зрения о том, что при принятии решения руководством РСФСР не учитывались интересы самой автономной республики и предложения национальных лидеров. Другие считают основной причиной наличие в Оренбурге крупной прослойки рабочего класса, которую советское правительство намеревалось использовать для укрепления своей власти среди казахов.

В одном из местных документов 1920 года сообщалось, что "Оренбургская губерния имеет громадное производственное и культурное значение для народов Востока и, в частности, Киргизского края, вследствие чего население имеет непосредственное экономическое и политическое тяготение к Оренбургу как к культурному и промышленному центру". По мнению историка Григория Косача, советские деятели Оренбурга своими действиями и выступлениями пытались возродить некоторые символы и мифы прошлого. В их представлениях город представал "центральным звеном государственной модели организации регионального пространства и оплотом движения на Восток, обрамленного идеей пролетарской трансформации мира".

Оренбург был удобен в качестве столицы из-за наличия развитой по меркам своего времени инфраструктуры и технического потенциала.

Кроме того, присоединение Оренбургской губернии к вновь образованной автономии подрывало бы устои казачьей самостоятельности. Также учитывалось, что до революции Оренбург был центром дислокации татарских, башкирских и казахских деятелей. Поэтому, передавая город Казахстану, Москва надеялась закрыть вопрос о претензиях башкирских и татарских национальных лидеров на его вхождение в свою сферу влияния.

Многие нововведения советской власти не нравились местным жителям. Они видели в них атаку на патриархальные традиции. Так, республиканское правительство законодательно запретило уплату и прием куна, отменило калым, а также многоженство и амангерство (обязанность вдовы повторно вступать в брак только с ближайшими родственниками умершего мужа). Ответом на эти и другие действия большевиков были восстания с участием не только казахов, но и казачества и крестьянства.

После принятия нового декрета в апреле 1921 года началась экспроприация земель русских и украинских поселенцев и казаков. Последующие тексты документа расширили территорию, подлежавшую передаче под местный контроль. Кроме того, казахские власти призвали к присоединению к КАССР кара-киргизов, которые подчинялись юрисдикции Туркестанской АССР. Эта инициатива оказалась безуспешной.

Оренбург пробыл в составе Киргизской республики недолго. В 1925 году было принято решение о переносе столицы в Ак-Мечеть (ныне Кызылорда) на юге современного Казахстана. Политбюро ЦК РКП(б) поручило Президиуму ВЦИК создать комиссию "по размежеванию Оренбургской губернии и КАССР". Как следствие, решением ВЦИК Оренбургская губерния вышла из состава КАССР.

В июне 1925 года автономия была переименована в Казакскую АССР, а 5 февраля 1936-го - в Казахскую АССР. 5 декабря 1936 года Казахской АССР был придан статус союзной республики.

Что же касается предшественницы современной Киргизии, то 14 октября 1924 года ВЦИК утвердил постановление ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании. На территории Туркестана, Бухары и Хорезма были образованы Узбекская ССР, Таджикская АССР и Кара-Киргизская автономная область. В 1926 году последняя была преобразована в Киргизскую АССР, а в 1936-м – в Киргизскую ССР. Источник - gazeta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606373340

Новости Казахстана

- Внеочередной ХХ Съезд партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева

- Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XX Съезде партии Nur Otan

- Утвержден партийный список "Nur Otan" на выборы в Мажилис

- Н.Нигматулин: Предвыборная программа "Nur Otan" - ответ на новые вызовы современности

- Назарбаев ответил тем, кто критикует демократию в Казахстане

- В свете решений XX съезда

- Кто покидает Мажилис

- Кадровые перестановки

- В Сенате обсудили концепцию проекта Социального кодекса Казахстана

- С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы

