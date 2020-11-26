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Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
09:50 26.11.2020

На что новая администрация США готова пойти в противостоянии с Россией
Светлана Гомзикова

Материал комментируют:
Михаил Александров
26.11.2020

Как только Джо Байден официально вступит в должность президента Соединенных Штатов, ему вплотную следует заняться налаживанием отношений с Россией и Ираном, которые серьезно деградировали за период правления Дональда Трампа. Такой совет дает новому хозяину Белого Дома британская газета The Independent.

В своей статье научный сотрудник американского аналитического центра Defense Priorities ("Приоритеты обороны") Дэниэл Депетрис отмечает, что, несмотря на слова Трампа о том, что он хочет с Россией большего конструктива, отношения Москвы и Вашингтона сегодня хуже, чем четыре года назад.

При этом Депетрис признает, что при Байдене вряд ли удастся добиться какого-либо прогресса в этом смысле. Слишком много вопросов, в которых, по его мнению, интересы России и США противоположны - права человека, Белоруссия, Сирия, Венесуэла, Украина.

Однако даже все эти разногласия не обязательно должны приводить к конфронтации, считает эксперт. Тем более что остается еще возможность поставить взаимодействие с Россией "на правильные рельсы". Это "весьма несложно".

Сохранить стратегическую стабильность и внести в американо-российские отношения "компонент прагматичной дипломатии", по мнению автора, позволит продление договора СНВ-3, чего, уверен он, хотели бы и Байден, и Путин.

Другое дело, что в принципах внешней политики новой администрации, которые были озвучены недавно самим Байденом во время выступления в Вилмингтоне, задача исправления ошибок Трампа в вопросах выстраивания диалога с России не значится. Напротив, суть этой политики сводится к тому, что США "намерены вернуть мировое лидерство", "поддерживать своих союзников" и "бросить вызов противникам".

Кто этот противник, нетрудно догадаться. Байден всегда говорил, что это - Россия.

Из какого оружия Вашингтон хочет потопить "непотопляемый авианосец"?
- Звучащие из-за океана нападки на Россию, это всего лишь тявканье, - комментирует ситуацию ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - Ничего они сделать не могут, никак на нас повлиять не могут, поэтому и бьются в истерике.

Что касается позиции Independent, то, думаю, тут проявляется новая линия администрации Бориса Джонсона, которая отошла от курса на жесткую конфронтацию с Россией.

После того как вопрос о Brexit был решен, Британия как бы отстранилась, по крайней мере, публично, от ведения ярой антироссийской пропаганды. На первое место здесь вышли Германия и Франция, но, в основном, Германия.

К слову, еще два года назад, в беседах с британцами, я спрашивал, почему Лондон в первых рядах противников России, если интересы у нас особо не пересекаются, а от конфронтации они только теряют. Не получил ответа.

И вот Brexit завершился, поддержка Евросоюза им больше не нужна. Но как-то у них там не складывается торговое соглашение, возможно даже, его не будет. А если не будет, то, значит, будут нужны торговые отношения с Россией. Видимо, поэтому правительство Великобритании, следуя своей традиционной прагматической логике, хочет сбавить накал антироссийских настроений.

"СП": - Но сейчас нас больше интересует, как сложатся отношения с США при президенте Байдене. Тем более что Трамп, в этом смысле, разочаровал.

- Напротив, он сделал очень много полезного, разрушив ненужные нам соглашения - тот же ДРСМД. Этот договор нам совершенно не нужен. Наоборот, нам нужны ракеты средней дальности - чем больше, тем лучше.

Договор по открытому небу (ДОН) тоже не нужен. Но почему-то в МИДе пытаются его сохранить на невыгодной для нас основе, чтобы самолеты стран НАТО над нами летали и передавали всю информацию в США. Предлагают получить гарантии, что не будут передавать. Но даже если нам такие гарантии дадут, как мы проверим их выполнение? Что в каждой разведслужбе у них будет наш человек сидеть и контролировать? Глупость.

Хорошо Лавров недавно сказал, что договор этот фактически разрушен.

Он невыгоден нам. У нас гораздо более удобное пространство для маскировки военных объектов, а про их объекты мы и так все знаем.

Так что, Трамп хоть и вел взбалмошную внешнюю политику, но какие-то полезные вещи он сделал.

Что касается вопроса о стратегических наступательных вооружениях, то Трамп хотел в него втянуть Китай, поэтому блефовал. В принципе, для США этот договор так же выгоден, как и для нас, а, может, и больше. Потому что у них сейчас идет модернизация стратегических сил, они в этой модернизации здорово отстали, и нарушение договора им невыгодно, так как им нечем заменить устаревающие системы.

"СП": - Поэтому они тянут время?

- Да, им нужно время. Ведь, в принципе, у них и бомбардировщиков новых сейчас нет. А главное, наземных ракет новых нет, а старые "Трайдент" они уже не производят - их будут только модернизировать.

Резко нарастить парк своих ракет они смогут. И мы не можем - "Сармат" у нас еще не вышел в серию.

Договор СНВ-3 выгоден обоюдно - и нам, и им. Поэтому я не исключаю, что Байден пойдет на его продление. Но у нас подобные договоры заключались и в период холодной войны. Поэтому говорить о том, что продление этого на что-то серьезно повлияет, я бы не стал.

Посмотрите, на их будущего госсекретаря. Блинкен - отъявленный русофоб. Его предки, как известно, с Украины. Да и сам он уже успел приложить руку ко всему, что там произошло, начиная с "оранжевой" революции.

И, конечно, они будут продолжать туда лезть. Нам надо это понимать. И надо к ним так же относиться - как к врагам, а не как к партнерам. Надо противодействовать их политике. Наносить свои удары, а не ждать, когда они нас начнут бить. Потому что от безнаказанности враг наглеет.

Почему, думаете, их корабль недавно вторгся в наши территориальные воды? Потому что они чувствуют с нашей стороны нерешительность.

Наша эта миролюбивая позиция в результате приводит к тому, что провоцирует противника на агрессивные действия. Наоборот, твердая позиция, скажем, как у Китая, должна показывать, что, если ты пересечешь черту, то ты получишь по-полной.

"СП": - Какую черту они могут пересечь? То есть, какие болезненные для нас точки попытаются активизировать?

- Донбасс, однозначно. Эскалация конфликта в интересах американцев, и они, я уверен, будут склонять киевские власти к этому.

В таком случае нам следует не ограничиваться заявлениями и жалобами, что они там что-то не соблюдают, а просто нанести мощный удар во всю глубину обороны украинских войск.

"СП": - Не окажемся мы в таком случае в полной международной изоляции?

- Какая может быть изоляция. Ну, введут они против нас дополнительные санкции. Но это же Запад санкции введет, никто другой этого делать не будет. Мировая экономика, это уже не только США и Европа. Большая часть мировой экономики уже за пределами Запада - это Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, тот же Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. У нас огромные возможности там для торговли. Чего мы зациклились…

Вообще со странами Запада нужно минимизировать отношения - от них только вред. Как только мы стали с ними дружить, у нас страна развалилась.

Некоторые и сейчас у нас думают, что мы будем с ними в хороших отношениях. Вот только мы должны для этого опять идти на уступки и опять развалиться.

Нет, лучше с ними вообще никаких отношений не поддерживать, балансировать, так сказать, на грани, чтобы они не сунулись в нашу зону. А Украина, это наша зона, между прочим, ее отделение, вообще-то, незаконно.

Мы предлагаем вести диалог на равных. Но с ними невозможно разговаривать на равных и вести разговор по-честному.

Вот мы вывели войска из Восточной Европы, они взяли свои войска к нашим границам подвели. Как с ними договариваться?

То есть, речь идет о том, что эти всегда обманут. Они нас рассматривают, как противника, и будут делать все, чтобы нашу страну разрушить. Поэтому нам надо держать их в ежовых рукавицах, чтобы даже в голову им не могло прийти на нас рыпнуться.

Мы знаем, как никто другой, к чему привела политика умиротворения Гитлера перед Второй мировой войной. Надо отвечать жестко. Но мы до сих пор не решили вопрос даже с Украиной. Надо было разобраться с ней еще в 2014-2015 гг., но заключили тогда эти Минские соглашения. А теперь видим, что Киев не собирается их выполнять.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606373400
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