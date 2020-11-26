Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали, - Сандра Уорд

09:57 26.11.2020

26 ноября 2020 г.

Сандра Уорд | Focus



"Семья Трампа окажется за решеткой? Сценарии о будущем аресте Дональда Трампа в случае поражения на выборах обсуждаются в США уже много лет. А недавние вопросы президента о правовых возможностях самопомилования лишь подогрели соответствующие слухи", - пишет немецкий журнал Focus.



"Сценарии, при которых Дональду Трампу придется отправиться в тюрьму, некоторые эксперты считают правдоподобными. Тимоти Снайдер, известный историк Йельского университета, сказал недавно в одном из телевизионных интервью: "Лишь президентство уберегает Дональда Трампа от тюрьмы - или от разорения", - передает журналистка Сандра Уорд.



"Тем временем американские СМИ строят все больше домыслов о возможном лишении свободы троих старших детей Трампа. Иванка, Дональд-младший и Эрик уже много лет связаны с компанией The Trump Organization так же тесно, как и их отец, - и, по оценке многочисленных экспертов по праву, в соответствующих случаях они также понесут ответственность за возможные финансовые и налоговые преступления внутри организации", - говорится в статье.



"Иванка, как известно, больше всех среди детей Трампа вовлечена в семейный фонд. Ей отец также переводил и "сбор за консалтинговые услуги" в размере около 750 тыс. долларов. Подозрение в том, что эти платежи были попытками Трампа списать расходы компании, чтобы уклониться от уплаты налогов, прокуроры Нью-Йорка теперь намерены изучить так же подробно, как и обвинения в платежах за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели Playboy Карен Макдугал".



"В настоящий момент о возможных преступных сделках семьи Трампа ведется более десятка расследований. В ближайшие годы приблизится и срок возврата долгов иностранным спонсорам, в частности Deutsche Bank, в размере более 300 млн долларов. К тому же издание Financial Times сообщает о долгах в размере 900 млн долларов, связанных с недвижимостью, а журнал Forbes - о прочих миллионных долгах перед налоговыми ведомствами США. К этому добавляются и связанные с пандемией значительные финансовые потери гольф-клубов и гостиничных компаний Трампа", - указывает издание.



"Лишь в прошлом году комитет правительства по этике обязал Иванку и ее братьев пройти обучение по теме "Обязанности благотворительных организаций". Тогда стало известно о покупке портрета президента размером выше человеческого роста и стоимостью 20 тыс. долларов, что вызвало негодование. Картина была куплена на пожертвования компании Trump Organization. Благотворительные пожертвования не предназначены для личных интересов и расходов, заключил тогда комитет по этике".



"Супруг Иванки Джаред, вероятно, еще лучше знаком с преступными правовыми практиками, - отмечает автор статьи. - Его отец Чарльз Кушнер, заработавший миллиарды на продаже недвижимости, в 2004 году признал себя виновным и провел 14 месяцев в тюрьме. Его преступления: налоговые махинации, нелегальные пожертвования политической партии - и скандальные попытки манипуляции свидетелями. Кушнер признался, что нанял проститутку, чтобы соблазнить мужа сестры. С помощью видеосъемки он хотел шантажировать сестру и тем самым заставить ее не давать показания против него. Эта семейная драма и арест отца, вероятно, наложили сильный отпечаток на Джареда".



Дети Трампа годами подписывали все, что можно, и теперь это может их погубить, сказал недавно в интервью бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Он считает, что Трамп сделает все, чтобы спасти себя. " Сначала он бросит Эрика - потом Дональда-младшего. Если потребуется, он принесет в жертву и свою любимую дочь Иванку. Поверьте мне, я хорошо знаю Дональда", - передает его слова Focus.



Источник: Focus