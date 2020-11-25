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Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов
16:49 26.11.2020

Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы

Автор: ИАЦ МГУ

В рамках международной медиашколы "МедИАЦия" состоялась лекция доктора исторических наук, профессора Алексея Александровича Маслова о перспективах китайской инициативы "Один пояс – один путь" (ОПОП).

Интеграционная модель КНР приспосабливается к изменениям в глобальных и региональных конфигурациях, как это повлияет на страны Евразии и существующие здесь интеграционные процессы?

– Как встраивается ОПОП в сегодняшние стремительно меняющиеся глобальные процессы?

– В мире наблюдаются процессы дезинтеграции, когда каждый региональный лидер стремится к выстраиванию вокруг своей страны удобной международной среды. Кроме того, восточная версия глобализации и реинтеграции начинает соперничать с западноцентричными интеграционными процессами.

Китай в своей инициативе не предлагает политическую интеграцию, а именно экономическую, основанную на торговых льготах.

Китайская модель интеграции в формате "Один пояс – один путь" имеет "зонтичный" характер, когда китайские инвестиции и перенос индустриальных мощностей в страны-участницы интеграции выступает гарантом лояльности этих стран китайской версии глобализации.

КНР активно стремится получить контроль над путями поставок, приобретая или получая долю во владении портов Средиземного и Балтийского морей. В Пекине же заявляет, что ОПОП – это эластичный интеграционный проект и его конфигурацию определяют сами участники.

– Повлияют ли на интеграционную стратегию КНР итоги выборов в США?

– В любом случае перетягивание каната с США продолжится, особенно в свете второй фазы переговоров по торговому соглашению, где будут обсуждаться вопросы патентной защиты и интеллектуальных прав, что является болезненной темой для КНР.

Возможно, Китай будет менять стратегию продвижения инициативы. В то же время к 2021 г. должны завершиться основные проекты в рамках ОПОП. КНР, однако, никогда не увязывала коммерческую выгоду и вложения в рамках проекта, поэтому оценить экономическую успешность ОПОП не представляется возможным.

По общим подсчетам, Китай вложил в инициативу гигантскую сумму в 260 млрд долларов, а некоторые проекты до сих пор остаются незавершенными.

Так что КНР будет перестраивать ОПОП с ориентацией на экспорт услуг, а также переносить производства туда, где издержки не такие большие.

КНР будет более тщательно мониторить эффективность вложений. С 2018г. наблюдается резкое падение инвестиций в ОПОП, в первую очередь по причине того, что Китай перестал развивать объекты туристической инфраструктуры. Так что количество китайских инвестиций будет сокращаться, но их качество продолжит расти.

– В связи с этим возникает вопрос о центральноазиатском направлении ОПОП. Может ли Центральная Азия стать полем столкновения сторонников различных экономических моделей?

– Центральную Азию постоянно пытаются превратить в регион напряжения. Недавно к Синьцзян-Уйгурскому автономному району как конфликтной точке добавилась и Внутренняя Монголия (регионы Китая – ред.), где наблюдается внезапный всплеск панмонголизма, а там проходит один из коридоров ОПОП.

Пользуясь британской концепцией "Внутренней Азии", можно разделить страны Центральной Азии по степени зависимости от КНР.

- Таджикистан сильно финансово зависим от Китая, Пекин почти каждый год пытается реструктуризировать долг Таджикистана, чтобы избежать волнений и нарастания нестабильности.
- Кыргызстан в этом году уже трижды обращался с просьбой о реструктуризации или прощении долга, но в КНР на это не пошли. К чему это в итоге привело, мы можем наблюдать сейчас по ситуации в КР.
- Казахстан в этом отношении менее зависим от Китая, КНР не является основным инвестором Республики Казахстан.

Понятно, что Китай и Россия одинаково заинтересованы в стабильности региона, так как постоянная смена режимов в Центральной Азии просто невыгодна этим странам.

ШОС в этом отношении может выступить гарантом стабильности.

– Какова имиджевая роль ОПОП в формировании внешнего образа КНР?

– Первая итерация образа КНР в 2013-2018 гг. в рамках ОПОП представляет собой "спасение человечества" и часть проекта "единой судьбы человечества", но сейчас, когда возникает критика проекта, это вызывает удивление КНР, ведь страна здесь выступает финансовым донором.

В 2018 г. начинается изменение образа КНР, и государство стремится выстраивать стратегию на основе принципа "all-inclusive".

Сейчас КНР делает ставку на победу над коронавирусом, потому ожидания того, что китайская модель покажет несостоятельность под грузом сложившихся проблем, не оправдались.

Однако обвинения Западом Пекина в изобретении и разработке коронавируса лишают страну возможности говорить о том, как нужно бороться с вирусом.

В этом году мы видим изменение саморепрезентации КНР, страна начала объяснять свою политику, стала более договороспособной.

В рамках ООН Китай, в отличие от США, говорит о глобальной повестке и проблемах, которые он готов решать. США же все больше говорит о локальных вызовах.

Поэтому изменение имиджа КНР не сводится к исключительно продвижению проекта ОПОП.

Текст подготовлен участником медиашколы Никитой Белухиным.

Организатором проекта выступил Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) при поддержке Фонда президентских грантов.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606398540
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