Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов

16:49 26.11.2020

Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы



Автор: ИАЦ МГУ



В рамках международной медиашколы "МедИАЦия" состоялась лекция доктора исторических наук, профессора Алексея Александровича Маслова о перспективах китайской инициативы "Один пояс – один путь" (ОПОП).



Интеграционная модель КНР приспосабливается к изменениям в глобальных и региональных конфигурациях, как это повлияет на страны Евразии и существующие здесь интеграционные процессы?



– Как встраивается ОПОП в сегодняшние стремительно меняющиеся глобальные процессы?



– В мире наблюдаются процессы дезинтеграции, когда каждый региональный лидер стремится к выстраиванию вокруг своей страны удобной международной среды. Кроме того, восточная версия глобализации и реинтеграции начинает соперничать с западноцентричными интеграционными процессами.



Китай в своей инициативе не предлагает политическую интеграцию, а именно экономическую, основанную на торговых льготах.



Китайская модель интеграции в формате "Один пояс – один путь" имеет "зонтичный" характер, когда китайские инвестиции и перенос индустриальных мощностей в страны-участницы интеграции выступает гарантом лояльности этих стран китайской версии глобализации.



КНР активно стремится получить контроль над путями поставок, приобретая или получая долю во владении портов Средиземного и Балтийского морей. В Пекине же заявляет, что ОПОП – это эластичный интеграционный проект и его конфигурацию определяют сами участники.



– Повлияют ли на интеграционную стратегию КНР итоги выборов в США?



– В любом случае перетягивание каната с США продолжится, особенно в свете второй фазы переговоров по торговому соглашению, где будут обсуждаться вопросы патентной защиты и интеллектуальных прав, что является болезненной темой для КНР.



Возможно, Китай будет менять стратегию продвижения инициативы. В то же время к 2021 г. должны завершиться основные проекты в рамках ОПОП. КНР, однако, никогда не увязывала коммерческую выгоду и вложения в рамках проекта, поэтому оценить экономическую успешность ОПОП не представляется возможным.



По общим подсчетам, Китай вложил в инициативу гигантскую сумму в 260 млрд долларов, а некоторые проекты до сих пор остаются незавершенными.



Так что КНР будет перестраивать ОПОП с ориентацией на экспорт услуг, а также переносить производства туда, где издержки не такие большие.



КНР будет более тщательно мониторить эффективность вложений. С 2018г. наблюдается резкое падение инвестиций в ОПОП, в первую очередь по причине того, что Китай перестал развивать объекты туристической инфраструктуры. Так что количество китайских инвестиций будет сокращаться, но их качество продолжит расти.



– В связи с этим возникает вопрос о центральноазиатском направлении ОПОП. Может ли Центральная Азия стать полем столкновения сторонников различных экономических моделей?



– Центральную Азию постоянно пытаются превратить в регион напряжения. Недавно к Синьцзян-Уйгурскому автономному району как конфликтной точке добавилась и Внутренняя Монголия (регионы Китая – ред.), где наблюдается внезапный всплеск панмонголизма, а там проходит один из коридоров ОПОП.



Пользуясь британской концепцией "Внутренней Азии", можно разделить страны Центральной Азии по степени зависимости от КНР.



- Таджикистан сильно финансово зависим от Китая, Пекин почти каждый год пытается реструктуризировать долг Таджикистана, чтобы избежать волнений и нарастания нестабильности.

- Кыргызстан в этом году уже трижды обращался с просьбой о реструктуризации или прощении долга, но в КНР на это не пошли. К чему это в итоге привело, мы можем наблюдать сейчас по ситуации в КР.

- Казахстан в этом отношении менее зависим от Китая, КНР не является основным инвестором Республики Казахстан.



Понятно, что Китай и Россия одинаково заинтересованы в стабильности региона, так как постоянная смена режимов в Центральной Азии просто невыгодна этим странам.



ШОС в этом отношении может выступить гарантом стабильности.



– Какова имиджевая роль ОПОП в формировании внешнего образа КНР?



– Первая итерация образа КНР в 2013-2018 гг. в рамках ОПОП представляет собой "спасение человечества" и часть проекта "единой судьбы человечества", но сейчас, когда возникает критика проекта, это вызывает удивление КНР, ведь страна здесь выступает финансовым донором.



В 2018 г. начинается изменение образа КНР, и государство стремится выстраивать стратегию на основе принципа "all-inclusive".



Сейчас КНР делает ставку на победу над коронавирусом, потому ожидания того, что китайская модель покажет несостоятельность под грузом сложившихся проблем, не оправдались.



Однако обвинения Западом Пекина в изобретении и разработке коронавируса лишают страну возможности говорить о том, как нужно бороться с вирусом.



В этом году мы видим изменение саморепрезентации КНР, страна начала объяснять свою политику, стала более договороспособной.



В рамках ООН Китай, в отличие от США, говорит о глобальной повестке и проблемах, которые он готов решать. США же все больше говорит о локальных вызовах.



Поэтому изменение имиджа КНР не сводится к исключительно продвижению проекта ОПОП.



Текст подготовлен участником медиашколы Никитой Белухиным.



Организатором проекта выступил Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) при поддержке Фонда президентских грантов.