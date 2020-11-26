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|Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету
17:00 26.11.2020
26.11.2020
В России успешно испытали новую противоракету
Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный запуск новой ракеты, предназначенной для системы противоракетной обороны страны. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
"Боевые расчеты действовали слаженно. Экспериментальный образец системы ПРО работал уверенно... С задачей боевые расчеты справились", - добавил он.
В предыдущий раз пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в конце октября. Тогда ракета успешно поразила условную цель и подтвердила заложенные характеристики.
И сегодня в Белом море успешно был проведен испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ракета, выпущенная с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", пролетела 450 км и успешно поразила морскую цель, которая находилась в Баренцевом море. Скорость полета превысила восемь Махов.
В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) "Сармат", трех МБР "Ярс" и четырех МБР "Тополь".