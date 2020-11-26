Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету

17:00 26.11.2020

26.11.2020

В России успешно испытали новую противоракету

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный запуск новой ракеты, предназначенной для системы противоракетной обороны страны. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.



Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".



"Боевые расчеты действовали слаженно. Экспериментальный образец системы ПРО работал уверенно... С задачей боевые расчеты справились", - добавил он.

В предыдущий раз пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в конце октября. Тогда ракета успешно поразила условную цель и подтвердила заложенные характеристики.



И сегодня в Белом море успешно был проведен испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ракета, выпущенная с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", пролетела 450 км и успешно поразила морскую цель, которая находилась в Баренцевом море. Скорость полета превысила восемь Махов.



В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) "Сармат", трех МБР "Ярс" и четырех МБР "Тополь".