Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов

19:03 26.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.11.2020 |



Турецкая демографическая инженерия для Кавказа



По данным телеканала Sky News Arabia, турецкое правительство перебросило десятки арабских и туркоманских семей из контролируемых им районов на северо-востоке Сирии в Нагорный Карабах, "чтобы поселить их в районах, из которых были выведены армянские силы с целью вызвать демографические изменения в регионе".



Нетрудно понять, на что нацелено "демографическое наступление" Турции: Армения и оставшаяся часть под контролем армянских сил часть Нагорного Карабаха с востока и северо-запада окружаются преданными Анкаре туркоманами, которые представляют собой "готовый воинский контингент"; ему "уготовано изменить демографический облик региона", заменить один народ на другой.



На территории современной Сирии проживают около 100 тысяч сирийских турок (туркменов или туркоманов), заселяющих преимущественно провинции Латакия и Алеппо. Туркоманы уже десятый год воюют против центрального правительства в Дамаске. В 2011 году в Турции было создано "Сирийское туркменское движение", а спустя год "Сирийская туркменская платформа", которая поддерживается властями Турции. Вооруженные формирования туркоманов связаны с рядом террористических организаций, запрещенных в России.



Представитель Автономной администрации северо-востока Сирии (самопровозглашенного курдского образования Рожава) Шафан аль-Хабури подтвердил Sky News Arabia информацию о переселении семей из Сирии в Нагорный Карабах для того, чтобы вызвать демографические изменения в Карабахе.



Аль-Хабури отметил, что точно так же, с помощью демографической инженерии, турецкое правительство добивается демографического сдвига на северо-востоке Сирии, в городе Африне, где сейчас осталось менее 7 процентов коренных жителей-курдов. "Теперь они хотят повторить этот опыт в Карабахе".



Курдская автономная область в составе Азербайджанской ССР была создана постановлением Закавказского Центрального исполнительного комитета 7 июня 1923 года. Так в истории курдского народа появилась на территории СССР первая административная единица, которую в исторической литературе называли Красным Курдистаном.



Постановление, предусматривающее создание Курдской автономии на территории Азербайджана, не уточняло границ автономии. Красный Курдистан состоял из 228 населенных пунктов, охватывая части Зангезура, Шушинского, Джебраильского и Джеванширского уездов. Центром автономии вначале был город Шуша, а после 1924 года этот статус перешел сначала Минкенду, а затем Лачину (ранее Абдаляр). В 1929 году ЦИК ликвидировал Курдистанскую автономию.



Курдский ресурс Аfrinpost сообщает, что турецкие власти недавно открыли два офиса в центре курдского региона Африн на севере Сирии для семей, желающих зарегистрироваться для переезда в "Нагорный Карабах / Арцах" "с целью окончательного урегулирования на территориях, занятых азербайджанской армией". Один из офисов находится в старом районе Африна в здании People Credit Bank, которое турецкая разведка переделала в свою штаб-квартиру, а второй рядом с госпиталем Аль-Шифа в районе Нью-Африн. Здесь базируется центр турецкой разведки. К этим офисам уже выстроились очереди туркоманских семей, преимущественно из провинции Хомс. Турецкая разведка заносит их в свои базы данных перед отправкой в Нагорный Карабах.



Референт президента Армении, тюрковед Варужан Гегамян, комментируя новую турецкую демографическую инженерию, пишет: "Ну надо же протрезветь. Если вы понимаете новую физическую опасность, от которой мы зависим, пришло время требовать компетентности и реальной политики, а не цирка".



По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), переселение семей туркоманов в Нагорный Карабах координируется турецкой разведывательной службой MIT и туркоманскими бевиками из террористической группировки, известной как "Серые волки", такими как "Султан Мурад", "Сулейман Шах", группировкой "аль-Хамзат". Все они участвовали в отправке джихадистов в Нагорный Карабах для участия в боях на стороне азербайджанской армии.



Директор SOHR Рами Абд аль-Рахман отметил, что туркоманские боевики и их семьи переселяются в Нагорный Карабах, "потому что Турция утверждает, что их корни уходят в те районы на Кавказе".



Эксперт по террористическим группировкам Ламар Арканди рассказала Sky News Arabia, что семьи туркоманских и арабских наемников начали прибывать в Нагорный Карабах с начала боевых действий. Завершив масштабное переселение туркоманов в Нагорный Карабах, Турция, по словам эксперта, получит повод для вооруженного вмешательства и фактической оккупации региона.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что на территории, которые были переданы его стране по договору от 9 ноября, будут переселены азербайджанцы. Однако, похоже, Анкара имеет на этот счет другие планы.



Согласно переписи 1923 года, в НКАО армяне составляли 94 процента, из оставшихся 6 процентов большинство азербайджанцы (тюрки). Среди других меньшинств выделялись курды, издавна населяющие эти земли, и русские, а также некоторое количество греков. За годы советской власти процент азербайджанского населения НКАО возрос до 21,5 процента, а доля армянского населения снизилась до 76,9 процента.



Сегодня на территории Азербайджана проживает, по оценке главы азербайджанского Центра курдской культуры "Ронаи" ("Свет") Фахраддина Пашаева, около 240 тысяч курдов, но Турция намерена воспрепятствовать возвращению курдов и азербайджанцев в Нагорный Карабах, энергично переселяя туда семьи боевиков-туркоманов.



Если турецкая демографическая инженерия увенчается успехом, в Нагорном Карабахе станет неуютно не только этническим азербайджанцам и курдам, но в первую очередь армянам.