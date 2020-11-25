Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"

19:05 26.11.2020

26 ноября 2020 - Екатерина Улитина



Почти два месяца прошло с момента захвата Белого дома и ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Вместо него пост временно занял Садыр Жапаров. Неоднозначный политик, которого одни называют единственной надеждой кыргызского народа, а другие узурпатором и даже националистом, будет бороться за пост президента на выборах. И хотя официально предвыборная кампания не началась, политические игры и интриги, попытки завоевать симпатии электората идут полным ходом. Что ни день, то новые политические зрелища для народа. Да, какие! Пафос и накал растет с геометрической прогрессией.



Протесты против Конституции

Камнем преткновения для политических баталий стал проект новой Конституции, а самая захватывающая борьба разыгралась между Садыром Жапаровым и Омурбеком Текебаевым. Последний сначала внезапно вернулся в парламент в качестве депутата, а потом также стремительно вылетел из него. Хотя, фактически он не лишен мандата, на заседания он больше не ходит.



Свои пять копеек и в без того запутанный политический клубок вставили международные организации. За "бастион свободы слова" в Кыргызстане беспокоятся аж в Норвежском Хельсинкском комитете, это неправительственная организация, которая занимается правами человека. Там выступили с критическим заявлением после опубликования проекта новой Конституции. В самом Кыргызстане проект тоже не остался не замеченным - его назвали "Ханституцией". От слова "хан", подчеркивая то, что документ сосредотачивает власть в одних руках - в президентских.



Одними только колкостями в соцсетях народ не ограничился и в воскресенье в Бишкеке прошел марш протеста против конституционной реформы. До масштабов беларуских маршей пока, конечно, далеко, да и с собственной политической повесткой у молодежи не все гладко. Зато мероприятие здесь и сейчас формируется гражданское общество, которое готово бороться не за гранты, а за идею.



Противостояние Жапарова и Текебаева

Одной лишь прогулкой по городу с транспарантами возмущения из-за новой Конституции не ограничились. В эфире радио "Азаттык" Омурбек Текебаев буквально набросился на заместителя руководителя администрации президента Бектура Зулпиева из-за новой Конституции.



- Вы никто, - эмоционально высказался Текебаев. - Нельзя делать так, как вздумается. Вы никто! Вы можете обмануть Ташиева и Жапарова, но не юристов, не историю и людей. Где сейчас Бакиев? Вы и Жапарова толкаете на этот путь.



Буквально через пару дней после этой передачи стало известно, что суд встал на сторону скромного поэта, который еще несколько недель назад потребовал лишить Текебаева мандата. Либерально-демократические силы отреагировали моментально: "Это политический заказ, давление и садыровщина".



В авангарде противников новой Конституции не только Омурбек Текебаев, но и Роза Отунбаева. В последние дни акценты сместились и на других персон. Яростно критикуют конституционную реформу кандидаты в президенты Равшан Джеенбеков, Каныбек Иманалиев, Садык Шер-Нияз, Клара Сооронкулова, юристы правовой клиники "Адилет", юрист Сания Токтогазиева и ряд других политиков и экспертов.



Садыр Жапаров старается не отставать от оппонентов и тоже пользуется своими демократическими правами на свободу слова по полной программе. Через седьмой канал он ответил сразу всем своим критикам. Дескать, ему и самом не очень то нравится проект новой Конституции, но и та, что есть, мягко говоря, слова доброго не стоит.



В этом же интервью Садыр Жапаров не забыл и о своих оппонентах. Автору действующей Конституции Омурбеку Текебаеву досталось, пожалуй больше других.



- Текебаев взял 1 млн долларов у Маевского. Об этом знает вся политическая элита, все депутаты. Если надо это подтвердят Кулов и Суваналиев. Это и я могу доказать. Продать Мегаком хотели две группы, одна из которых текебаевская. Вот Текебаев и взял предварительно у Маевского 1 млн долларов. Только благодаря моему вмешательству удалось помешать этому, - сказал Жапаров, прозрачно намекнув, что уголовное дело Текебаева еще не закрыто.



В свою очередь Кулов сразу заявил, что никакого миллиона он не видел и ничего подтверждать не собирается. А вот Омурбек Суваналиев до сих пор молчит. То ли выжидает чего-то, то ли решил не спорить с Садыром Жапаровым.



К слову, речь Жапарова лишь на первый взгляд кажется жесткой. Он продемонстрировал, что готов менять свое мнение. Если раньше он настаивал на референдуме по Конституции в день выборов президента, то есть 10 января, то теперь готов отодвинуть конституционную реформу на любой срок. Более того, он предложил вынести на референдум не проект Конституции, а единственный вопрос: президентскую или парламентскую форму правления предпочитают кыргызстанцы.



Обмен "любезностями"

Выпад против Текебаева был не единственным. В ходе этого же интервью, Жапаров заявил, что марширующая с плакатами молодежь толком не понимает смысла конституционной реформы, и за зря только бузит. А еще вспомнил о Каныбеке Иманалиеве. Он заявил, что того до сих пор не арестовали только из-за его депутатской неприкосновенности.



Между прочим, Каныбек Иманалиев тоже является кандидатом в президенты и воспринял заявление оппонента, как давление. Но и сам в долгу не остался, практически прямо назвав Жапарова неучем. "Он даже физкультурный институт заочно оканчивал", - съязвил Иманалиев на пресс-конференции.



После обмена "любезностями" политики взяли тайм-аут и пока воздерживаются от громких заявлений. Но затишье вряд ли продлится долго - до выборов осталось всего 1,5 месяца. Поэтому главное политическое шоу еще впереди.