В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times

19:07 26.11.2020 The Times, Великобритания

Сирийцы в лагере Аль-Холь на северо-востоке Сирии



Этому способствуют дикие условия содержания там женщин и детей из Европы, которые никаких преступлений не совершали, а также нежелание европейских государств вернуть этим лицам гражданство. Им отказывают в репатриации в соответствии с принципом "абсолютной нетерпимости" к терроризму.

The Times (Великобритания): в "европейском Гуантанамо" в Сирии подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ*



Энтони Лойд (Anthony Loyd)



Детей, которые заболевают и умирают, хоронят в могилах, наспех вырытых за проволочным заграждением. Некоторые из них, страдавшие от инфекций дыхательных путей, острого недоедания и хронической диареи, нашли свое последнее пристанище под песком пустыни, и места их захоронения отмечены лишь обломками шлакоблоков без надписей. В общей могиле на продуваемой всеми ветрами равнине в провинции Аль-Хассака лежат безымянные граждане стран Европы, Азии, Африки и арабские дети. Других закапывают в могилу, на которую не кладут даже камней, - здесь, вдали от родины, лежат сотни умерших, вычеркнутых из памяти.



Внутри проволочного заграждения в лагере Аль-Хол они создают банды, растут без присмотра и звереют среди рваных палаток и куч мусора. Худые существа, напоминающие героев Диккенса, с нечесаными волосами, изможденными телами и светящимися глазами. Из-за недостаточного питания, связанного с отсутствием в рационе свежих овощей и фруктов, их сухая кожа похожа на пергамент.



Здесь царит атмосфера назревающего, неминуемого насилия, и в отсутствие воспитания и образования банды детей устраивают драки или забавы ради бросают камни в вооруженных охранников. Мальчики постарше, которым в годы "халифата" в школах "Исламского государства" внушали чувства злобы и ненависти, нападают на младших - иногда с целью изнасилования. В случае поимки тех, кто совершил преступление, избивают железными прутьями. Школьное обучение здесь является редкостью, зачастую дети психологически травмированы, работа по дерадикализации не проводится. Многие чувствуют себя брошенными и покинутыми, и те из них, кто достаточно взрослый и помнит о доме, жалеют, что их вообще привезли в Сирию.



"Я никогда не просил, чтобы меня сюда привозили, и не хочу здесь находиться, - сказал мне в прошлом месяце 13-летний французский мальчик, имени которого я не могу назвать по соображениям безопасности. - Я хочу поехать домой в Париж, увидеться с бабушкой и играть в футбол. Но наши страны не разрешат нам вернуться".



Эти дети и их матери, забытые властями своих родных стран, живут в заключении на северо-востоке Сирии, хотя никаких преступлений они не совершали. И то, как сегодня сложились их судьбы, стало основанием для жесткой критики в адрес Великобритании и других стран Европы за их политику в отношении своих граждан, которые уехали в "халифат".



Командование сил коалиции, ведущей борьбу против ИГИЛ, американские чиновники органов юстиции, курдские власти, контролирующие эти лагеря, правозащитные и благотворительные организации призывали Великобританию и Европу вернуть своих граждан (женщин и детей) на родину, предупреждая, что существование лагерей является не столько свидетельством сдерживания угрозы, сколько источником укрепления потенциала ИГИЛ.



Одни из самых ярых критиков - генералы из высшего командования ВС США. "Если международное сообщество не найдет способ репатриировать этих людей, реинтегрировать их в общество у них на родине и поддержать местные программы примирения,… мы сами создадим себе стратегическую проблему на будущее, когда через 10 лет эти дети вырастут приверженцами радикализма, - заявил на прошлой неделе генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи (Frank McKenzie), командующий Центральным командованием США, в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке. - Если мы не решим эту проблему сейчас, то никогда не победим ИГИЛ".



После победы над силами ИГИЛ в Багузе в марте прошлого года Сирийские демократические силы (СДС), входящие в состав коалиции, содержат в двух лагерях для интернированных на севере Сирии - Аль-Хол и Родж - около 13,5 тысячи иностранных граждан (женщин и детей) из семей, связанных с ИГИЛ, включая тысячу граждан стран Европы, а также граждан Ирака и Сирии. Более восьми тысяч человек - это дети, большинству из которых не более пяти лет.



В Аль-Холе, где содержатся около 65 тысяч женщин и детей, включая граждан Сирии и Ирака, в прошлом году был зарегистрирован 371 случай смерти детей. Еще 80 детей умерли в лагере за первые восемь месяцев этого года, то есть еще до наступления зимы.



Понимая, что ужасающие условия содержания в этих лагерях и безнадежное положение детей являются прекрасным поводом для пропаганды, руководство ИГИЛ сделало эти два лагеря главным объектом новой кампании вербовки и финансирования, надеясь восстановить число своих сторонников за счет представителей молодого поколения, брошенных и забытых властями стран, гражданами которых они являются.

"Аль-Хол - колыбель нового халифата", гласит "рекламная" надпись над фотографией лагеря, размещенной в Инстаграме в аккаунте одной из групп, называемой "Жемчужины в неволе" (Caged Pearls). Этой группой предположительно руководят британские женщины, и она собирает средства для "халифата". В других постах "Жемчужин в неволе", собранных из аккаунтов ИГИЛ в социальных сетях аналитиками расположенного в США Международного центра по изучению воинствующего экстремизма, детей, содержащихся в лагере Аль-Хол, называют "нашими мини-моджахедами". В одном из постов опубликован рисунок пистолета с надписью "Жду-не дождусь того дня, когда мы снова сможем носить оружие".



"Лагеря в Сирии, как пытается их представить руководство ИГИЛ, созданы угнетателями, которые держат в плену женщин и детей, - говорит научный сотрудник Центра Молли Элленберг (Molly Ellenberg). - Именно эту риторику они все время используют в целях пропаганды: верующих держат в плену, угнетают, и их надо спасти. Эти посты пользуются большой поддержкой, поскольку призывают людей поддержать дело, которое кажется более благородным, чем само ИГИЛ".



ООН уже назвала условия содержания в лагерях "бесчеловечными", а в опубликованном сегодня нелицеприятном докладе влиятельная правозащитная организация "Райтс энд Секьюрити Интернэшнл" (Rights & Security International) призывает к немедленному возвращению на родину содержащихся там иностранных граждан - женщин и детей. Авторы доклада обвиняют власти Великобритании и других европейских стран в создании в этих двух лагерях "европейского Гуантанамо", в которых женщины и дети, граждане Великобритании, обвиняемые в поддержке ИГИЛ, содержатся без суда и следствия.



В докладе отмечается, что в Аль-Холе и Родже содержится больше детей-граждан европейских стран, чем было мужчин-узников в Гуантанамо в самые печально известные времена истории этой тюрьмы, и что большинство из них - это дети в возрасте до пяти лет, которые не имеют законных прав и находятся в ужасающих условиях.



"Это европейская тюрьма Гуантанамо, но только для детей, - говорит исполнительный директор „Райтс энд Секьюрити Интернэшнл" Ясмин Ахмед (Yasmine Ahmed). - Трудно поверить, что Великобритания, которая вполне обоснованно осудила злоупотребления в Гуантанамо, теперь стоит в стороне и позволяет детям умирать".



В условиях отсутствия процесса искоренения радикализма и невозможности узнать что-либо о мире (кроме грязи, болезней, лишений и насилия), для британских детей и детей других стран Европы, находящихся вместе со своими матерями в этих лагерях, возможно лишь одно будущее - сегодняшний исходный материал для завтрашних экстремистов.



Число британских граждан, содержащихся в лагерях, невелико. Согласно данным, перепроверенным изданием "Таймс" (The Times) по таким источникам, как благотворительные организации, адвокаты, государственные архивы и чиновники, работающие в лагерях, в этих двух лагерях содержатся только 35 британских детей и 15 женщин. Плюс девять британских граждан-мужчин, находящихся в тюрьме в Хассаке.



Однако Великобритания с гордостью говорит о своей политике лишения этих лиц гражданства и отказа в репатриации в соответствии с принципом "абсолютной нетерпимости" к терроризму, что позволяет защитить страну. Эта позиция стала символической, когда власти выступили против возвращения Шамимы Бегум (Shamima Begum), 21-летней жительницы Лондона, дело которой на этой неделе будет рассматриваться в Верховном суде.



Однако факты на местах в Сирии доказывают, что политика Великобритании и других стран Европы не способствует укреплению национальной безопасности, а подрывает ее, и что на самом деле политика использования лагерей за границей для содержания под стражей женщин и детей стала актуальной в вопросе возрождения ИГИЛ. Дело в том, что она служит основанием для заявлений о несправедливости, подкрепляя пропагандистский стереотип, служивший краеугольным камнем идеологии исламистских террористических группировок с тех пор, как в 2002 году была создана тюрьма в Гуантанамо - американский лагерь для пленных.



"У нас больше нет ресурсов, чтобы контролировать ситуацию в Аль-Холе, - говорит Абделькарим Омар (Abdelkarim Omar), руководитель отдела внешних связей возглавляемой курдами администрации, которая охраняет лагеря в Аль-Холе и Родже. - Европейские страны совершили большую ошибку, оставив в этом лагере своих женщин и детей.



Эти дети были жертвами, которые не сделали ничего плохого, но теперь они находятся в безнадежном положении и учатся только мести, несправедливости и ненависти. То, что их держат здесь в таких условиях, не означает, что они не вернутся и не будут представлять угрозу для Европы в будущем. Когда-нибудь они вернутся - еще более озлобленные и более радикально настроенные, чем сейчас".



Власти Великобритании репатриировали несколько британских сирот из лагерей, но при этом постоянно заявляют, что посылать сотрудников для возвращения из Сирии на родину других британских граждан слишком опасно, и эти слова приводят в замешательство американских чиновников. Представители британских вооруженных сил и разведки как ведущие партнеры по коалиции с СДС находятся в постоянном контакте с персоналом, контролирующим лагеря, и в прошлом месяце группу в составе шести британских спецназовцев видели у главных ворот в лагере Родж, где они встречались с представителями курдской администрации. Сотрудники разведки Швеции, Франции и Германии также регулярно посещают эти лагеря для допроса содержащихся там людей.



Американские сотрудники органов юстиции, которые вернули всех 27 американских граждан, включая 15 детей, из тюрем и лагерей, контролируемых СДС, доставляют своих собственных граждан на родину на самолетах прямо из Сирии. Десяти взрослым, в том числе одной женщине, предъявлены обвинения.



"Я считаю, что вернуть наших граждан, которые уехали и были на стороне ИГИЛ, это наш моральный долг, - сказал на прошлой неделе в интервью изданию „Таймс" помощник генерального прокурора США по делам преступлений против национальной безопасности Джон Демерс (John Demers). - Что касается тех, кто представляет угрозу, эта угроза должна быть нейтрализована. Тех же, кто не представляет угрозы, например, детей, следует вернуть домой, туда, где они смогут вновь адаптироваться к условиям демократии. Если их оставить в тех лагерях, они, скорее всего, подвергнутся дальнейшей радикализации".



Джон Демерс курирует процессы репатриации и судебного преследования американских граждан, возвращенных из Сирии, а также занимался вопросами экстрадиции и подготовки обвинительного заключения в отношении Александа Котея (Alexanda Kotey) и Эль-Шафи Эльшейха (El Shafee Elsheikh), двух британцев-игиловцев из печально известной четверки палачей, прозванных в честь музыкантов группы "Битлз".



"Мы готовы сотрудничать с этими европейскими странами, если им потребуется помощь в возвращении своих граждан", - добавил Демерс.



Чтобы решить проблему переполненности лагеря в Аль-Хол, что в переводе с арабского означает "болото", СДС недавно перевели несколько семей иностранцев, связанных с террористами ИГИЛ, в лагерь Родж, где больше порядка и где содержатся еще четыре тысячи женщин и детей. Сотни сирийских семей были освобождены по амнистии.



Но даже в лагере Родж, где содержится большинство детей из Великобритании, есть много детей, страдающих от недоедания и запущенных психологических травм. Содержащиеся в лагере граждане некоторых стран пользуются разрешенной альтернативной системой денежных переводов "хавала", чтобы разнообразить питание, покупая свежие фрукты и овощи и там самым предотвратить возникновение проблем, связанных с недоеданием. Заключенные из числа граждан стран Европы, чьи родственники, проживающие на родине, подверглись бы судебному преследованию в соответствии с антитеррористическим законодательством, если бы они посылали деньги в Сирию, такой возможности не имеют, поэтому среди их детей распространено хроническое недоедание.



"Многие женщины из числа гражданок Великобритании не получают денег по хавале, - говорит Соня Куш (Sonia Kush), региональный директор организации „Сэйв зе чилдрен" (Save the Children), сотрудники которой организовали школу в лагере Родж. - Я разговаривала с одной гражданкой Великобритании, содержащейся в лагере, которая зарабатывает в лагере ровно столько денег, чтобы, скопив, купить одно яблоко, которое она делит на пять частей и раздает своим детям. То есть, женщина из Лондона делит яблоко, потому что ее родственники в Великобритании слишком боятся посылать ей деньги, и потому что правительства закрывают глаза на их бедственное положение".



По иронии судьбы, среди тех, кто по-прежнему находится в лагере Родж, есть люди, у которых почти нет связей с ИГИЛ, или такие люди, как Шамима Бегум, признавшиеся в наличии связей и попросившие, чтобы им разрешили вернуться домой и предстать перед компетентными органами. А многие из наиболее радикальных членов группировок сбежали.



Французские власти подтвердили, что их спецслужбы разыскивают Хайят Бумедьен (Hayat Boumedienne), одну из самых опасных террористок Франции, сообщник которой Амеди Кулибали (Hayat Boumedienne) был одним из исполнителей терактов в Париже в январе 2015 года. Согласно заслуживающим доверия разведданным, она была одной из 13 французских джихадисток, бежавших из Аль-Хола. А шведские спецслужбы приезжают в лагеря, где допрашивают женщин, выясняя местонахождение самой высокопоставленной женщины из числа лидеров ИГИЛ - марроканки Фатихи Меджати (Fatiha Mejjati), известной как "Черная вдова", бежавшей из Аль-Хола в прошлом году.



В октябре прошлого года - во время нападения турецкой армии на курдскую территорию - из третьего лагеря, Айн-Исса, бежали, по меньшей мере, 750 иностранных женщин и детей, связанных с боевиками ИГИЛ, среди которых были граждане Франции, Германии и Бельгии. Некоторые из них исчезли, а другие, в том числе 26-летняя Туба Гондал (Tooba Gondal) из Уолтемстоу и 40-летняя Лиза Смит (Lisa Smith), бывшая военнослужащая из Ирландии, добрались через Турцию до Парижа и Дублина, о чем стало известно властям. Считается, что из Аль-Хола сбежало не менее шести британских женщин. Некоторые из них исчезли в сирийском городе Идлиб. Одна из них, 25-летняя Самия Хусейн (Samia Hussein) из Саутхолла, вернулась в Великобританию в феврале через семь месяцев после интервью, которое она дала журналисту летом прошлого года в Аль-Холе.



Высокопоставленные американские чиновники из уходящей администрации, в том числе и госсекретарь Майкл Помпео, уже предупредили Великобританию и страны ЕС, что Америке надоело брать на себя расходы по обеспечению безопасности сирийских лагерей - особенно теперь, когда в них больше нет граждан США. И новая администрация Байдена вряд ли будет думать иначе.



Джон Демерс сказал: "Европа должна понять, что если эти люди выйдут из-под стражи СДС, если эти дети вырастут под влиянием радикальных идей, вырастут обозленными из-за условий, в которых они выросли, обозленными из-за того, что их отец был убит в результате авиаудара, они смогут добраться до Европы намного быстрее, чем сюда (в США)".



* "Исламское государство" или ИГИЛ, - террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. редакции ИноСМИ



