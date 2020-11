Встречайте: президент Джобама, - The Spectator

19:18 26.11.2020 The Spectator, Великобритания



Автор критически оценивает ситуацию в Демократической партии, да и в США в целом, указывая, что команда Обамы вновь захватила все ключевые посты, вытеснив людей, которые привели Байдена к победе. Это можно назвать центристским переворотом. Болото вернулось, уверен автор, следует готовиться к новым войнам.

Встречайте: президент Джобама (The Spectator, Великобритания)



Фредди Грей (Freddy Gray)

"Итак, вы видите такую команду, к которой я отношусь с большим доверием", - сказал на этой неделе бывший президент Барак Обама, когда ему задали вопрос о новой администрации Джо Байдена. Сегодня Обама в некоторой степени ведет себя как "властелин мира", но разве можно винить Обаму за такую жизнерадостность. В скором времени выйдет третий том его мемуаров (очевидно, он пишет только о себе), он зарабатывает миллионы долларов на контрактах с издательствами и "Нетфликс" (Netflix), его заклятый враг Дональд Трамп наконец побежден, а его команда снова получает контроль над Вашингтоном.



На этой неделе Байден объявил имена тех, кто займет ключевые должности в его кабинете. Ими оказались те же самые люди, которые прежде работали на Обаму. Энтони Блинкен (Antony Blinken), который при Обаме занимал должность заместителя госсекретаря, станет новым госсекретарем США. Джон Керри (John Kerry), который при Обаме был госсекретарем, станет специальным посланником по вопросам климата. Джанет Йеллен (Janet L. Yellen), бывшая при Обаме главой Федеральной резервной системы, станет министром финансов США. Алехандро Майоркас (Alejandro Mayorkas), бывший заместитель министра внутренней безопасности при Обаме, будет назначен на пост министра внутренней безопасности. Аврил Хейнс (Avril Haines), которая при администрации Обамы была заместителем директора ЦРУ, станет директором Национальной разведки. Вероятно, самым свежим лицом в этой команде будет Джейк Салливан (Jake Sullivan), которого выдвинули на должность советника по вопросам национальной безопасности, ему на этой неделе исполняется 44 года. Однако в период работы администрации Обамы Салливан руководил процессом планирования и был советником по вопросам национальной безопасности у тогдашнего вице-президента Джо Байдена.



На самом деле новая администрация Байдена, вероятно, является в большей степени "обамовской", чем первоначальная администрация Обамы. В 2008 году, когда Барак Обамы победил в борьбе за Белый дом, он был в Вашингтоне новичком, которому приходилось мириться с огромным влиянием семьи Клинтонов. Руководители предвыборного штаба Обамы могли только стоять в сторонке и сдерживать досаду, когда Хиллари Клинтон - женщина, которую Обама обошел, став кандидатом на выборах от Демократической партии, - заняла пост госсекретаря США и протолкнула своих союзников на все ключевые должности. На этот раз пришла очередь членов предвыборного штаба Байдена, которые теперь только и могут, что ворчать, пока команда Обамы вновь захватывает все ключевые посты. "Сейчас члены команды Обамы вытесняют тех людей, которые привели Байдена к победе", - сказал один анонимный источник из команды Байдена в интервью изданию Politico на этой неделе.



Это также можно назвать центристским переворотом. Так называемое "радикальное левое крыло" Демократической партии, влияние которого выросло за годы работы администрации Трампа, оказалось не у дел. По нынешним меркам Демократической партии Джанет Йеллен - экономический консерватор. А противники войны вынуждены уступать дорогу группе воинственно настроенных либеральных интернационалистов, которые выступают за продолжение войны в Афганистане, а также за увеличение степени вовлеченности в дела Ливии и Сирии. Блинкен и Салливан уже заговорили о гуманитарной ситуации в Эфиопии, то есть в скором времени нам стоит ожидать очередную военную интервенцию. Крыло противников Трампа в Республиканской партии - те самые внушающие страх неоконсерваторы - сейчас просто в восторге. Даже не все демократы испытывают такое же воодушевление.



В настоящее время машина Джобамы способна подавить практически любое недовольство внутри партии. Ее рефрен сводится к тому, что после Трампа что угодно покажется благом. Разве вы не предпочтете скучать с унылым правительством вместо того, чтобы пребывать в ужасе от действий безалаберного руководства? В сущности, именно этот посыл и помог Байдену победить на выборах. Однако, вполне возможно, избиратели перестанут считать администрацию Байдена такой уж успокаивающе скучной, если начнутся новые войны и если американским солдатам снова придется умирать.

Пока ясно одно: при команде Байдена-Обамы сигналы исполнительной власти будут более последовательными и согласованными, нежели при Трампе, который привык раздавать поручения посредством твиттера. В любом случае новая администрация будет хором произносить одни и те же слова. Мы уже успели в этом убедиться, когда в понедельник, 23 ноября, Джо Байден опубликовал в твиттере видео, в котором изложил ключевые моменты своей внешней политики и назвал имена членов своей команды в сфере национальной безопасности. В этом видео будущие члены его кабинета по очереди произносили высокопарные, но при этом бессмысленные заявления под программно сгенерированное музыкальное сопровождение. "Исторические вызовы требуют исторически новых подходов", - произнес Джон Керри, "климатический царь", на фоне фотографии горящего леса. "Мы понимаем, что Соединенные Штаты должны вести за собой не только примером нашей силы, но и силой нашего примера", - невыразительно добавила Аврил Хейнс, когда на экране появилась Статуя Свободы. "Америка снова вернулась за стол", - подытожил Блинкен.



Во вторник, 24 ноября, Байден выступил с речью, в которой произнес практически все те же фразы. "Мы давно говорим, - сказал он, - что Америка ведет за собой не только примером нашей силы, но и силой нашего примера".



Все инсайдеры знают, что значат эти дежурные фразы: вашингтонский политический класс вновь занял свое законное место на вершине. Болото вернулось, детка. На этой неделе газета "Вашингтон пост" практически выдала этот секрет, опубликовав весьма эмоциональную статью под названием "Вашингтонская аристократия надеется, что президентство Байдена позволит снова сделать очковтирательство великим" (Washington"s aristocracy hopes a Biden presidency will make schmoozing great again). Редакторы онлайн-издания поспешили заменить слово "аристократия" на слово "истеблишмент", но эта оговорка оказалась весьма красноречивой. Демократическая "голубая кровь" вновь завоевывает влияние. Керри и Блинкен - яркие представители этой элиты. Керри, который в 2004 году принимал участие в борьбе за выдвижение от Демократической партии, стал миллиардером, женившись на состоянии представительницы семьи Хайнц. Блинкен - выпускник дорогой элитной школы, он рос в Верхнем Ист-Сайде Манхеттена и в Париже. Когда он не занимался политикой, он работал аналитиком по вопросам мировой политики в Си-эн-эн (CNN) и зарабатывал огромные деньги лоббизмом. После 2016 года он и еще несколько бывших чиновников из структур национальной безопасности создали консалтинговую компанию WestExec, которая консультировала сомнительные иностранные фирмы по вопросам технологий и обороны. Более того, Блинкен даже прописал оговорку об "исключительных непредвиденных обстоятельствах" в договоре об аренде офисной недвижимости. Согласно ей контракт можно расторгнуть без каких-либо штрафов в том случае, если в 2020 году на президентских выборах победит кандидат от Демократической партии. Вуаля! Магнат мира недвижимости Трамп, должно быть, находится под глубоким впечатлением.



Касательно Брексита Блинкен придерживается точки зрения, типичной для политического класса, то есть он считает, что это катастрофа. Однажды он даже сравнил выход Великобритании из Евросоюза с "собакой, сбитой машиной, которая после этого разворачивается и снова ее переезжает".



Многие высокопоставленные тори старательно убеждают себя, что с администрацией Байдена будет легче работать, нежели с командой Трампа, и что, со стратегической точки зрения, Америка глубоко заинтересована в том, чтобы хорошо обращаться с Соединенным Королевством. Возможно, это так. Однако будет большим заблуждением полагать, что вновь пришедшие к власти члены команды Обамы не будут думать, что Великобритания после Брексита должна занять то место, которое ей однажды определил "властелин мира", а именно место в конце очереди на будущих переговорах.



Оригинал публикации: Here comes President JoebamaОпубликовано 26/11/202 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606407480

