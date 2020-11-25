Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов

19:34 26.11.2020

Золотой петушок



Александр Проханов



Пушкинский золотой петушок сидел на дворцовом шпиле, и как только на горизонте появлялась враждебная рать, начинал кукарекать, хлопать крыльями, извещая царя о грядущей опасности. Иноземная рать шла то с севера, то с юга, то с запада, то с востока - царство было окружено враждебным войском и готовилось к непосильной войне.



Сегодня все тот же золотой петушок, сидящий на вершине кремлевской башни, оглядываясь во все стороны света, сулит России напасти. Россию окружают огненным кольцом - кольцом вражды. Что говорить о трех маленьких прибалтийских государствах, которые пышут ненавистью к России и подпустили к русским границам натовские танки? Украина - русофобский плацдарм. Украинская армия, оснащенная натовским оружием, с натовскими советниками, готова отбивать Донбасс и идти походом на Крым. Россия потеряла Молдову и провожает в небытие Додона. Молдова уходит в Румынию, а значит - в НАТО. Армения и Азербайджан, еще недавно миролюбивые и дружные республики Советского Союза, схватились в непримиримой ненависти, и еще не просели могилы тех, кто погиб в карабахском конфликте. И там все кипит, словно кусок карбида, брошенный в воду.



У границ Таджикистана скапливаются террористы, готовятся перейти границу и вновь развязать в Таджикистане религиозную братоубийственную войну. А что в Казахстане? Если приложить ухо к земле где-нибудь в Оренбурге, услышишь тайные гулы, раздающиеся из самых недр казахского общества. Белоруссия - в смуте, в брожении, и бог весть чем кончится минское хождение оппозиции.



Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем. Наша армия поставила свои гарнизоны по всему периметру русских границ - от Амура до Ледовитого океана. Ей приходится трудно. Сегодня она одна поддерживает свод государства Российского.



А что внутри России, что в ее сердцевине? Стремительно падает наша доля в мировом валовом продукте. Высокие технологии и искусственный интеллект лишь самым краешком задевают российские заводы. Управление никуда не годится. Национальные проекты, их первая и вторая волны, оказываются провальными. Губернаторы не умеют и не хотят управлять вверенными им регионами. Министерства бессильны перед управленческим хаосом, и мы не видим русского Макнамару, который бы предложил современный сверхгениальный концепт. Где этот проект, способный управлять огромной, старомодной, неповоротливой махиной российского народного хозяйства?



Ужасна сущность современной российской элиты. Разворовывается все! От крохотных бюджетов в маленьких городках и поселках до гигантских денег, которые направляются в могучие корпорации - такие, как "Роскосмос".



Воровство и коррупция - два страшных черных ворона, которые выклевывают у России глаза. А третий ворон с окровавленным клювом - это российские олигархи, которые обклевывают русские кости, превращают Родину в обглоданный скелет.



Измотанная коронавирусом, страдающая от гигантской, разбухающей внутри либеральной опухоли, что ждет с нетерпением краха государства Российского, моя страна ведет счет времени, когда должна появиться идеология спасения, идеология обороны, идеология национального возрождения, идеология Победы, устремленная в будущее. Это идеология Русской Мечты, что одухотворит военные, социальные и политические технологии и превратит Россию в мощный субъект современной цивилизации, вдохновит граждан России на великие труды, великие стояния, которыми будет спасена наша Родина.