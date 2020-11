Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина

19:35 26.11.2020 Изборский клуб по результатам президентских выборов в США провел специальное заседание. В ходе обсуждения главной темой стало рассмотрение борьбы Д.Байдена и Д.Трампа в контексте соперничества глобалистов-финансистов и производственников, ориентированных в первую очередь на североамериканский рынок. Понимание глубинного смысла ожесточенной борьбы внутри истеблишмента США, структуры их союзников и противников в ведущих странах мира, поляризации настроений и действий групп и слоев населения США очень важно для распознавания тенденций и процессов, которые затронут все страны мира, в том числе и Отечество.



Прежде всего, посоветовала бы всем читателям блога прочитать блистательную статью последнего живущего из великих писателей Земли Русской, провидца и патриота А.А.Проханова "Разъединенные штаты Америки".



В качестве введения, буквально несколько слов о важности аналитики. Сегодня мейнстримом высокотехнологичных исследований и разработок стал тезис, что человеческая психика, сознание и поведение строятся вокруг прогнозирования. Способность к опережающему реагированию, впервые открытая выдающимся советским психофизиологом П.Анохиным, является базисом разума, его важнейшей функцией. Именно она помогает человеку не действовать исключительно инстинктивно - по программе, а принимать оригинальные решения в нестандартных ситуациях. Прогнозирование в свою очередь неотделимо от анализа и синтеза. Эти мыслительные процессы требуют умения работать с фактами, отделять правду от лжи, пропаганду от действительности. Поэтому главная задача и одновременно обязанность экспертов и аналитиков не только перед лицами, принимающими решения, но и читающей публикой является работа исключительно с подтвержденными данными, а не использование для доказательства мнений и суждений.



Ключевой темой обсуждения на заседании Изборского клуба стало выяснение различий в подходах команд Д.Байдена и Д.Трампа к глобализации. В среде патриотических аналитиков и экспертов сложился консенсус. Д.Байден квалифицируется как представитель предельно жесткого курса на либеральную глобализацию, ведущую в цифровой концлагерь, а Д.Трамп – как противник глобализации. У сложившегося консенсуса есть три основания.



Первое –экономическое. Еще в начале нулевых годов в стране были разработаны две оригинальных и мощных теории, обосновывающих скорый конец глобализации. Одна из них изложена О.Григорьевым в работе "Эпоха роста" и М.Хазиным в книге "Воспоминание о будущем". Вторая – в статьях по универсальной турбулентности известного российского физика и математика О.Доброчеева и в прошлом помощника Президента, члена-корреспондента РАН Ю.Батурина.



Если О.Григорьев и М.Хазин исходили из неизбежности трансформации сложившейся во второй половине ХХ века мировой системы хозяйства на несколько технологических, а соответственно финансово-экономических зон, то О.Доброчеев и Ю.Батурин полагали, что законы управляемости и пределы социальной турбулентности вынудят единую мировую политико-экономическую систему трансформироваться в примерно равные по численности населения и объемом рынка кластеры.



Второе – политическое. Базируется в основном на работах представителей школы мирсистемного анализа и исследователей, развивающих этот подход на основе передовых методологических, вычислительных и иных инструментов. В рамках этого подхода главная борьба происходит между национальными суверенными государствами – с одной стороны, и международными, наднациональными институтами, а также структурами глубинной власти – с другой. Здесь главным критерием оценки того или иного политика является его позиция относительно соотношения суверенитета государства – с одной стороны, и наднациональных как правовых, так и глубинных институций – с другой.



Наконец, в рамках патриотической аналитики присутствует и третий подход. Его условно можно назвать партийным. Он исходит из используемой уже лет 15 идеологемы о наличии двух непримиримых группировок в российской власти, а именно либералов и государственников, космополитов и патриотов, монетаристов и силовиков, которых иногда называют приказчиками и контролерами. Именно в рамках этого подхода формируется основная часть не только внутри, но и внешнеполитических оценок тех или иных сил на большинстве патриотических ресурсов.



Между тем, беспристрастное рассмотрение позволяет утверждать, что предельно высокий уровень живучести, гибкости и конфликтной эффективности российской власти свидетельствует о высоком уровне ее интегрированности, цельности и функциональности. Интересные соображения на этот счет можно найти у человека, долгое время находившегося внутри нынешней власти Г.Павловского в книгах "Система РФ. Источники российского стратегического поведения" и "Ироническая империя. Риск, шанс и догмы Системы РФ".



Возвращаясь к дискуссии об итогах выборов. Применительно к Дональду Трампу используются такие оценки, как мягкий глобалист, американский патриот, инициатор краха доллара и создания локальных экономических зон. Что же до старины Джо Байдена, то он удостаивается эпитетов, начиная от левака и экстремиста – приверженца троцкистской глобализации, подставной фигурой радикального глобализма, до зиц-председателя либерал-глобалистов, обслуживающих мировой финансовый капитал. Консенсусный вывод участников дискуссии - непринятие глобализма во всех его проявлениях и ипостасях.



В этой связи отмечу следующее. Тщательно создаваемый и пропагандируемый в Рунете тезис о крахе глобализма является не более чем пропагандой. Плох глобализм или хорош, он - что называется объективная реальность.



Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNKTAD), объемы мировой торговли в третьем квартале 2020 г. сократились лишь на 5% по сравнению с аналогичном периодом 2019 г., в то время как во втором квартале 2020 г. глобальная торговля потеряла 19%. Согласно прогнозам UNKTAD и Всемирного банка, в четвертом квартале мировая торговля сократится на 3%, а общегодовой показатель падения объемов торговли составит 7-9%. Это существенно ниже ожидаемого объема падения ВВП на уровне примерно 12-15%. Таким образом, несмотря на пандемию COVID-19 динамика мировой торговли, а соответственно потоков товаров, инвестиций и информации более оптимистична, чем динамика состояния внутреннего рынка подавляющего большинства стран. Иными словами, ни о каком конце глобализации речь на сегодняшний момент не идет.



Значительные неудобства для патриотической аналитики создает Председатель Си Цзиньпин. Подавляющее большинство противников глобализации из числа экономистов, социологов, политологов весьма позитивно относятся к Китаю, рассматривая его, не без основания, как ближайшего союзника нашей страны. Однако нет сегодня в мире державы, более заинтересованной в глобализации, чем Китай.



Именно Китай в 2020 г. в решающей степени обеспечил более позитивную динамику мировой торговли по сравнению с показателем ВВП. При этом именно Китай наиболее далеко продвинулся сегодня в создании комплексной системы мониторинга и коррекции массового поведения, которую некоторые аналитики называют электронным концлагерем. Если американский вариант этой системы базируется на и интернет-платформах, типа Google, Facebook, Amazon и т.п., то Китай развернул беспрецедентную систему видео-, сенсорного и транзакционного (контроль над платежами) мониторинга и коррекции поведения граждан. В наиболее продвинутой и жесткой форме она в настоящее время используется в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. При этом не следует забывать, что Китай уверенно вышел на лидирующую позицию на рынке экспортных поставок систем видео- и транзакционного мониторинга и коррекции поведения вместе с сервисными услугами по пуско-наладке и обслуживанию. Китайские системы установлены не только в странах Центральной и Восточной Азии, но поставляются даже в некоторые страны ЕС.



Некоторые горячие головы из российской патриотической аналитики уже успели сообщить, что создание зоны ВРЭП – это огромный внешнеполитический успех Китая и тяжелое поражение США. Однако это – не правда. Достаточно ознакомиться с находящимися в открытом доступе документами соглашения. Так, впервые беспрецедентные преференции по доступу на огромный китайский рынок получили прежде всего японские и южнокорейские компании. В свою очередь китайский бизнес теперь имеет еще более выгодный торговый режим в странах АСЕАН, а также доступ к технологическим японским разработкам. Практически каждый из участников зоны в чем-то уступил и что-то выиграл. Что же до Соединенных Штатов, то принимая во внимание, что Япония и Южная Корея в военно-политическом отношении находятся под патронатом США, ни у кого нет сомнений, что глубинная американская власть приветствовала создание этого сообщества. Кстати, на протяжении всех воcьми лет подготовительной работы в ней участвовали представители крупнейшей в мире компании по управления активами BlackRock.



Что касается Д.Трампа, то его справедливо называют антиглобалистом. Его ближайшее окружение, да и он сам неоднократно вспоминали о конце XIX – начале XX веков с изоляционистской доктриной Монро во внешней политике, как примере для подражания. Д.Трамп похож на политического лидера конца XIX века, случайно оказавшегося в начале XXI века. Он – типичный американский империалист, готовый использовать любые инструменты – от военной силы до экономического диктата - для достижения поставленной цели. Если объективно сравнить убытки экономики России от действий администраций Б.Обамы и Д.Трампа, то столь любимый патриотической общественностью Д.Трамп даст много очков вперед демократическому коллеге. Одни санкции против "Северного потока-2" чего стоят. Также именно при Д.Трампе была осуществлена мало освещаемая акция по фактическому перехвату управления, а возможно и собственности на крупнейшую российскую алюминиевую компанию "Русал", и связанное с ней предприятие, которому принадлежит значительная часть собственности на крупнейшие сибирские ГЭС.



Поскольку капитализм вступил в терминальную фазу существования, совпавшую по времени с кризисом среды человеческого обитания, исчерпанием возможностей повышения эффективности традиционных индустриальных технологий и т.п., формы и метода глобализации будут, несомненно, меняться. Но сам курс будет неизменным.



Уже после выборов после восьми лет упорной работы прежде всего по инициативе Японии, Китая и Южной Кореи создано Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). В новый союз вошли 15 стран: Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На долю ВРЭП приходится треть мировой торговли, общий ВВП стран-участников - порядка 25 трлн долларов, население - 2,2 млрд человек.



Также на днях из Лондона, Парижа и Берлина пришли сообщения о том, что один из наиболее влиятельных в сфере международной политики и экономики представитель команды Д.Байдена Джейк Салливан встретился с высокопоставленными представителями правительств Франции, Германии, бизнес-элиты Великобритании относительно скорейшей реанимации проекта Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства. Стороны нашли взаимопонимание и решили приступить к этой работе в форсированном режиме уже весной следующего года.



При этом в отличие от обамовского варианта особое внимание будет уделено принципам цифровой торговли. Предполагается, что страны, подписавшие соглашение, обеспечат беспрепятственный доступ глобальных интернет-платформ и провайдеров к трансграничным потокам данных, а также максимально благоприятные условия подключения к платформам не только крупного, но и среднего и малого бизнеса и даже индивидуальных предпринимателей.



Уже на начальной стадии определено, что стороны также как и при подписании ВРЭП не будут запрещать или огранивать трансграничную передачу информации, в том числе информации о продавцах и покупателях с помощью электронных средств, если эта деятельность осуществляется в интересах ведения предпринимательской деятельности охватываемого лица.



Любопытно, что если раньше Китай категорически возражал против подобных норм, то теперь согласился, поскольку сам, благодаря корпорации Huawei, контролирует сетевое оборудование 5G, которое будет связывать платформы с пользователями. Если добавить, что даже национал-империалист Трамп подписал и ввел в действие USMСA или Соглашение между США, Мексикой и Канадой о свободном движении товаров, услуг, капиталов, то становится очевидным, что в эти дни и месяцы формируется новая, глобальная структура хозяйства.



Нравится нам это или нет, альтернатив данному процессу не существует. За последние 25 лет в мире де факто сложилась многоуровневая вертикальная глобальная экономика. Теорию этой экономики разработал еще в конце 80- начале 90-х гг. чрезвычайно высоко оцениваемый в Китае, малопопулярный в России и совсем неизвестный в мире академик Ю.В.Яременко.



Фактически весь мир поделился, во-первых, на зону НИОКР, финтеха, разработки высоких гуманитарных технологий, стандартов собственности и т.п. Во-вторых, на мировую мастерскую. И в-третьих, зону добычи ресурсов. поставки продукции первого передела и продовольственных товаров, а также рекреационных возможностей, типа чистой воды, воздуха и т.п.



В первую зону входят Северная Америка, Западная и Центральная Европа, Япония и некоторые другие небольшие территории. Мировая мастерская – это, конечно же, Китай, Южная Корея, Вьетнам, стремительно поднимающаяся Индия, Бангладеш, Индонезия, Турция и т.п. В третьей зоне, наряду с прочими, в том числе отчасти Австралией и Новой Зеландией, оказалась Россия.



Такого рода разделение реализуется еще в рамках поздней капиталистической, финансиализированной экономики через несущую конструкцию экономики доступа – платформы. Платформы, типа Alibaba и Amazon, Facebook и WeChat только с виду похожи на привычные нам интернет-магазины типа Озона или соцсети, вроде В Контакте. На самом деле платформа – это то, что идет на смену капиталистическому рынку. Это – огромные и мощнейшие машины привлечения и программирования пользователей, например, продавцов и покупателей к определенным операциям, связанным с куплей-продажей, инвестициями, обменом и проч. Не будет преувеличением сказать, что, по сути, тот же Amazon или Airbnb – это синтез планового и рыночного хозяйства, образно говоря, Черемушкинского рынка и советского Госплана.



Чтобы платформы функционировали, нужна согласованная работа трех инфраструктур:



- глобальной распределенной IT системы, состоящей из программно-аппаратных комплексов и телекоммуникаций (Огромное значение для глобализации имеет тот факт, что практически 100% сколько-нибудь сложных чипов и процессоров, в том числе для искусственного интеллекта, в выпускают компании, принадлежащие в конечном счете исключительно американскому капиталу. Единственный иностранный производитель процессоров для массового спроса – китайская компания – делает это на основе лицензионного соглашения опять же с американской компанией. То есть сердце всей мировой электроники, а соответственно интернета и IT приложений принадлежит исключительно американскому капиталу);



- всемирной сети складирования, транспортировки товаров и услуг и т.п. или глобальной логистики;



- согласованных правовых, экономических и технических режимов функционирования глобальной платформенной экономики.



В ближайшее десятилетие на базе экономики платформ будет развертываться глобальная распределенная система высокотехнологичного производства на основе интеллектуальной робототехники, материалов с формируемыми свойствами, биотехнологий, аддитивных производств и т.п. В этой экономике изменится сам смысл глобализации. Благодаря все возрастающей степени автоматизации, использованию гибких организационных решений (аддитивные производства) и искусственного интеллекта глобальное разделение и кооперация производства будут обеспечиваться без нарастания перевозок товаров и материалов и все более масштабной трудовой миграции.



Такая глобальная система, в которой заинтересованы все основные субъекты, и выстраивается прямо в настоящее время. При этом очень важно не просто иметь в виду, но и понимать важнейший аспект новой глобализации. Она осуществляется в чрезвычайно турбулентных, сложных условиях, где негативные природные процессы накладываются на деструкции, связанные с терминальной стадией капитализма. Поэтому строители нового глобального мира, а среди них и китайские, европейские, американские элиты решают нетривиальную задачу: как создать глобальную, более эффективную по сравнению с предыдущей глобализацией конструкцию и при этом на выходе получить более простую и управляемую систему.



Как известно, самым неопределенным элементом любой социотехнической системы является человек, особенно в составе групп и больших коллективов. Поэтому была поставлена задача одновременно масштабировать и усложнить систему и при этом повысить ее надежность и резко уменьшить возможность непредусмотренных событий и действий. Решить эту задачу можно только одним путем: противопоставить увеличению масштабов и разнообразия производства и обращения товаров, энергии и информации стремительное и заметное сокращение глобализации антропотоков или передвижения и взаимодействия больших групп и масс людей.



Нет сомнений, что COVID-19 – это большая и серьезная угроза здоровью людей во всем мире. Однако по факту трудно отрицать, что именно COVID-19 является мощнейшим инструментом формирования нового облика глобализации. Сегодня очевидно, что впереди нас ждет глобальный мир, где научно-технологическая, производственная, торгово-логистическая кооперация и разделение в масштабах планеты будут сопровождаться уменьшением человеческих контактов не только между континентами и странами, но и вполне вероятно, между различными территориями и даже внутри агломераций отдельных стран. Это - реальность, которая лежит за пределами спора Д.Байдена и Д.Трампа.



Изложенное выше наталкивает на следующий вывод. С каждым годом глобализация все активнее развивается вне и в обход России. Одновременно все более закрепляя за нашей страной функционал поставщика ресурсов, продукции первого передела и сельского хозяйства, а также потенциальной запасной базы рекреационных ресурсов. Об этом говорит, в частности, подписание ВРЭП без России. А ведь в соглашении участвуют страны, которых мы привыкли считать друзьями и союзниками. Китайцы прокладывают Новый Шелковый путь в основном минуя территорию нашей страны, через Центральную Азию и далее Закавказье на Турцию, а оттуда на Европу. Буквально на днях азербайджанский газ впервые пришел в Грецию и Италию через Турцию. Также Азербайджан и Турция по результатам Карабахской войны объявили о строительстве железнодорожной магистрали из Баку через Карабах в Нахичевань и далее на Турцию. Однако лишь специалисты знают, что к другой стороне Каспия тянется железная дорога, являющаяся одним из элементов все того же Нового Шелкового пути.



В мире грез и мечтаний жить, конечно, легче. Картины теперь уже невозможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в качестве новой Ялты возможно убаюкивали патриотов. Однако в жизни всегда рациональнее исходить из фактов, какими бы они не были. Тем более, что с одной стороны достоинства есть продолжение недостатков, а с другой – при должной смекалке - недостатки можно и нужно превратить в достоинства.



Теперь о наиболее востребованной и интересующей публику теме: какие силы стоят за Д.Трампом и Д.Байденом. Как уже отмечала, к сожалению, российский анализ элитных взаимоотношений, по крайней мере, в публичном поле носит по преимуществу не научный, а пропагандистский характер. Используются традиционные штампы, типа Рокфеллеров и Ротшильдов, банкстеров и промышленников, глобалистов-паразитов и патриотов-производителей и т.п.



Между тем, богатство, разнообразие и полнота информационных источников и баз данных позволяют использовать мощь инструментария аналитики, накопленного за десятилетия государственными и частными разведывательными службами. Практически каждый квалифицированный исследовательский коллектив, располагающий определенными ресурсами, может использовать софт для поиска, анализа и оценки связей между любыми субъектами, включая юридические и физические лица, формальные и неформальные институты и т.п.



В этом плане элитная аналитика и прогностика превратились из сферы оценочной конспирологии в прикладную деятельность. Когда речь заходит о силах и группах, стоящих за тем или иным политиком, в наиболее простом варианте электоральной аналитики надо ответить на три вопроса:



- какие сообщества, слои или как говорят по-английски паттерны людей, объединенных тем или иным общим признаком или интересом, стоят за фигурой;



- какие группировки, объединяющие владельцев ресурсов и других сильных мира сего, выдвигают и поддерживают конкретного политика. Речь идет о группировках, которые являются своего рода первичными элементами системы власти, которые подробно анализировались в книге М.Хазина и С.Щеглова "Лестница в небо";



- на какие институты, как формальные, так и неформальные, может рассчитывать политик.



Отдельно поясню про институты. Казалось бы, формальный институт – это просто юридическое лицо, например, учреждение, компания, клуб и т.п. Соответственно все решают люди, в первую очередь руководители и владельцы. Однако, как показали исследования последних 50 лет, это не вполне так. Сам по себе институт, созданный первоначально для реализации тех или иных функций подобно Голему, начинает жить собственной жизнью. Институты стремятся к экспансии, сохранению идентичности и конечно же выживанию. Институты, как своего рода огромные социальные машины, включают в качестве элементов людей и их группы. В этом плане даже руководители институтов, условно - министры или директора корпораций - не обладают свободой воли, а в значительной степени вынуждены подчиняться институциональным традициям и реализовывать их цели.



Этот важнейший феномен политической, экономической и социальной жизни впервые описал знаменитый конспиролог и историк Кэрролл Квигли в книге "Эволюция цивилизации", развил американский социолог Льюис Мамфорд в книге "Миф машины. Техника и развитие человечества" и превратил в полноценную исследовательскую программу В.М.Быченков в работе "Институты: сверхколлективные образования и безличные формы социальной субъективности". Он установил, что "Институты сами выступают в качестве субъектов общественных отношений и действий, замещая в этой роли человека, низводя его до положения посредника в системе обезличенных социальных связей".



Итак, начнем анализ с самого верхнего - народного - уровня. Определим, кто за кого голосовал на президентских выборах. Как свидетельствует статистика, Д.Байдена поддержало молодое – от 18 до 35 лет, образованное – имеющее за плечами законченный колледж, университет и ученую степень, проживающее в мегаполисах, крупных городах, в особенности на инновационных территориях население. Среди них велика доля афроамериканцев, латинос и азиатов.



Что касается Д.Трампа, то его избирательная база сформирована лицами среднего и в особенности старших возрастов, имеющими как максимум среднее образование, проживающими в пригородах больших городов, маленьких городках и в сельской местности, а также в штатах с преобладанием аграрно-промышленного комплекса, энергетики и других традиционных отраслей. Также Д.Трамп получил хотя и незначительное, но большинство белого населения в целом.



На днях опубликованы весьма любопытные данные относительно размера получаемых доходов избирателей Д.Байдена и Д.Трампа. Это распределение прямо относится к ответу на вопрос: кто стоит за спиной каждого из кандидатов в президенты.



Среднегодовой доход домохозяйства в США в 2019 г. составил 68703 доллара. А вот как распределились голоса избирателей по уровню дохода.



Распределение голосовавших за Д.Байдена и Д. Трампа по уровню дохода домохозяйств



В отличии от публиковавшихся на протяжении месяца аналитических выкладок известных и популярных российских блогеров, утверждавших, что за Д.Трампа горой стоит Средняя Америка картина в реальности совершенно иная. Средняя Америка с большим перевесом проголосовала за Д.Байдена. Чуть меньше разрыв оказался в распределении голосов бедных американцев. Оно и понятно. За Д.Байдена проголосовали преимущественно бедные афроамериканцы. На этот раз от Д.Трампа отвернулись белые рабочие в индустриальных городах, типа Питтсбурга, Чикаго, Филадельфии и т.п. Д.Трамп в 2016 г. обещал рост доходов и рабочие места, однако, как выяснилось к 2020 г., злостно обманул . Это породило разочарование и гнев. Также за Д.Байдена проголосовала молодежь, только начавшая свой трудовой путь и соответственно имеющая доходы существенно ниже средних.



Что же касается Д.Трампа, то за него проголосовало население подавляющего большинства умирающих маленьких городов и бывших рабочих поселков в традиционно демократических штатах, типа тех же Пенсильвании и Мичигана, а также массы трудящихся и самозанятых в штатах юга и центра Америки. В своей подавляющей части это либо относительно малооплачиваемые труженики, либо лица, временно потерявшие работу и вынужденные искать случайную подработку.



Очень любопытно, что единственная категория, где Д.Трампа получил ощутимое преимущество, это - американцы с доходами домохозяйств 100 000 и более долларов в год. Здесь он выиграл со счетом 54% против 42%. Еще более впечатляющи данные относительно голосования лиц из домохозяйств, имеющих доход свыше 500 000 долларов в год. Здесь Д.Трамп выиграл 81% против 17%.



Соответственно отечественный пропагандистский миф о Трампе, герое, стоящем за простой народ - реднеков - против транснациональных финансистов-троцкистов оказался не более чем враньем, либо некомпетентностью.



Результаты голосования более чем понятны. Д.Трамп провел крупнейшую со времен Рузвельта налоговую реформу. Ее главными бенефициарами стали самые богатые – 1% американцев, на которых приходится 2/3 снижения налогов. Д.Трамп сократил налоги на прибыли корпораций с 35% до 21%, налог на наследство, предусмотрел множество налоговых послаблений для наиболее богатых американцев, а также для тех, кто инвестирует деньги в рынки ценных бумаг, инвестиционные проекты и конечно ж, куда без этого, в строительство и девелопмент. Кроме того, Д.Трамп фактически заблокировал переход к всеобщему бесплатному страховому медицинскому обслуживанию американцев, известного как Obamacare. Отказался он и от понижения за счет государственных субсидий ставок студенческих кредитов и резко сократил расходы государства на переподготовку и повышение квалификации кадров. Так что в результатах голосования ничего удивительного нет.



Теперь проанализируем, какие профессиональные группы поддержали на выборах Д.Байдена, а какие – Д.Трампа. В соотношении 94% к 6% Д.Байдену отдала свои голоса американская профессура и лица с ученой степенью доктора наук, 84% к 16% – учителя, 87% к 13% - сотрудники научно-исследовательских центров, лабораторий и т.п., 85% к 15% - инженеры высокотехнологичных производственных отраслей, 78% к 22% - врачи, 70% к 30% - IT профессионалы, 68% к 32% - инженеры (за вычетом IT и высокотехнологичных отраслей). 73% банковских работников также как и 65% бухгалтеров проголосовали за Д.Байдена.



А вот как выглядят группы, видящие в Д.Трампе выразителя своих интересов. 96% домохозяев-арендодателей отдали голоса Д.Трампу, и лишь 4% Байдену. 93% лиц, связанных с ремонтом недвижимости, предпочли Д.Трампа. Его же поддержали 76% дальнобойщиков, 80% машинистов, 79% механиков, 75% строительных рабочих, 75% фермеров, 74% занятых в сфере складского хозяйства и логистики, 60% владельцев малого бизнеса, 73% сотрудников полиции, 68% работников традиционных профессий, типа слесарей, столяров, токарей на маленьких и небольших предприятиях разных отраслей промышленности, 58% рабочих не высокотехнологичных и не машиностроительных отраслей, 56% сотрудников служб безопасности, охранников и т.п., 56% пасторов и других церковных деятелей, чья деятельность оплачивается.



Приведенные цифры свидетельствуют, что на текущих выборах, по сути, столкнулись две Америки. За Д.Байдена голосовали группы занятых в отраслях, сформировавшихся или набравших силы уже в XXI веке, прежде всего в интернет и IT-отраслях, телекоммуникациях, в новой высокотехнологичной индустрии, в образовательной сфере и здравоохранении.



Д.Трампу отдали свои голоса, занятые в отраслях той Америки, которая была великой в 30-90-е гг. прошлого века. В этом смысле придуманный С.Бэнноном для первой избирательной кампании Д.Трампа лозунг "Сделаем Америку снова великой" был не просто гениально притягательным, но и исторически точным.



По сути, на выборах 2020 г. столкнулись "завтра и сегодня" Д.Байдена с одной стороны и "вчера" Д.Трампа. При этом "завтра и сегодня" объединились в избирательной кампании текущего года не столько благодаря Д.Байдену, сколько в силу стремления остановить Д.Трампа и выкинуть стоящих за ним дилетантов и корыстолюбцев из политической жизни страны.



Поднимемся на следующий уровень. В Соединенных Штатах законодательством запрещены пожертвования непосредственно от корпораций и других юридических лиц. Поэтому за последние 50 лет сложилась практика, когда те или иные финансово-экономические группировки осуществляют пожертвования через своих представителей или лидеров - своеобразных хедлайнеров. Они жертвуют с личных налогооблагаемых счетов. Крупнейшие пожертвования Д.Трампу сделали 80 миллиардеров.



Наибольшее число, а именно 18 человек – это представители финансового сектора. Необходимо подчеркнуть; в своем подавляющем большинстве это - не просто банкиры, а владельцы и высшие управляющие либо традиционных банков, либо компаний по управлению фондовыми активами, появившимися и обогатившимися на волне финансиализации. Этот список возглавляют такие титаны, как генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман, хедж-спонсор Джон Полсон, сделавший состояние на кризисе 2009 г., и бывший глава Franklin Templeton Чарльз Б. Джонсон. Еще 10 миллиардеров представляют основные энергетические корпорации Америки, а также три крупнейших компании по добыче сланцевой нефти и газа. 10 миллиардеров – это коллеги, партнеры и владельцы крупнейших строительных и девелоперских компаний Америки. Восемь – это бывшие или действующие спортсмены-миллиардеры, глубоко вовлеченные в бизнес гольф-клубов, фитнесс-сети, игорную индустрию. Пять миллиардеров – это хозяева медиа, включая основных акционеров Fox News. Миллиардеров от промышленности в списке Д.Трампа четверо, а высокотехнологичных миллиардеров – трое. Таким образом, за Д.Трампом стоят группировки отнюдь не национального промышленного капитала, как грезится некоторым экспертам, а коалиция банкиров, нефтедобытчиков, держателей девелоперских контрактов и хозяев медиа.



На президентскую кампанию Д.Байдена пожертвовало 94 миллиардера и их супруг, принадлежащих к нескольким основным финансово-экономическим группировкам. В целом программу Д.Байдена поддержали 12% американских миллиардеров против 8% Д.Трампа.



Большинство жертвователей Д.Байдена приходится на штаты Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Массачусетс. Среди наиболее известных вкладчиков в кампанию Д.Байдена особое место занимает Майкл Блумберг с состоянием в 48 млрд долларов. Он является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg, одним из самых известных инвесторов в информационные технологии, робототехнику и в последние годы – в здравоохранение. Среди других звезд можно отметить семью наследников Эсти Лаудер, бывшего председателя корпорации Google Эрика Шмидта, возглавляющего мощную группу инвесторов и властителей глубинного государства, ориентированных на интернет-платформы и в высокотехнологичные индустриальные программы. Голливуд представляет Стивен Спилберг, его жена Кейт Кэпшоу, которые внесли деньги не только от себя, но и от группы знаменитых продюсеров, режиссеров, типа Р.Скотта и Л.Нолана. 70% вкладчиков Д.Байдена – это не наследственные представители американской финансовой аристократии, а селфмены. У Д.Трампа доля селфменов несколько ниже и составляет чуть менее половины.



Среди 94 миллиардеров – инвесторов Д.Байдена - 36 представляют финансы и инвестиции. Однако это – владельцы и топ-менеджеры качественно иного, чем у Д.Трампа сегмента финансовой отрасли. Если, как уже отмечалось, у Трампа представлены традиционные банки, компании управляющие биржевыми фондами, пенсионными активами, а также одна из крупнейших компаний по управлению реальным капиталом Blackstone, то Д.Байдена поддерживают владельцы того, что ныне называется Финтеком, т.е. инвестиций, связанных с платформами, широким использованием наиболее продвинутых математических и статистических методов (так называемые кванты), с новыми финансовыми платформами Р2Р. Также несколько миллиардеров, поддерживающих Д.Байдена, входят в ближний круг владельцев крупнейших компаний по управлению реальными активами, включая BlackRock и KKR.



10 миллиардеров – это собственники и бенефициары высокотехнологичного бизнеса. Возглавляет эту группу Эрик Шмидт. Здесь же представлены владельцы нескольких наиболее быстро развивающихся в Соединенных Штатах компаний, производящих интеллектуальные роботы и системы обработки данных. Еще две важнейшие опоры элитной сети пробайденовской группировки это – владельцы крупнейших медиа и дата-брокеров, т.е. компаний, торгующих данными. Таковых восемь человек. Девять человек во главе с наследниками Эсти Лаудер – это мода, дизайн и то, что в США называется entertainment.



Если сравнивать с Д.Трампом, то энергетик у Д.Байдена только один. Таким образом, за Д.Байденом стоит новое поколение американских миллиардеров, сделавших деньги на хайтеке, финтеке, медиа и развлечениях, а также моде, дизайне и продажах одежды для молодежи и среднего возраста.



Как видим, группировки, поддерживавшие Д.Байдена и Д.Трампа, кардинально различаются между собой и лишний раз подчеркивают, что на текущих выборах шла борьба между высокими технологиями в производстве, финансах, медиа и развлечениях с традиционной сплоченной и известной по иным регионам коалиции энергетиков, финансистов и владельцев строительных подрядов, с примесью хозяев глобальных торговых сетей.



Теперь поднимемся на третий, институциональный уровень. Американское законодательство строго запрещает институтам – компаниям, ассоциациям, учреждениям – непосредственно участвовать в финансировании избирательных кампаний. Уже примерно 50 лет действует порядок, согласно которому инициативные группы внутри института, например, профсоюзы, сообщества активных граждан, участники внутренних клубов и т.п. имеют право обратиться как бы от имени институции с просьбой к работникам юридического лица – от гендиректора до клинера – внести свой вклад в поддержку того или иного кандидата. В этом плане статистика поступлений от лиц, работающих в конкретных компаниях на избирательные счета кандидатов в президенты, губернаторы, сенаторы и т.п., точно и объективно отражают выбор институтом того или иного кандидата.



Согласно анализу Bloomberg, институциональная поддержка Д.Байдена, была заметно разнообразнее. Рекорды здесь поставили Google и Facebook, где 97% работников перечислили деньги Д.Байдену. Для Microsoft эти показатели составляют 90% и 10%. 84% сотрудников Disney не остались равнодушными к демократу. В Amazon 80% сотрудников последовали рекомендации сообщества политически активных сотрудников Google, а 20% все же поделились денежкой с Д.Трампом. В IBM таких было тоже 80%, и в крупнейшей телекоммуникационной компании Comcast Д.Байден получил 80% вкладов, в Oracle – 81%, в General Electric – 87%, в Стэнфордском университете – 95%.



Уверенно Д.Байдена поддержали и традиционные высокотехнологичные институты. Однако здесь уровень поддержки был несколько ниже, чем в институциях экономики платформ. Так в Boeing Д.Байдена поддержали, согласно рекомендациям политического совета 58%, в основном инженеры и высококвалифицированные рабочие, но 42%, преимущественно ремонтники, вспомогательные рабочие, техники поделились трудовым долларом с Д.Трампом. В крупнейшем военном подрядчике Пентагона Rautheon сообщество активных политических граждан рекомендовало поддержать финансами Д.Байдена. Он выиграл, получив 57%, но 43% получил все же Д.Трамп. Наконец, схожая картина сложилась и в компании Ford, где сильные профсоюзы, отражая институциональную позицию, призвали помогать Д.Байдену. В итоге ему ушло 58% средств, а 42% - Д.Трампу. В Lockheed Martin к рекомендациям институции прислушалось еще меньше сотрудников. Здесь Д.Байден получил 53% денег, а 47% смог собрать Д.Трамп.



Данные не оставляют ни малейших сомнений, что полностью поддержали Д.Байдена, а точнее выступили против Д.Трампа, институции, связанные с интернет-платформами, робототехникой, высокотехнологичным бизнесом, университетские центры и научные лаборатории, институции, связанные с медициной и образованием. Здесь преимущество Д.Байдена над Д.Трампом по объемам собранных средств находятся в пределах 80-90% против 20-10%. Д.Байден в противовес суждениям российских аналитиков был поддержан институциями реального сектора, прежде всего в лице крупнейших, наиболее технологически продвинутых компаний. Однако здесь одобрение долларом кандидатуры Д.Байдена было менее единодушным. Соотношение между кандидатами составило в среднем 40-45% против 60-55% в пользу Д.Байдена.



Относительно Д.Трампа. Его в гораздо меньшей степени чем Д.Байдена поддержали крупные институции. Из сторонников действующего президента можно выделить Walmart. Здесь, несмотря на горячие призывы корпоративного совета топить за Д,Трампа, он получил 52% средств, а 48% все-таки удалось привлечь Д.Байдену. В почтовом UPS в соответствии с призывами руководства 52% опять же поддержали Д.Трампа, а 48% - Д.Байдена. То же соотношение и в FedEx. В Национальной Стрелковой Ассоциации, следуя призыву руководства 91% перечислил деньги Д.Трампу и 9% - Д.Байдену.



В Соединенных Штатах руководству вооруженных сил запрещено вести агитацию в пользу того или иного кандидата. Однако в рамках юридического подхода к тому, что каждая институция, в том числе государственная структура, может быть представлена как сторонник того или иного кандидата, в вооруженных силах США на этих выборах развернулась нешуточная борьба. В сухопутных войсках 50% военнослужащих спонсировали Д.Трампа и 50% - Д.Байдена. В военно-воздушных силах – 52% перечислили на счета избирательной кампании демократов, а 48% - республиканцев. Сотрудники американского разведывательного сообщества, включающего 16 агентств, в соотношении 75% к 25% перечислили деньги Д.Байдену. Наиболее активно после Национальной Стрелковой Ассоциации Д.Трампа поддержала Американская Морская пехота, где 66% пожертвований пришлись на Д.Трампа и лишь 34% - на Д.Байдена, и военнослужащие сил стратегического сдерживания (эксплуатирующие атомное оружие). Здесь Д.Трамп получил 74% средств.



К сожалению, в Соединенных Штатах отсутствует развитая система сбора информации о голосующих и жертвующих – владельцах, занятых, а соответственно институциях, относимых к среднему и малому бизнесу, а также к стартапам. Есть только выборочные обследования. Согласно данным журнала Wired, в соотношении 55% к 45% Д.Трамп выиграл средства сотрудников среднего бизнеса промышленности, строительства, транспорта и связи и более 70% средств по этим же отраслям, применительно к малому бизнесу. По оценкам Denver Post примерно две трети пожертвований от небольших предприятий и фермерских хозяйств, особенно в центральных и южных штатах также попали в казну республиканцев и лишь 30% - демократов.



В то же время более 90% ресурсов, пожертвованных основателями, владельцами и наемными работниками стартапов, независимо от их размеров, начиная от команд в два-три человека и до коллектива Airbnb, работающих в сфере высоких технологий, включая интернет-платформы, искусственный интеллект, генную инженерию, робототехнику были пожертвованы Д.Байдену, и лишь 10% - Д.Трампу.



Сделаем заключительный вывод. На всех трех уровнях - сообществ, группировок и институций - на этих выборах шла борьба между высокотехнологичными институциями из самых различных отраслей и сфер деятельности, включая интернет, телекоммуникации, промышленность, развлечения, науку и здравоохранение и конечно же финтех – с одной стороны, и коалицией нефтегазодобытчиков, традиционных банкиров, девелоперов и держателей крупных подрядов, а также традиционных медийщиков, хозяев казино и т.п. – с другой. При этом, повседневная, одноэтажная Америка малого и среднего бизнеса, предприятий, удовлетворяющих повседневные потребности людей в еде, одежде, крове над головой, отчасти безопасности в этой схватке представлена не была. Это как раз та Америка, которую Д.Трамп четыре года назад пообещал снова сделать великой, но увлекшись пополнением своего банковского счета через гольф-клубы, размещения иностранных делегаций в своих отелях и т.п., в итоге обманул.



14 декабря Джо Байден будет провозглашен следующим Президентом США. И благодарить больше всего за это он должен, пожалуй, самого безбашенного, хаотичного и эгоистичного до нарциссизма Президента в истории США, своего предшественника – Дональда Трампа. Не имевшая прецедента активность избирателей, невиданная с 1900 г., была в конечном счете порождена стремлением закончить четырехлетний скандал пребывания на высшем государственном посту дилетанта и фанфарона. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606408500

Новости Казахстана

- Внеочередной ХХ Съезд партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева

- Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XX Съезде партии Nur Otan

- Утвержден партийный список "Nur Otan" на выборы в Мажилис

- Н.Нигматулин: Предвыборная программа "Nur Otan" - ответ на новые вызовы современности

- Назарбаев ответил тем, кто критикует демократию в Казахстане

- В свете решений XX съезда

- Кто покидает Мажилис

- Кадровые перестановки

- В Сенате обсудили концепцию проекта Социального кодекса Казахстана

- С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы