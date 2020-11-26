Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок

20:49 26.11.2020

Очистка кармы привела в колонию

Лидер российского "Аум Синрике" получил 15-летний срок



"Коммерсантъ" от 26.11.2020,

В Ростове-на-Дону огласили приговор одному из лидеров российской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Аум Синрике". Военный суд признал вину Михаила Устьянцева как руководителя подразделения террористического сообщества и создателя некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 239 УК РФ). Ему назначено 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Устьянцев отрицал инкриминируемые ему преступления, заявляя суду, что лишь снабжал продуктами людей, занимающихся йогой. Подсудимый намерен обжаловать приговор, считая его незаконным, а версию следствия надуманной.



В Южном окружном военном суде завершилось разбирательство по делу уроженца Москвы Михаила Устьянцева. Он обвинялся в том, что был одним из организаторов российского подразделения террористической секты "Аум Синрике". По данным следствия, вместе с подельниками, скрывающимися от следствия, он распространял сектантскую доктрину, привлекая сторонников, готовых регулярно вносить взносы и пожертвования "для очистки кармы".



Собранные средства, говорится в деле, направлялись японским лидерам "Аум Синрике". Судом установлено, что Устьянцев лично поддерживал связь с японскими руководителями, организовывал собрания в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Стамбуле, Тбилиси, Кишиневе, Касабланке и Подгорице. Он также обеспечивал конспирацию деятельности, собирал пожертвования и взносы с адептов.



Суд приговорил Устьянцева к 15 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Гособвинитель в прениях сторон ходатайствовал о 18 годах заключения подсудимому, полагая его вину полностью доказанной.



Устьянцев в последнем слове просил суд его оправдать, утверждая, что только возил продукты и готовил еду людям, занимающимся йогой. По словам подсудимого, он не общался с японскими лидерами "Аум Синрике", поскольку владеет их языком только на бытовом уровне с ограниченным словарным запасом, не зная иероглифов и грамматики языка. Он пояснил суду, что встречал японских руководителей в аэропорту, привозил их в гостиницу, выполнял просьбы по хозяйству. Меры конспирации не соблюдал, пользовался мобильным телефоном, зарегистрированным на его имя, автомобилем, взятым в кредит, и квартиру снимал через агентство недвижимости. Он рассказал, что на одном из занятий в арендованном частном доме заклеивал окна пакетами, поскольку на них не было штор, а любопытные соседи могли заглядывать в окна и смущать занимающихся.



Кто внес его в списки "Аум Синрике" в статусе самана (монаха) и присвоил ему номер 4, Устьянцев не смог объяснить, утверждая, что к системе сборов и платежей он отношения не имеет.

Ему никто и никогда не давал денег для перечисления на банковские счета или для конвертирования в криптовалюту, а вот некоторые суммы он перевозил по просьбе "верующих". В одну из таких встреч в Волгограде на майские праздники 2018 года его и задержали силовики. По словам Устьянцева, он приехал по просьбе "верующих", чтобы проводить "тренинг ветра для монахов-воинов" (динамический цигун), а откуда у него появились обнаруженные при личном досмотре 61 тыс. руб., он не знает.



Как ранее сообщал "Ъ", Михаил Устьянцев (псевдоним Минору Кавагучи) в декабре 2010 года вступил в преступный сговор с Екатериной Мельниковой и Владимиром Степановым для совместного руководства российским подразделением террористического сообщества "Аум Синрике". По версии следствия, обвиняемые, являясь с 1994 года последователями "Аум Синрике", по указанию граждан Японии разработали план деятельности российского структурного подразделения сообщества с целью привлечения широкого круга сторонников как инвесторов. Пропаганду российские адепты вели в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram. Они рассылали приглашения на десятидневные оздоровительные курсы всем желающим. Оплатив обучение, ученики только на последнем сеансе узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрике".



Олег Горяев, Ростов-на-Дону