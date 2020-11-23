 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.11.2020
22:10  Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
21:51  Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:42  Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и "Центерра" на Кумторе
21:07  Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк
21:02  Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
20:59  Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:49  Очистка кармы. Лидер российского "Аум Синрике" Устьянцев получил 15-летний срок

19:35  Выборы смутного времени/итоги президентской кампании 2020, - Елена Ларина
19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
19:18  Встречайте: президент Джобама, - The Spectator
19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
19:05  Разгулявшаяся демократия. Как развивается конфликт Жапарова и Текебаева, - "ВечБишкек"
19:03  Турция заселяет Карабах, или Как один народ заменяют другим, - В.Прохватилов
17:00  Россия на казахстанском полигоне Сары-Шаган успешно испытала новую супер-противоракету
16:49  Китайский проект для Евразии-2020: выводы и перспективы, - А.Маслов
16:45  Зачем Узбекистану центральноазиатская и евразийская интеграции? - Б.Эргашев
16:42  Особенности партийного ребрендинга в Казахстане: "наивность политпиара", - Ж.Тулиндинова
09:57  Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали, - Сандра Уорд
09:50  Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
09:49  Киргизия для казахов: как Ленин хотел отдать Оренбург, - Д.Окунев
09:41  В новую КырКонституцию хотят внести английский как второй официальный язык. Почему не китайский?
09:36  С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы, - О.Хен
09:31  Кровавая Карабахская ничья, - К.Сивков
07:29  Военно-нефтяной альянс. Дележ иракской нефти продолжается, - М.Беленькая
03:42  Байден сдаст Украину. Она уже абсолютно никому не нужна, - Яков Кедми
01:40  Какие козыри приберег Трамп на крайний случай?
01:38  Бремя надежды: что будет с иранской ядерной сделкой при Байдене
00:44  Мировой рынок: началось бегство из доллара в золото, - В.Катасонов
00:40  Верные байденцы. К руководству в США рвутся оголтелые, - "Къ"
Среда, 25.11.2020
23:07  В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан
23:05  Байден "подобрал любовницу" не без пользы для России, - М.Ростовский
23:00  Сенат Франции признал независимость армянского Арцаха
22:57  Россия пришла в Карабах. Чтобы остаться…, - Дм.Литовкин
20:40  "Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников
20:22  Срок снимают, Трамп уезжает. Американский президент согласился на поражение, но не признал его, - "Къ"
19:47  Умер Диего Марадона
18:27  В Красном море миной подорвали мальтийский танкер "Agrari"
18:06  Хитро щурится Ильич... Хокимият Ташкента приобрел портреты президента почти на 1 млрд сумов
18:05  Куда Китай впишет слова папы Франциска об уйгурах?
18:01  Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение
16:50  "Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...
16:46  Вся елбасиная рать. Опубликован полный список кандидатов в депутаты КазМажилиса от партии Nur Otan
15:48  Россия-Турция-Иран: геополитическая тройка, сумевшая кардинально изменить наш мир при отсутствии нашей реакции, - Ксавье Рофер
15:34  В России учреждена ученая "Ассоциация исследователей Золотой Орды"
15:20  "Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
11:53  Оно не тонет. Дарига Назарбаева выдвинута на выборы в Мажилис от Nur Otan
11:16  Обвал системы неизбежен. Путин рассказал, каким будет мир после коронавируса, - Михаил Хазин
11:11  Йеменские хуситы зажигают саудовскую нефть ракетами, - "Къ"
10:36  Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
10:34  Топ-менеджерам "КазМунайГаза" снизили зарплату. Аж на целых 6,7 процента!
10:32  АмерДемократия. Как мафия Байдену помогла, - Buffalo Chronicle
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай меняет стратегию в Центральной Азии, - Дирк ван дер Клей
20:59 26.11.2020

Пекин сменил проводимый им в регионе экономический курс: он теперь меньше инвестирует в крупные инфраструктурные проекты и распределяет риски.

Ташкент и Huawei договорились о строительстве завода по производству оборудования для наблюдения. Если проект будет реализован, Узбекистан превратится из импортера в производителя технологического оборудования.
Дороги, трубопроводы и угольные электростанции уже не так актуальны.

Пекин сменил курс. Теперь он редко финансирует крупные инфраструктурные проекты в Центральной Азии. Вместо этого КНР переключилась на производство: автобусный завод тут, цементный завод там. Если Пекин все же предоставляет ссуду, то по-прежнему делает это через свои заточенные под политические приоритеты банки (Китайский банк развития и Эксимбанк КНР), но желательно после того, как под инициативу предоставят софинансирование местные партнеры или другие страны.

У перехода на новый курс, который стал прослеживаться в последние два-три года, две движущие силы. Во-первых, государства-получатели хотят видеть проекты, которые позволяют создать рабочие места и наращивать экспорт и промышленный потенциал. Во-вторых, китайские политические банки, которые традиционно финансировали инфраструктурные проекты, теперь предпочитают распределять свои риски. Но в каждой из стран Центральной Азии ситуация развивается по-своему.

Казахстан

Первая волна китайских инвестиций в Казахстан – в период с 2007 по 2013 год – была сосредоточена в основном на добыче углеводородов и строительстве трубопроводов для экспорта нефти и газа из Центральной Азии в КНР.

Между тем в последние три-четыре года инвестиции стали более диверсифицированными. Их часто называют "наращиванием промышленного потенциала".

Правительство Казахстана на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Пекином, приоритизируя совместные проекты развития. Список за 2019 год включает самый широкий круг проектов, от химического машиностроения и строительства до сельского хозяйства и инфраструктуры.

Многие проекты являются инвестициями, в основном за счет средств китайского бизнеса и без каких-либо обязательств со стороны Нур-Султана. В их число входят новый китайско-казахстанский цементный завод с проектной производительностью 2500 тонн цементного клинкера в сутки; стекольный завод Orda Glass; и строящийся новый автобусный завод Yutong в Карагандинской области. Сфера производства сейчас является основным направлением экономической активности Китая в Казахстане.

Тем временем Нур-Султан постепенно погашает кредиты. На представленном ниже графике отражены все долги правительства и государственных предприятий (ГП) Казахстана перед Китаем. Государственный долг сокращается, а инвестиции растут.

Китайский банк развития продолжает предоставлять ссуды казахстанским государственным предприятиям, но теперь старается при этом привлечь и местные источники финансирования. Одним из примеров является завод по производству полипропилена стоимостью 2,6 миллиарда долларов, который сейчас строится в Атырау и финансируется дочерней компанией одного из казахстанских государственных фондов национального благосостояния. Компания заняла 2 миллиарда долларов у Китайского банка развития, а оставшуюся сумму выделила из собственных средств. После запуска завода, строительство которого поручено китайской компании China National Chemical Engineering Co., управлять им будет госкомпания "КазМунайГаз" (контрольный пакет акций которой принадлежит тому же суверенному фонду).

Китайские фирмы теперь также более успешно конкурируют за контракты на проекты, осуществляемые в Казахстане за счет европейского финансирования, включая солнечные и ветряные электростанции.

Узбекистан

Узбекистан стремится – за счет китайского финансирования – превратиться в лидера в сфере производства, а также переработки углеводородов.

Ташкент не публикует статистические данные о прямых иностранных инвестициях и внешних заимствованиях с разбивкой по странам происхождения средств. Но Министерство инвестиций и внешней торговли утверждает, что за период с 2018 по 2019 год общий объем прямых иностранных инвестиций вырос в 3,2 раза с 2,9 до 9,3 миллиарда долларов, на фоне большей открытости страны для международного бизнеса после смерти президента Ислама Каримова.

По сообщениям, Китайский банк развития пообещал внести 1 миллиард долларов в рамках международного консорциума, который предоставит 2,3 миллиарда долларов из необходимых 3,6 миллиарда на строительство завода по производству синтетического жидкого топлива. Данный проект – в рамках которого Китай является лишь одним из источников финансирования наряду с Южной Кореей, Японией и Европой – призван способствовать достижению Узбекистаном цели превратиться из экспортера углеводородного сырья в страну, способную обрабатывать это сырье, производя товары с добавленной стоимостью.

Кроме того, Ташкент подписал соглашение на 1 миллиард долларов с китайской государственной инвестиционной корпорацией CITIC Group и компанией Huawei о создании цифровой инфраструктуры для внутреннего использования. Согласно плану, первые 300 миллионов долларов пойдут на строительство завода по производству оборудования для наблюдения. Если проект будет реализован, Узбекистан превратится из импортера в производителя технологического оборудования.

Помимо этого, с 2016 года Китай потратил более 250 миллионов долларов на текстильные предприятия в Узбекистане, и выделил еще 130 миллионов долларов для этой отрасли. Китайские партнеры также построили в Узбекистане цементные заводы. Как и в случае с Казахстаном, сфера производства сейчас является основным направлением экономической активности Китая в Узбекистане.

Узбекистан – единственная страна в Центральной Азии, долг которой перед КНР, возможно, растет (за исключением, пожалуй, Туркменистана, но там ситуация настолько непрозрачна, что ни один внешний наблюдатель не знает истинных размеров долговой нагрузки Ашгабата). До смерти Каримова в конце 2016 года Узбекистан занимал за границей лишь небольшие суммы. Тем временем в 2017-2019 годах Эксимбанк, по сообщениям, выделил 144 миллиона долларов на строительство новых гидроэлектростанций, и планирует предоставить дополнительные средства. Китайский банк развития также, как сообщается, профинансировал покупку компанией "Узбекские авиалинии" трех самолетов Boeing 787-8 Dreamliner на сумму 309 миллионов долларов в начале этого года.

Таджикистан

В последние пять лет Китай перестал предоставлять правительству Таджикистана крупные кредиты.

Но хотя официальный Пекин "жмет на тормоз", китайские фирмы неуклонно продолжают наращивать инвестиции (иногда в форме совместных предприятий) в горнодобывающую промышленность, производство цемента, текстильную отрасль и сельское хозяйство. В отличие от кредитов Эксимбанка, таджикское правительство не обязано возвращать эти деньги. В рамках совместных предприятий китайские партнеры, как правило, обеспечивают большую часть капиталовложений, а таджикская сторона предоставляет землю и берет на себя получение разрешений от регулирующих органов. Правительство Таджикистана нередко предоставляет в этих случаях налоговые льготы или бесплатную землю.

В отдельных секторах за счет китайских инвесторов удалось значительно нарастить экспорт. Например, если в 2012 году добыча золота составляла 2,4 тонны, то 2019-м – уже 8,1 тонны, причем 70 процентов этого объема, по сообщениям, добыло всего одно китайско-таджикское совместное предприятие. Еще пример: в 2013 году Таджикистан произвел всего 30 тысяч тонн цемента, и импортировал около 3 миллионов тонн, а в 2018 году производство взлетело до 3,8 миллиона тонны, и страна даже отправила 1,4 миллиона тонн на экспорт. Практически весь этот цемент произвели китайские фирмы. Одна принадлежащая китайским инвесторам текстильная фирма утверждает, что является крупнейшим экспортером в Таджикистане по доходам в иностранной валюте. Производство серебра также увеличилось на 17 процентов в 2019 году.

Но небольшие размеры таджикского рынка и неблагоприятные условия для ведения бизнеса затрудняют реализацию крупных проектов.

На протяжении последних лет ряд китайских инвесторов заявляли о планах модернизировать алюминиевый завод ТАЛКО, крупнейший промышленный актив Таджикистана. Построенный еще в советские времена завод, потребляющий до 40 процентов всей генерируемой в стране электроэнергии, остро нуждается в модернизации. Власти внесли изменения в законодательство, разрешив иностранцам владеть акциями ТАЛКО, но предприятие остается под контролем семьи президента Эмомали Рахмона, и правительство хранит все условия соглашений (если они вообще существуют) в секрете.

Но есть одно исключение, где Таджикистану могут выставить счет. Речь о таджикском участке газопровода из Туркменистана в Китай, так называемой линии D стоимостью 3,2 миллиарда долларов, соглашение о строительстве которой было достигнуто в 2013 году. Согласно данному соглашению, за функционирование этой ветки газопровода будет отвечать совместное предприятие государственной компании "Таджиктрансгаз" и Национальной нефтяной корпорации Китая. Если проект обернется убытками, таджикской стороне, возможно, придется погасить часть долга. С экономической точки зрения, линия D сейчас представляется менее целесообразной, чем во времена, когда было предложено ее построить, и работы по ее строительству двигаются медленно.

В случае реализации проектов по переоборудованию ТАЛКО или запуску линии D, китайская сторона будет владеть крупными паями в проектах, обеспечивающих значительную долю доходов таджикского бюджета.

Кыргызстан

Кыргызстан тоже стал брать меньше межгосударственных кредитов у Китая, но в данном случае это произошло из-за обеспокоенности кыргызского правительства по поводу долгового бремени. Но, как и в случае с Таджикистаном, в страну течет постоянный поток частных инвестиций из КНР, за которые правительство Кыргызстана не несет никакой ответственности.

Крупные инвестиции поступают в нефтепереработку и добычу золота. Но приток капитала тормозится недоверием общества по отношению к иностранному бизнесу, особенно китайскому. В Кыргызстане крупные инвестиции сталкиваются с протестами, которые заканчиваются сворачиванием проектов, включая отмену в начале этого года инициативы по строительству логистического центра стоимостью 275 миллионов долларов.

Еще больше предпринимателей напугало то, что во время политических потрясений в Кыргызстане в прошлом месяце местные протестующие захватили китайские шахты. Это создаст трудности для нового президента в деле привлечения иностранных инвестиций. Китайские инвесторы в Кыргызстане и Таджикистане – это, как правило, компании, для которых это первый опыт инвестирования за границей и которые ищут рынки с низкой конкуренцией. Фотографии объятого пламенем свежепостроенного горно-обогатительного комбината в горах Кыргызстана вряд ли повысят уровень доверия и уверенности иностранных инвесторов.

Дирк ван дер Клей – научный сотрудник Школы регулирования и глобального управления и Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета. Его исследование в частности финансировалось Программой грантов в области стратегической политики Министерства обороны Австралии. Выраженные в данной статье взгляды являются его собственными и могут не совпадать с позицией Министерства обороны Австралии.
23.11.2020

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606413540
Новости Казахстана
- Внеочередной ХХ Съезд партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева
- Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном XX Съезде партии Nur Otan
- Утвержден партийный список "Nur Otan" на выборы в Мажилис
- Н.Нигматулин: Предвыборная программа "Nur Otan" - ответ на новые вызовы современности
- Назарбаев ответил тем, кто критикует демократию в Казахстане
- В свете решений XX съезда
- Кто покидает Мажилис
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили концепцию проекта Социального кодекса Казахстана
- С ними ушла эпоха: как погибали фабрики и заводы Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  