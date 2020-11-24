 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан займет 1,8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, - А.Куменов
21:02 26.11.2020

Власти всячески подчеркивают, что кредит практически беспроцентный.

Казахстан возьмет у банков развития кредиты на сумму свыше 1,8 миллиарда долларов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Нижняя палата парламента – Мажилис – 24 ноября одобрила соглашения о заимствовании свыше 1 миллиарда долларов у базирующегося на Филиппинах Азиатского банка развития и еще около 800 миллионов долларов у расположенного в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Теперь свое мнение по поводу этих соглашений предстоит высказать верхней палате.

Объясняя цель заимствований, министр финансов Ерулан Жамаубаев сказал законодателям, что средства пойдут на лечение пациентов с коронавирусом, покрытие расходов на дополнительные выплаты медикам и создание рабочих мест за счет поддержки малого и среднего бизнеса.

Жамаубаев подчеркнул, что кредиты предоставляются на льготных условиях. Долг должен быть погашен в течение 10 лет, а процентная ставка составит Euribor+0,5 процента, что по сути равносильно беспроцентному кредиту.

В тот же день Мажилис утвердил поправки Сената к бюджету на 2021-2023 годы, сверстанному исходя из цены на нефть на уровне 35 долларов за баррель. Прогнозируется, что дефицит бюджета составит в 2021 году 9,1% ВВП.

Пандемия особо больно ударила по Казахстану, экономика которого по-прежнему сильно зависит от экспорта сырья, в первую очередь нефти. Введенные властями в целях борьбы с COVID-19 ограничительные меры сильно сократили деловую и потребительскую активность.

По данным Национального банка за первые семь месяцев 2020 года, ВВП упал на 2,9 процента в годовом исчислении. Но власти считают, что оживление деловой активности приведет к несколько меньшему сокращению по результатам всего года – на 2,3 процента.

Власти и близкие к ним стороны сначала пытались переложить усилия по снижению масштабов кризиса COVID-19 на частный сектор. Аппарат экс-президента Нурсултана Назарбаева в марте учредил общественный фонд "Біргеміз", и призвал состоятельных бизнесменов и простых граждан делать пожертвования. Процесс запустил собственный благотворительный фонд Назарбаева, пожертвовав 200 миллионов тенге (450 тысяч долларов США). Но к июлю, на который пришелся пик эпидемии в Казахстане, деньги закончились, и инициатива выдохлась.

В последние недели наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом, но власти пообещали больше не вводить жесткие ограничительные меры, чтобы не нанести еще больший ущерб экономике.

Алмаз Куменов – журналист, проживающий в Алматы.
24.11.2020

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606413720
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