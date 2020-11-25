Горе побежденным. Азербайджанские солдаты отняли у армян золотое месторождение Сотк

21:07 26.11.2020

Армяне сообщили о захвате азербайджанцами золотого месторождения

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Армяне сообщили о захвате азербайджанцами золотого месторождения

ПО УТВЕРЖДЕНИЯМ АРМЯНСКИХ ИСТОЧНИКОВ, КАДРЫ СДЕЛАНЫ В СОТКЕ.

Армянские источники сообщили о "захвате войсками Азербайджана" золоторудного месторождения Сотк - об этом, в частности, говорят депутат Шаке Исаян и глава деревни Сотк Акоб Аветян (его цитирует издание aysor.am). "С нашей стороны 9-10 человек, а азербайджанцев – несколько десятков... Согласно свидетельству, они прочертили границу и перешли нашу государственную границу. Отказываются говорить с нами, заявляют, что будут говорить только с русскими", - приводит издание слова архимандрита Закарии Багумяна.



Минобороны Армении опровергает сведения о том, что азербайджанские военные сломали ворота между их и армянской сторонами в переходящем под их контроль Кельбаджарском районе, однако в сети распространяются видео, на которых якобы запечатлено происходящее.



В конце восьмидесятых жившие в армянском селе Сотк азербайджанцы бежали в Азербайджан, их дома заселили армяне. Месторождение находится в десяти километрах от села, это самое крупное золоторудное месторождение в Армении (говорится, что его запасы оценивают в 120 тонн). Добычу на месторождении ведет компания с российским участием GeoProMining, один из ее офисов находится в Москве.