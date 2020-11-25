Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.11.2020
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19:34  Россия окольцована, охвачена раскаленным обручем, - Александр Проханов
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19:07  В "европейском Гуантанамо" подрастает новое поколение боевиков ИГИЛ, - The Times
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16:45  Зачем Узбекистану центральноазиатская и евразийская интеграции? - Б.Эргашев
16:42  Особенности партийного ребрендинга в Казахстане: "наивность политпиара", - Ж.Тулиндинова
09:57  Клан Трампа окажется за решеткой? Иванка и Джаред Кушнер внезапно занервничали, - Сандра Уорд
09:50  Байден еще ответит за ошибки Трампа, - "СП"
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01:40  Какие козыри приберег Трамп на крайний случай?
01:38  Бремя надежды: что будет с иранской ядерной сделкой при Байдене
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00:40  Верные байденцы. К руководству в США рвутся оголтелые, - "Къ"
Среда, 25.11.2020
23:07  В число написателей новой Киргизской конституции включили еще 10 инициативных граждан
23:05  Байден "подобрал любовницу" не без пользы для России, - М.Ростовский
23:00  Сенат Франции признал независимость армянского Арцаха
22:57  Россия пришла в Карабах. Чтобы остаться…, - Дм.Литовкин
20:40  "Текебаев брал у росбизнесмена Маевского 1 лям долларов за "Мегаком"", - Жапаров взялся разоблачать своих революционных подельников
20:22  Срок снимают, Трамп уезжает. Американский президент согласился на поражение, но не признал его, - "Къ"
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18:01  Могила деда и бабки Ксении Собчак в Ташкента пришла в запустение
16:50  "Ордена и повышение получат только хокимы, удовлетворившие людей", - Мирзиеев сказал, как отрезал...
16:46  Вся елбасиная рать. Опубликован полный список кандидатов в депутаты КазМажилиса от партии Nur Otan
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15:20  "Русский язык в Центральной Азии", - международная веб-конференция в Оренбурге, 27/11 (анонс)
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10:36  Украина - оккупированная Америкой страна, - Олег Царев
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    Казахстан   | 
Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:51 26.11.2020

Основатель и президент фонда "Бобек" Сара Назарбаева призвала казахстанцев жить по совести и относиться друг к другу с уважением. Об этом она заявила на международном онлайн-форуме в Алматы, посвященном воспитанию детей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Вы учителя, какая у вас благородная миссия, какая она высокая и какая ответственная! В нашей сфере какая цель - обучиться общечеловеческим ценностям, чтобы детей своих правильно воспитывать. В садик пришел ребенок - воспитатель окружает заботой и любовью маленького такого ангелочка. В школу идет - учителя подхватывают. Все время обучать общечеловеческим ценностям детей. Быть самостоятельными, жить в уважении и любви ко всем - вот чему мы должны обучить и направить на путь истинный. Вот такая задача у всех нас", - сказала Сара Назарбаева.

Источник - Tengrinews.kz
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