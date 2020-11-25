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|Сара Назарбаева призвала казахстанцев "жить по совести"
21:51 26.11.2020
Основатель и президент фонда "Бобек" Сара Назарбаева призвала казахстанцев жить по совести и относиться друг к другу с уважением. Об этом она заявила на международном онлайн-форуме в Алматы, посвященном воспитанию детей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
"Вы учителя, какая у вас благородная миссия, какая она высокая и какая ответственная! В нашей сфере какая цель - обучиться общечеловеческим ценностям, чтобы детей своих правильно воспитывать. В садик пришел ребенок - воспитатель окружает заботой и любовью маленького такого ангелочка. В школу идет - учителя подхватывают. Все время обучать общечеловеческим ценностям детей. Быть самостоятельными, жить в уважении и любви ко всем - вот чему мы должны обучить и направить на путь истинный. Вот такая задача у всех нас", - сказала Сара Назарбаева.