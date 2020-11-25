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Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа, - Г.Мирзаян
22:10 26.11.2020

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена

25 ноября 2020, Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы?

Почти две недели Дональд Трамп отказывался начинать формальную процедуру передачи власти. Президент США надеялся, что сможет остаться в Белом доме при помощи Фемиды. Однако местные суды президенту отказывали, после чего все больше и больше штатов подтверждали результаты выборов.

Оставалась надежда на Верховный суд, но для этого Трамп должен был заручиться поддержкой Республиканской партии – а ее он не получил. Республиканцы побоялись идти против системы, и с каждым днем все больше ее ведущих руководителей требовали от Трампа начать процедуру передачи власти. Хотя бы для того, чтобы в январе (если действующий президент не добьется победы в суде) администрация Джозефа Байдена была готова управлять страной.

И Трамп за эту компромиссную формулировку ухватился. Он заявил, что будет бороться дальше за свою победу, но "во имя интересов нашей страны я рекомендую Эмили (Мерфи – главе Управления общих служб (УОС), в чьем ведении находится транзит – прим. ВЗГЛЯД) и ее команде сделать то, что должно быть сделано в соответствии с имеющимися протоколами". Президент добавил, что "уже сказал своей команде поступить аналогичным образом".

В итоге УОС США признало победу Байдена, о чем руководитель управления Эллен Мерфи написала в официальном письме избранному президенту. Тем самым она инициировала передачу власти.

Сам текст очень любопытен. Он состоит из трех абзацев, в первом из которых содержится уведомление о начале процесса, а в двух других – оправдания относительно того, почему передача не началась раньше. Чуть ли не с просьбой понять и простить – ведь Эмили Мерфи действовала исключительно по протоколу.

УОС не может признать победу кандидата на основе вердикта телекомпании CNN – управлению нужно либо решение коллегии выборщиков, либо вердикт суда, либо (что бывает в подавляющем числе случаев) официальное признание одним из кандидатов факта своего поражения на следующий после выборов день. Ничего этого в течение двух недель не было, и сейчас Мерфи признала победу Байдена лишь потому, что штаты стали подтверждать голосование.

Трускавец по-американски

Поймет ли и простит ли ее Байден, будет понятно позднее – сейчас у его команды дел невпроворот. Обычно на процесс передачи власти отводится 77 дней, сейчас же до инаугурации и вступления в должность Байдена осталось менее двух месяцев. И процедура транзита проходит отнюдь не так, как на той же Украине – когда избранных на последних выборах в Раду "слуг народа" загнали в Трускавец на тренинг. Все куда серьезнее.

Прежде всего, люди избранного президента получают доступ в федеральные министерства и ведомства и начинают знакомиться с положением дел (в том числе и документами под грифом "секретно"). По словам главы переходной команды Джозефа Байдена Йоханнеса Абрахама, его люди "в ближайшие дни будут встречаться с федеральными чиновниками и обсуждать с ними политику по борьбе с коронавирусом, вопросы национальной безопасности, а также постараются понять масштабы опустошения в федеральных агентствах, произведенные при администрации Трампа".

Самым актуальным вопросом, по мнению членов переходной администрации и простых американцев, является подготовка к самой массовой в истории США вакцинации – естественно, от коронавируса. Она должна начаться уже в первой половине следующего года, и для этого нужно подготовить всю инфраструктуру.

Кроме того, команда Байдена получит доступ к многомиллионным фондам, которые он может использовать для начала найма людей в свою администрацию (в совокупности несколько тысяч сотрудников). После того, как переходная команда одобряет кандидата на ту или иную должность, он уходит на проверку в министерство юстиции, которое обязано сотрудничать в этом вопросе с избранным президентом. И проверка должна быть тщательнейшей, ведь более тысячи человек должны еще потом пройти утверждение в сенате.

Все эти собеседования и работа, понятно, проходят не на улице и не в каком-нибудь коворкинге. УОС выделяет команде избранного президента 16,2 тыс. кв. метров офисной площади, дабы та могла разложиться и работать. Там же создадут отдельные защищенные помещения, где люди Байдена будут получать секретную информацию из Конгресса и от представителей спецслужб.

Уйдет и подгадит

Самым же тонким вопросом является влияние новой администрации на процесс принятия решений. Формально до инаугурации избранного президента (после которой он становится президентом, получает власть и доступ к ядерному чемоданчику) он и его команда никто и звать их никак. Просто стажеры.

Однако по факту уходящая администрация обычно советуется по важнейшим вопросам с приходящей – ведь все дела фактически оставляются в наследство последней. Иногда эти советы приводят к большим проблемам (как, например, отказ Билла Клинтона в конце 2000 года от визита в КНДР, сделанный под давлением Джорджа Буша – младшего), однако в целом позволяют обеспечить преемственность власти.

Будет ли Трамп советоваться с командой Байдена? Вопрос риторический. Уходящая администрация, по всей видимости, попытается сделать все для того, чтобы максимально усложнить жизнь новым хозяевам Белого дома.

Казалось бы, зачем? Ведь Трамп дает Байдену бесплатное оправдание для будущих неудач. Некоторые сенаторы уже намекают на то, что первые месяцы проблем администрации Байдена будут списывать на то, что Трамп "на недели" задержал процесс транзита (как в свое время отдельные политики пытались списать неготовность США к терактам 11 сентября на затяжку передачи власти после выборов 2000 года – из-за пересчета во Флориде).

Однако все-таки нужны неудачи оппонента – и не только ради вендетты. Дело в том, что Трамп уходить не собирается. Даже в случае, если ему придется оставить Белый дом в январе 2021 года, республиканец намерен снова вернуться туда в январе 2025-го. Трамп всерьез рассматривает возможность участвовать в президентских выборах 2024 года – и, судя по опросам, республиканцы с радостью за него снова проголосуют. 53% из них считают Трампа своим кандидатом, а на втором месте с отрывом почти 40 процентных пунктов идет нынешний вице-президент Майк Пенс. Основные же ненавистники Трампа болтаются внизу с максимум 5% рейтинга.

Эксперты уже пишут, что после января Трамп сформирует своего рода "теневой кабинет" и будет все эти четыре года разносить действующую администрацию Белого дома в Twitter. И будет за что, ведь команда Байдена вряд ли справится со всеми проблемами, часть из которых (например, то же движение мародеров из BLM) она сама породила. И не исключено, что через четыре года республиканец все-таки получит свой Компьенский лес и персональный вагончик маршала Фоша в форме обратной передачи Джозефом Байденом полномочий администрации Дональда Трампа.

25.11.2020

Источник - vz.ru
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