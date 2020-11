Вашингтон готов применить новое "гуманное" ядерное оружие

00:16 27.11.2020 В ядерной доктрине США 2018 года закреплена возможность применения ядерного оружия против неядерных стран. При этом рамки его использования расписаны таким образом, что под них может подойти любая сложившаяся ситуация. Вашингтон серьезно снизил порог применения ядерного оружия. Использование Соединенными Штатами ядерного оружия малой мощности в обычном военном конфликте становится вполне реальным.



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 26 ноября 2020, 12:20 - REGNUM В городе Александрия, американский штат Вирджиния, находится Институт оборонного анализа (the Institute for Defense Analyses). Пост президента этой частной некоммерческой организации занимает отставной генерал ВВС США Нортон Аллан Шварц (Norton Allan Schwartz). С 2008 года до своей отставки в 2012 году он служил в должности начальника штаба ВВС США.



Еще в 2015 году Нортон Шварц прокомментировал усилия по разработке американской термоядерной бомбы пониженной мощности B61-12. В частности, он сказал, что враг должен понимать следующее: у Америки теперь будет высокоточное ядерное оружие с пониженным фактором collateral damage ("побочных потерь", т. е. среди гражданских лиц), а также с малым выбросом радиации. Нортон Шварц добавил, что это должно изрядно укрепить стратегическую стабильность в мире и усилить эффективность ядерного сдерживания.



Следует заметить, что по общепринятой классификации к маломощным (тактическим) ядерным боеприпасам относят боеприпасы с мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.



На официальном уровне концепцию расширения применения тактического ядерного оружия США впервые озвучил заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Сельва в ходе своего выступления на конференции Митчелловского института аэрокосмических исследований в августе 2017 года. Он заявил, что одним из эффективных средств стратегии ядерного сдерживания в XXI веке должны стать маломощные ядерные боеприпасы.



По словам Пола Сельвы, данный подход необходим для проведения эффективной политики сдерживания России, Китая, а также противодействия нарастающей угрозе со стороны "новых ядерных держав", таких как Северная Корея и Иран. "Должна быть воля, боевые средства и возможность для их применения. Без этого никакое сдерживание невозможно", - отметил он.



Пол Сельва также добавил, что военные должны предложить руководству США самый широкий набор вариантов действий: "На стол надо положить все, что есть: от консервативных подходов к стратегической стабильности до радикальных новых методов".



Эти "радикальные новые методы" получили свое отражение в новой ядерной доктрине США, пришедшей на смену доктрине 2010 года, принятой при администрации Барака Обамы. 2 февраля 2018 года был впервые опубликован новый "Обзор ядерной политики" (Nuclear Posture Review). Данный документ определяет долгосрочную стратегию Соединенных Штатов в области ядерных вооружений и выходит каждые восемь лет с 1994 года.



В доктрине 2018 года закреплено положение о повышении эффективности сдерживания при помощи нестратегических ядерных сил и средств и допускается возможность использования ядерного оружия малой мощности для "сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона". Кроме того, США могут применить ядерное оружие, чтобы "положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнеров".



Фактически в этом документе закреплена возможность применения ядерного оружия против неядерных стран. При этом рамки его использования расписаны таким образом, что под них может подойти любая сложившаяся ситуация.



Что касается сил и средств, то согласно доктрине 2018 года, развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности планируется на баллистических ракетах подводных лодок, крылатых ракетах морского базирования и авиабомбах типа B61-12.



Теперь посмотрим, как эта программа реализуется на практике.



В доктрине оснащение крылатых ракет морского базирования ядерными боеголовками малой мощности отнесено к более длительной перспективе. Речь идет о модернизации ракет Tomahawk.



Термоядерная боеголовка W76-2 мощностью 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте будет устанавливаться на баллистические ракеты Trident II, которыми оснащены атомные подводные ракетоносцы класса "Огайо". Всего АПЛ класса "Огайо" несет 24 МБР. Каждая из этих 14 атомных подводных лодок будет иметь 1-2 баллистические ракеты с ядерным боеприпасом малой мощности W76-2.



Выпуск боеголовок W76-2 начался в 2019 году на предприятии Pantax в штате Техас. Развертывание баллистических ракет морского базирования с W76-2 в ВМС США идет с сентября 2019 года.



Что касается перспективной термоядерной бомбы В61-12, то она пока не поступила на вооружение. 23 ноября 2020 года американское издание The Drive опубликовало на YouTube видеоролик, на котором истребитель пятого поколения F-35A Lightning II из внутреннего отсека сбрасывает испытательный макет бомбы B61-12.



Бомба В61-12, в отличие от своих предшественниц бомб B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10, является корректируемой высокоточной бомбой. Имеет новую хвостовую часть с рулями. У нее инерциальная и спутниковая системы наведения, аналогичные управляемым бомбам JDAM. Отклонение от цели при спутниковом наведении составляет до 5 метров, а при инерциальном - до 30 метров.



Масса бомбы В61-12 составляет 375 килограммов, длина - 3,6 метра. У нее есть четыре варианта по выбору мощности: 0,3, 5, 10, и 50 килотонн.



Из открытых данных известно, что серийное производство бомб B61-12 должно начаться в 2022 финансовом году. Всего планируется произвести около 400 штук. Носителями B61-12 будут истребители F-15E, стратегические бомбардировщики B-2А, истребители F-16C/D, истребители пятого поколения F-35, а также определенные типы самолетов союзников США по НАТО.



Недавно американская газета New York Times написала, что президент США Дональд Трамп 12 ноября 2020 года собирался нанести удар ядерным оружием по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Однако советники президента США не поддержали его в этом намерении, ссылаясь на тяжелые последствия для всего Ближнего Востока. Против этого шага высказались председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер.



Надо полагать, что в случае положительного решения по ядерной атаке на Иран в качестве средства воздействия планировалось использовать баллистические ракеты Trident II с боеголовками W76-2, которыми оснащены АПЛ класса "Огайо". Это пока единственный развернутый тип ядерного оружия малой мощности, позволяющий решить данную задачу.



На сегодняшний день нельзя определенно утверждать, что Дональд Трамп не захочет еще раз вернуться к идее ядерного удара по Ирану. Его полномочия истекают 20 января 2021 года. Второй президентский срок ему, скорее всего, не светит. За эти четыре года он показал себя самым произральским президентом за всю историю Соединенных Штатов. И уйти, громко хлопнув дверью, это в духе Трампа.



Но 23 ноября 2020 года для подобных планов возникло серьезное препятствие: министерство обороны США начало передачу власти администрации избранного президента Джо Байдена в связи с соответствующим сообщением Управления общих служб США.



Президенты США приходят и уходят. Однако политику Вашингтона в стратегической перспективе определяют не они, а крупный капитал. Новые подходы в использовании ядерного оружия уже законодательно закреплены в ядерной доктрине США 2018 года. Данный документ позволяет применить ядерное оружие малой мощности против неядерных государств.



Соответствующими средствами доставки и боеприпасами Пентагон располагает, правда, пока только в виде межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. Но и это серьезный потенциал. При оснащении всех 14 АПЛ класса "Огайо" получится от 14 до 28 баллистических ракет Trident II с ядерными боевыми частями мощностью по 5-6 килотонн.



Это эквивалентно 4-8 Хиросимам. По Хиросиме применялась атомная бомба "Малыш" мощностью в 20 килотонн. Такого арсенала вполне достаточно, чтобы нанести неприемлемый ущерб неядерному государству или одержать над ним победу.



Кроме того, к постановке на вооружение готовятся новые образцы ядерных боеприпасов малой мощности: авиабомбы B61-12 (2022 финансовый год), а в перспективе и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.



Таким образом, Вашингтон серьезно снизил порог применения ядерного оружия. Использование Соединенными Штатами ядерного оружия малой мощности в обычном военном конфликте становится вполне реальным.



Следует отметить, что в отношении России указанный выше сценарий нереализуем, чтобы там себе ни думали американские планировщики. Применение ядерного оружия даже малой мощности против нашей страны гарантированно вызовет ответно-встречный ядерный удар, в том числе и по континентальной территории США. Источник - REGNUM

