В Китае тикает демографическая бомба. Пекин планирует повысить пенсионный возраст, - В.Скосырев

00:29 27.11.2020

Владимир Скосырев



Пенсионная система, созданная в КНР по советскому образцу, устарела, и Коммунистическая партия собирается ее реформировать. Преобразования назрели, ведь население стареет и Китай теряет привлекательность для иностранных инвесторов, предпочитающих страны с более молодой рабочей силой. К тому же есть опасения, что Пенсионный фонд к 2035 году будет опустошен. Правительство решило, что выход на заслуженный отдых в 50–55–60 лет – теперь непозволительная роскошь, пусть люди работают подольше. Некоторые эксперты предполагают, что женщины и мужчины будут становиться пенсионерами одновременно. Хотя детали плана не опубликованы, он вызвал гневные комментарии в социальных сетях.

Пленум ЦК КПК, заседавший в конце октября, одобрил резолюцию, в которой, в частности, говорится, что возраст для выхода трудящихся на пенсию будет постепенно увеличиваться. Документ был принят единодушно. Но один из пользователей популярной сети Weibo позволил себе выдвинуть собственную инициативу: "Почему бы не заставить людей работать до 80 лет? Мы после достижения срока ухода на покой отправимся прямо в крематорий. И освободим страну от бремени содержать нас".



В настоящее время, как сообщает издание SupChina, возраст, когда люди могут перестать работать, составляет 60 лет для мужчин. Для женщин – 50 лет, если они занимаются физическим трудом, и 55 лет для офисных работников. Проблема в том, что к 2035 году в Пенсионном фонде, как предполагают, денег не останется, поэтому власти уже не один год намекали, что срок для ухода на пенсию придется отложить. И вот Пекин готов от разговоров перейти к действиям. Ян Лисюн, профессор Народного университета в Пекине, говорит, что один из вариантов реформы состоит в том, чтобы сначала установить один срок для мужчин и женщин, а потом увеличить его.



Но проект натолкнулся на критику как со стороны старшего поколения работающих людей, так и молодежи. Первые боятся, что не доживут до долгожданного отдыха, а вторые – по другой причине. Они считают, что если пожилых будут долго держать на службе, то рабочих мест станет меньше.



В беседе с "НГ" врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Реформа была намечена еще до коронавируса, обсуждалась с 2018 года. И к 2020 году должно было быть проведено несколько мер. Первое – повышение возраста, как и в России. Предполагалось – для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60. Второе – изменение самого характера выплаты пенсий. В Китае система сложная. Пенсии устанавливаются в зависимости не от последних нескольких лет получения зарплаты, как в России, а в зависимости от места работы. Например, обычно госслужащий получает большую пенсию, чем все остальные. Другой вид пенсий – для людей, работающих на фабриках, предприятиях, в школах. Третья категория – люди, которые не фиксировали свой доход, не подавали декларации. Это, например, сельские жители".



Выплаты ведутся по очень сложной формуле. Пенсии выплачиваются всем, кто достиг соответствующего возраста, то есть нет неохваченных. Реформа ставит целью упростить систему и сделать ее более равноправной, подчеркнул эксперт. Но Пенсионный фонд накопил долг более 1 трлн долл. А к 2030 году в Китае будет почти 300 млн неработающих пенсионеров. Фонд пуст и постоянно пополняется за счет государства. Отчисления от зарплат пока невелики. Предполагается уменьшить нагрузку на государство.



"Жители деревень получают фиксированную пенсию в районе 15–25 тыс. руб., если перевести на наши деньги. В зависимости от региона. Средняя пенсия в Китае выше, чем в России. К тому же есть бесплатный проезд в городе, скидки на транспорт между городами, посещение музеев и парков бесплатное", – уточнил Маслов.



Как видно из исследований американских экспертов, доля трудоспособного населения Китая падает. По данным демографов из штата Висконсин, в 2018 году население Поднебесной уже сократилось на 1,27 млн человек. Как указал в своем Telegram-канале российский китаевед Николай Вавилов, это невиданное для Китая событие стало результатом того, что проводилась политика "одна семья – один ребенок", а также нежелания горожан вкладывать огромные деньги, чтобы растить двух и более детей. К концу ХХI века, как предполагают, население КНР составит чуть более 1,1 млрд человек. Поэтому задача поэтапного снижения пенсионного возраста стала неотложной.



26.11.20