США ставят конфликт с Ираном в режим ожидания. Ближний Восток не верит в мирный уход Трампа, - И.Субботин

00:31 27.11.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Заявление Пентагона о внезапном визите и.о. главы ведомства Кристофера Миллера на Ближний Восток приобрело тревожное звучание в свете сообщений о готовности администрации президента Дональда Трампа нанести удар по иранским позициям в регионе. Первой зарубежной поездке министра предшествовало появление в американских СМИ данных о том, что израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) поставлена в известность о скором нападении американцев на Иран.



Визит Кристофера Миллера стал его первой заграничной поездкой в качестве и.о. главы Пентагона, обратила внимание пресс-служба ведомства. В ее заявлении отмечается, что временный глава министерства прежде всего должен встретиться с дислоцированными на Ближнем Востоке военнослужащими американских Вооруженных сил (ВС) и командным составом.



Кроме того, в его расписании стояли переговоры с "лидерами принимающих стран", на повестку которых были вынесены "интересы в сфере безопасности" и приоритеты в виде "противодействия экстремизму и борьбы со злонамеренной деятельностью, которые угрожают суверенитету и стабильности региона". Других деталей указано не было.



Накануне на американском портале Axios появилась информация, что в ЦАХАЛ ведут подготовку к возможному нанесению американского удара по Ирану и ответным действиям с его стороны. Соответствующее распоряжение израильским военным было дано в последние недели, однако прямых признаков того, что Вашингтон готовит подобный сценарий, не было. По израильским оценкам, потенциальный ответ Ирана напрямую или через опосредованные силы в Сирии, Ливане и секторе Газа может затронуть еврейское государство. "Представители руководства Израиля надеются, что США заранее уведомят о любом ударе по Ирану, однако обеспокоены, что времени может быть недостаточно для подготовки", – отмечается в материале Axios.



На брифинге 22 ноября пресс-служба Госдепа сообщала, что действующая вашингтонская администрация продолжит политику оказания максимального давления на Тегеран до последнего дня своего пребывания у власти. Во время встречи один из журналистов уточнил, рассматривает ли Вашингтон возможность применения военной силы против Исламской Республики. Конкретного ответа на этот вопрос в пресс-службе дипломатического ведомства не дали, однако напомнили, что госсекретарь США Майкл Помпео в разговоре с израильским изданием Jerusalem Post ранее заявлял, что "все варианты остаются на повестке". В Госдепе также отметили, что Белый дом "преуспел в вопросе расширения рычагов влияния США в стремлении привести Иран к диалогу".



В Тегеране, впрочем, сомневаются, что уходящая администрация президента США способна на радикальный сценарий. В разговоре с журналистами командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами выразил уверенность в том, что в Вашингтоне не рассматривают силовой вариант в отношении Тегерана, однако отметил, что вместо этого "противник нацелился на иранский народ, его религию и средства в существованию". Неофициальные сообщения свидетельствуют, что командование КСИР провело встречи с шиитскими группировками в Ираке, предупредив их о необходимости прекратить любые атаки на объекты США в ближайшие месяцы: риск "прощального" удара по указанию Трампа очень велик.



Иранские власти всегда говорят, что если кто-то осмелится угрожать безопасности страны, то Исламская Республика даст решительный ответ, отмечает в разговоре с "НГ" проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. "С другой стороны, отчетливо понятно, что такие сценарии для Ирана были бы крайне неудобными и тревожными: это может поставить под угрозу внутреннюю стабильность, да и не совсем понятно, как на это нужно реагировать, – говорит аналитик. – Совокупный военный потенциал Ирана намного меньше, чем у Израиля и США. Удар тому же по Израилю – довольно сложная процедура. С США немного проще: Иран может ударить по их силам в регионе. Они более уязвимы".



Однако вполне очевидно, что американцы ответят на удар по их силам, и это чревато большими последствиями, отмечает эксперт. "Хорошим примером является прошлая инициатива Трампа по уничтожению Касема Сулеймани, – напомнил Смагин. – После этого иранцы ударили по военным базам США. Мы помним, как это было: сначала они за пару часов предупредили Ирак, что ударят, потом иракская сторона предупредила американцев. Затем удар уже наносился по военной базе, где военные находились в укрытии. Было много контузий, но не было погибших. Иран продолжает придерживаться очень прагматичной и аккуратной модели в противостоянии как с Израилем, так и с Соединенными Штатами".



По словам эксперта, ситуация с внезапным ударом США ставит Иран в очень неудобное положение, потому что ему становится очень сложно выработать ответ. Кроме того, это может отразиться и на отношениях со следующим президентом США, с которым Иран пока не хотел бы портить отношения. "На него есть определенные надежды", – заключил Смагин.



26.11.20