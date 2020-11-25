Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула

05:30 27.11.2020

Все нынешние парламентские партии представили свои партийные списки на выборы в новый Мажилис. И уже можно сделать вывод, кто точно не будет в нем заседать из числа действующих депутатов. Среди них вице-спикер и 3 председателя комитетов



Данияр Ашимбаев, 25 ноября



Все нынешние парламентские партии представили свои партийные списки на выборы в новый Мажилис.

И уже можно сделать вывод, кто точно не будет в нем заседать из числа действующих депутатов. Среди них вице-спикер и 3 председателя комитетов. Итак:



Народная партия Казахстана (бывшая КНПК)

Баймаханова Галина - секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию

Косарев Владислав

Сыздыков Тургун



Демократическая партия Казахстана "Ак Жол"

Абсатиров Кенес



Партия "Нур Отан"

Аронова Ирина - заместитель руководителя депутатской фракции, секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Айсина Майра

Алимжанов Нурлан

Альтаев Нуржан

Аманжолова Зауреш

Ахметов Сапар

Ашимбетов Нуржан

Базарбаев Аскар - заместитель руководителя депутатской фракции

Балиева Загипа

Бектурганов Абдиманап

Бектурганов Ерсултан

Бопазов Марат

Бычкова Светлана – секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе

Дауренбаев Амангелди

Джакупов Кабибулла

Джарасов Жанат

Дуйсебаев Жексенбай - секретарь Комитета по аграрным вопросам

Ералиев Абзал

Ертаев Бахытжан

Жабагиев Кожахан

Жилкишиев Байдильда

Звольский Сергей Адамович

Измухамбетов Бактыкожа

Исимбаева Гульмира - первый заместитель руководителя депутатской фракции, заместитель председателя Мажилиса

Кайназаров Валихан

Каныбеков Сакен

Карагусова Гульжана - председатель Комитета по финансам и бюджету

Каракен Куралай

Клименко Иван

Козлов Евгений

Кусаинов Серик

Мамраев Бейбит - председатель Комитета по социально-культурному развитию

Махамбетов Мансурхан

Мұсырман Кәрібай - секретарь Комитета по социально- культурному развитию

Оксикбаев Омархан

Олейник Василий

Омарбекова Жулдыз

Пшембаев Мейрам

Сабильянов Нұртай - заместитель руководителя депутатской фракции, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию

Сейдуманов Серик

Суслов Александр

Сұлтанов Қуаныш

Тасбулатов Абай

Темиржанов Мурат

Умбетов Серик

Утебаев Сакен

Утемисов Шавхат

Хитуов Тарас

Чирков Михаил

Шарапаев Петр

Шишигина Ольга

Яковлева Татьяна - секретарь Комитета по финансам и бюджету