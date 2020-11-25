 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто покидает казахстанский Мажилис. Смена караула
05:30 27.11.2020

Все нынешние парламентские партии представили свои партийные списки на выборы в новый Мажилис. И уже можно сделать вывод, кто точно не будет в нем заседать из числа действующих депутатов. Среди них вице-спикер и 3 председателя комитетов

Данияр Ашимбаев, 25 ноября

Все нынешние парламентские партии представили свои партийные списки на выборы в новый Мажилис.
И уже можно сделать вывод, кто точно не будет в нем заседать из числа действующих депутатов. Среди них вице-спикер и 3 председателя комитетов. Итак:

Народная партия Казахстана (бывшая КНПК)
Баймаханова Галина - секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию
Косарев Владислав
Сыздыков Тургун

Демократическая партия Казахстана "Ак Жол"
Абсатиров Кенес

Партия "Нур Отан"
Аронова Ирина - заместитель руководителя депутатской фракции, секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности
Айсина Майра
Алимжанов Нурлан
Альтаев Нуржан
Аманжолова Зауреш
Ахметов Сапар
Ашимбетов Нуржан
Базарбаев Аскар - заместитель руководителя депутатской фракции
Балиева Загипа
Бектурганов Абдиманап
Бектурганов Ерсултан
Бопазов Марат
Бычкова Светлана – секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
Дауренбаев Амангелди
Джакупов Кабибулла
Джарасов Жанат
Дуйсебаев Жексенбай - секретарь Комитета по аграрным вопросам
Ералиев Абзал
Ертаев Бахытжан
Жабагиев Кожахан
Жилкишиев Байдильда
Звольский Сергей Адамович
Измухамбетов Бактыкожа
Исимбаева Гульмира - первый заместитель руководителя депутатской фракции, заместитель председателя Мажилиса
Кайназаров Валихан
Каныбеков Сакен
Карагусова Гульжана - председатель Комитета по финансам и бюджету
Каракен Куралай
Клименко Иван
Козлов Евгений
Кусаинов Серик
Мамраев Бейбит - председатель Комитета по социально-культурному развитию
Махамбетов Мансурхан
Мұсырман Кәрібай - секретарь Комитета по социально- культурному развитию
Оксикбаев Омархан
Олейник Василий
Омарбекова Жулдыз
Пшембаев Мейрам
Сабильянов Нұртай - заместитель руководителя депутатской фракции, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию
Сейдуманов Серик
Суслов Александр
Сұлтанов Қуаныш
Тасбулатов Абай
Темиржанов Мурат
Умбетов Серик
Утебаев Сакен
Утемисов Шавхат
Хитуов Тарас
Чирков Михаил
Шарапаев Петр
Шишигина Ольга
Яковлева Татьяна - секретарь Комитета по финансам и бюджету

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606444200
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