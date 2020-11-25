 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Технологии в условиях кризиса, - Михаил Хазин
05:41 27.11.2020

Социальные издержки приведут к тому, что от цифровой "машинерии" придется отказываться
Михаил Хазин
25.11.2020

Есть один очень интересный вопрос, который практически не обсуждается в экономической литературе. До недавнего времени это было понятно, тема кризиса была крайне непопулярна. Сегодня ситуация меняется, но, судя по всему, до обсуждения этого вопроса еще далеко, хотя тема представляется мне крайне важной. Тема эта – технологии в условиях кризиса...

Как показывает опыт кризиса, он неминуемо ведет к падению совокупного спроса. А это приводит к тому, что (теоретически, по крайней мере), должен падать уровень разделения труда. То есть – технологии должны упрощаться. С другой стороны, сейчас основное направление технологического развития – цифровизация, которая очень сильно снижает издержки тиражирования изделия. То есть разработка может быть и дорогой, но вот затем все получается относительно дешево.

Пока общий спрос рос, такой вопрос вообще не возникал. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что доходы большей части населения (во всех странах мира) падают и сокращается их спрос. Уровень жизни тоже падает и это хорошо видно по снижению уровня образования и здравоохранения (эпидемия тому пример). Соответственно, скоро начнутся и проблемы с технологиями – под них просто нет специалистов в достаточном количестве.

США, например, уже давно не воспроизводят свой инженерный состав, "пылесося" весь мир. Но такой механизм работает только до тех пор, пока работает Бретон-Вудская модель, построенная на долларе. А когда она рухнет? Да и многие производства США уже не могут вернуть из Китая, поскольку нужного количества инженеров и технологов у них просто нет. В других странах ситуация не лучше: для подготовки специалистов нужны инвестиции в образование, а на фоне падающего уже много лет спроса (в реальности, мировая экономика стала падать с 2008 года) эти инвестиции никогда не окупятся.

По отдельным направлениям что-то делает государство, которое активно поддерживает, например, оборонные отрасли. Но экономика не ограничивается оборонными отраслями. А что делать со всеми другими? И, потом, оборонные отрасли тоже нужно поддерживать. Сколько авианосных ударных групп находятся сегодня у США в боевом состоянии? А как обстоит дело с авиацией?

Я далек от мысли, что промышленность США рухнула. Она до сих пор больше, чем вся промышленность ФРГ. И любой отдельно взятый вопрос она может решить. Но вот совокупность всех этих вопросов уже решена быть не может и вот-вот США свалятся в ситуацию России 90-х годов, когда нужно принимать жесткие решения, какие предприятия и отрасли нужно закрывать. Скорее всего, навсегда.

Грубо говоря, экономика пришла в состояние глубокого противоречия, связанного с тем, что инвестиции в новые (грубо говоря, пост-пост модерновые) технологии уже сделаны (и даже если не доделаны, то останавливаться даже не на полпути, а на четверть пути очень обидно), а вот среда, в которой они должны существовать, стремительно несется обратно в модерн.

Приведу совсем уж циничный пример: штрафы в Москве. В инфраструктуру вложены колоссальные средства и они должны отбиваться.

Люди должны понимать – в экономических раскладах мы все кому-то должны (таинственным бенефициарам этих технологических решений) довольно серьезные деньги. Да, распределены они будут не совсем равномерно, но не заплатить уже не получится, если водители перестанут превышать скорость, им просто случайным образом будут выписывать штрафы.

Но денег у людей становится все меньше… И они просто перестанут ездить. Это увеличит нагрузку на городской бюджет, начнутся новые проблемы, которые будут нарастать снежным комом. А социальные издержки приведут к тому, что, рано или поздно, от всей этой цифровой "машинерии" придется отказываться. Ну вот что будут делать банки, если граждане начнут отказываться от счетов в банке? Отказывать им в услугах? Сегодня в поликлинику без электронной истории болезни на учет не встать! Тогда эти истории начнут продавать открыто? А ведь начнут, ясно даже и ежу!

В общем, у меня пока нет ответа на поставленный в начале текста вопрос. Думаю, что еще буду к нему обращаться, а пока могу только повторить, что в мировой экономике есть серьезное противоречие, которое будет только нарастать. И как с ним быть пока не очень понятно.

Источник - khazin.ru
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