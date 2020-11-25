Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается? Лохотрон, - М.Данилов

05:43 27.11.2020

Почему давно обещанный крах доллара все время откладывается?

Лохотрон ...

Михаил Данилов



На рисунке представлена динамика кросс-курса евро к доллару США (EUR/USD). Как видно из графика курс евро к доллару в период с 2001 г. по 2009 г. увеличился в 2 раза. Затем, совершая незначительные спекулятивные колебания, с 2009 г. по настоящее время снизился на 25 %.



В тоже время, по свидетельству известного экономиста С.Ю. Глазьева "...за последние 10 лет объем американских долларов вырос в пять раз".



А в мае 2020 г. "Госдолг США превысил $ 25 трлн". При этом за последние 10 лет он увеличился в 2 раза.



С точки зрения экономической теории свободного рынка огромная ничем не обеспеченная долларовая масса должна вызывать не просто инфляцию, а гиперинфляцию, а ее нет! Так в чем же дело – теория не верна? Но в новейшей истории есть немало примеров, которые безоговорочно подтверждают теорию. Есть еще один вариант – нет свободного (!) рынка.



Парадокс ситуации заключается в том, что именно огромная, гигантская долларовая масса выполняет роль стабилизирующего фактора, при этом курсы валют на мировом финансовом рынке не формируются рыночными методами, а назначаются!



Такое возможно, если в рыночных процессах участвует крупный игрок, оперирующий ресурсами, сопоставимыми с теми, которыми обладают все остальные участники рынка. Теперь самое главное: участие этого игрока в обмене весьма специфично, так как большую часть сделок он совершает… сам с собой по цене, которую сам же и назначает, но это обстоятельство остается в тени.



Вот для чего нужна огромная долларовая масса, множество валютных, фондовых, товарных бирж, ценных бумаг, дилеров, брокеров, маклеров и т. д. и т. п. Вот почему он никогда не бывает в убытке, так как знает цены на рынке заранее, а его ресурсы никогда не убывают, а только растут. Большая часть его сделок фиктивна (виртуальна), так как не приводит к реальной смене владельца соответствующего ресурса. Она составляет необходимый фон для успешного осуществления реальных сделок, приносящих ему огромные прибыли.



Таким образом, крах долларовой системы не наступит никогда (кто же будет рубить курицу, несущую золотые яйца), или наступит, если соответствующее решение примут те, кто создал эту систему.