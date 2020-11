Америка не в состоянии защитить христиан на Ближнем Востоке, - New York Post

05:46 27.11.2020

Как гласит одна старая армянская пословица, "Если мы встанем плечом к плечу, то сможем свернуть горы". Автор американского издания призывает США разработать новую стратегию для оказания помощи проживающим на Ближнем Востоке христианам. Ведь тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает.

Роберт Николсон (Robert Nicholson)



Весь смысл недавней войны на Кавказе отразился в печальном видео, на котором несколько армян, собравшихся у расположенной в горах, в последний раз поют церковный гимн перед тем, как отправиться в изгнание. Это унижение, испытанное немногочисленной христианской нацией от действий Азербайджана и Турции, двух союзников Америки, показывает пределы возможностей Соединенных Штатов, а также свидетельствует о необходимости разработки новой стратегии для оказания помощи проживающим на Ближнем Востоке христианам.



Христиане, когда-то составлявшие большинство, оказались сегодня в пределах островов с сокращающимся населением внутри мусульманских по преимуществу стран, которые не могут - а иногда и не собираются - их защищать. Древняя модель защиты в виде крестовых походов Запада уже устарела, и в любом случае, она никогда не была эффективной. Наша новая модель - лоббирование прав человека - является еще менее успешной.



Обычно речь идет о такой ситуации: христианское население подвергается нападению, правозащитные организации требуют от политиков принятия действий, а политики, лишь на словах поддерживающие американские ценности, игнорируют эти просьбы, опасаясь показаться предубежденными или не желая разозлись местных деспотов. В их позиции имеется определенный смысл: Соединенные Штаты, на самом деле, не являются христианским государством, однако мы, активисты и правозащитники, год за годом продолжаем беспрепятственно проводить свою работу, надеясь получить иной результат.



Тем временем христианский архипелаг продолжает свое медленное погружение в море мусульманского завоевания.



Следует отметить, что президент Трамп сделал больше для религиозных меньшинств, чем любой другой президент в истории страны. Однако на всем протяжении продолжавшейся шесть недель войны он не предпринял никаких шагов для того, чтобы остановить Азербайджан и Турцию, не говоря уже о том, чтобы прийти на помощь армянам. Его позиция была простой: внешняя политика основывается на интересах, а отношения с представителями влиятельного большинства, как в карточной игре, всегда "бьют" права слабых меньшинств. Наша правозащитная деятельность не приносит никаких результатов, поскольку надежды возлагаются на действия правительства, которые никогда не материализуются.



Это не значит, что американская сила беспомощна, особенно когда речь идет о таких своенравных государствах как Турция. Идет ли речь о запугивании Греции, об оккупации Кипра, о вторжении в Сирию и в Ливию, о нанесении бомбовых ударов по северной части Ирака, о поддержке ХАМАСа или о возбуждении ненависти к Западу - во всех этих случаях властный турецкий политик Реджеп Тайип Эрдоган, судя по всему, хочет превзойти иранских аятолл и стать самой большой угрозой для региональной стабильности.



Если отложить в сторону моральные аргументы, то следует сказать, что наши национальные интересы требуют, чтобы Вашингтон сдерживал намерения Анкары относительно создания новой империи. Но даже укрощение империалистических фантазий Эрдогана не позволит нам добиться своих целей.

Единственный способ обеспечения будущего для христианства на Ближнем Востоке состоит в укреплении его экономических основ. Проведенное в 2020 году в рамках "Проекта Филос" (Philos Project) исследование палестинских христиан на Западном берегу (реки Иордан) и в полосе Газа показало, что почти половина из них не способны обеспечить свои повседневные потребности, а треть из них сообщили о своем желании эмигрировать, тогда как две третьи из этого числа сослались на финансовые причины.



Такая же ситуация наблюдается во всем этом регионе. Задолго до того, как боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация - прим. редакции ИноСМИ) разрушили Ирак и Сирию, задолго до того, как "Хезболла" задушила Ливан, в результате многих веков экономического угасания положение христиан уже стало слабыми и уязвимыми.



Настало время перевести фокус нашего внимания с государственной власти на частные инвестиции, которые свяжут христианских бизнесменов на Западе с деловыми людьми на Ближнем Востоке, что позволит открывать новые компании, развивать строительную отрасль и доставлять местные продукты на рынок. Это стратегия выживания древней церкви, члены которой объединяют собственность ради общего блага. Такой подход требует большей креативности и решительности, чем нынешние модели, однако он обещает получение более достойных и постоянных результатов.



Мирный экономический крестовый поход сделает приоритетом христианские сообщества, которые будут иметь критическую массу и благоприятные условия для инвестиций. При таком варианте значение Армении становится очевидным. Армения не только занимает высокое место в Индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка (World Bank"s Ease of Doing Business index), но и располагает развивающимся сектором высоких технологий, а также дорогой, но квалифицированной рабочей силой.



Христиане Армении обладают тем, о чем другие христиане этого региона могут только мечтать, - политическим суверенитетом, а это усиливает любые инвестиции в трех измерениях. Сильная экономика означает более активное участие потенциальных союзников, а также большая стойкость в случае конфликта с местными врагами. Такая экономика превращает Армению в безопасную гавань для христиан этого региона, которые заняты поиском более удачных вариантов. Кроме того, подобный вариант делает Армению, в случае необходимости, временным убежищем для других верующих из региона.



Еще не поздно оказать помощь Армении, однако нашего старого подхода в виде предоставления "пуль и пластыря" будет недостаточно. Нам нужно, чтобы массовая озабоченность христиан на Западе превратилась в ощутимые инвестиции. Как гласит одна старая армянская пословица, "Если мы встанем плечом к плечу, то сможем свернуть горы".



Роберт Николсон является руководителем "Проекта Филос", организации, которая выступающей в поддержку активного участия христиан в делах Ближнего Востока.



Оригинал публикации: America’s still failing to protect Christians across the Middle EastОпубликовано 24/11/2020