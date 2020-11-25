В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага

06:20 27.11.2020

25 ноября 2020



В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования президента обеспечить изобилие перед праздниками

В преддверии празднования Дня Нейтралитета в Туркменистане ухудшилась ситуация с обеспечением населения продуктами, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В городе Йолотен (Ýolöten) Марыйского велаята хлеб в госмагазинах продают по две буханки на семью через день. Семьи закреплены за определенными магазинами в зависимости от места жительства.



Чтобы купить хлеб, люди выстраиваются в очередь к магазинам с 4 часов утра несмотря на морозную погоду.



На базаре цена мешка муки местного производства весом 50 кг начинается от 300 манатов. Килограмм казахстанской муки стоит 11 манатов.



Дефицит хлеба заметен даже в столице. Здесь хлеб в магазины завозят три раза в день, но в небольших количествах, поэтому всем его не хватает. Очередь люди также занимают задолго до открытия магазинов.



И в Йолотене, и в Ашхабаде покупатели жалуются на низкое качество хлеба, его кисловатый привкус и неприятный запах.



Напомним, что 22 октября Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с членами правительства по вопросам обеспечения населения продовольствием перед празднованиями 25-летия нейтралитета и Нового года. Несмотря на это, в стране по-прежнему не хватает базовых продуктов питания.