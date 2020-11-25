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|В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования Аркадага
06:20 27.11.2020
25 ноября 2020
В госмагазинах Туркменистана не хватает хлеба, несмотря на требования президента обеспечить изобилие перед праздниками
В преддверии празднования Дня Нейтралитета в Туркменистане ухудшилась ситуация с обеспечением населения продуктами, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".
В городе Йолотен (Ýolöten) Марыйского велаята хлеб в госмагазинах продают по две буханки на семью через день. Семьи закреплены за определенными магазинами в зависимости от места жительства.
Чтобы купить хлеб, люди выстраиваются в очередь к магазинам с 4 часов утра несмотря на морозную погоду.
На базаре цена мешка муки местного производства весом 50 кг начинается от 300 манатов. Килограмм казахстанской муки стоит 11 манатов.
Дефицит хлеба заметен даже в столице. Здесь хлеб в магазины завозят три раза в день, но в небольших количествах, поэтому всем его не хватает. Очередь люди также занимают задолго до открытия магазинов.
И в Йолотене, и в Ашхабаде покупатели жалуются на низкое качество хлеба, его кисловатый привкус и неприятный запах.
Напомним, что 22 октября Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с членами правительства по вопросам обеспечения населения продовольствием перед празднованиями 25-летия нейтралитета и Нового года. Несмотря на это, в стране по-прежнему не хватает базовых продуктов питания.