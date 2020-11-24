Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму, - Глеб Кузнецов

06:24 27.11.2020

Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов

политолог, глава экспертного совета ЭИСИ

24 ноября 2020,

Наткнулся сегодня на пост гордости. Дама-преподаватель собирается учить студентов "правильно мыслить" на примере антипрививочников, которые мыслят "неправильно". А именно – рассказывать про умение устанавливать верные причинно-следственные связи, которые у "антиваксеров", конечно же, неверные.



Одновременно натыкаюсь на кучу всяких социологий, где количество людей, готовых привиться от ковида в первую волну вакцинации, практически повсеместно по миру колеблется вокруг 50% – туда-сюда, плюс-минус, но не радикально.



Можно, конечно, описать проблему как то, что половина человечества в богатых странах – дураки, а другая – умные. Но мне кажется, что навязываемая медикализация любой формы общественных отношений – один из главных источников разрушающих любое общество практик. Дама учит студентов социологии и политологии. Но берет пример из области, в которой не понимает даже на тройку, и гордится тем, что не просто учит людей, но и воспитывает их в правильном направлении.



Медикализация массового сознания при крайне низком уровне знаний в области биологии – дорога к отказу и от права как такового, и от гражданских прав в целом, и от привычных общественных отношений, и вообще от всего. В угоду сопротивлению "экзистенциальной угрозе" для человеческой жизни, которую в практическом смысле большинство из носителей "медикализированного сознания" даже оценить не может.



"Зачем вам подорожная, вы же не грамотны".



Собственно, современный "неидеологический" тоталитаризм во всех формах и проявлениях идет к нам не через властолюбцев и идеологических маньяков, а через жуликов от медицины и около того и истерику, которую они нагоняют, чтобы скрыть свое непрекращающееся мошенничество.



И при этом все они все прекрасно знают и осознают, но настоящие меры по борьбе с чем бы то ни было реально дороги и не слишком монетизируемы частными интересами. Зато лишение кого бы то ни было прав в сочетании с ором истерическим про "убийц" и "наука доказала", напротив, удачно коррумпируются. Легко, продаваемо, удобно. Не говоря уж о том, что создает у правильно убежденной части массы ощущение собственной правоты, "вознаграждает" верных в абсолютно академикопавловском смысле.



Вот, например, прививки обсуждаемые. Есть прямая установленная связь между стартом генетических заболеваний и вакцинацией, прежде всего живыми вакцинами. В мир это выливается фразами мамочек детей со СМА: "Поставили вакцину от кори, и Машенька перестала вставать на ножки". Да, болезнь генетическая с подавляющей долей вероятности стартует если не сегодня, так завтра – в ответ на сильную инфекцию, например. Или просто потому что время пришло. Или еще по какой причине. И уж точно не прививка виновата в том или ином генетическом или аутоиммунном расстройстве.



Но на практике связь между их стартом и вакцинацией существует. И это не нарушение "причино-следственности", это она и есть, пусть и не в том виде, в каком видят это убитые горем родители. Если вы пошли в опасный квартал и получили по морде, то ваш синяк связан не только с тем, что у вас есть склонность к самоубийственному поведению, но и с тем, что конкретный гопник дал вам по морде. Отрицать существование "гопника" и "среды", сводя все к внутренним проблемам жертвы, так же нелепо, как и отрицать эти самые проблемы.



Что можно было бы сделать? Генетический скрининг для всех новорожденных на основные генетические расстройства. Замена устаревших типов вакцин на современные.



РНК-вакцины пилили 20 лет при полном отсутствии интереса и сообщества медицинского, и регуляторов, и вообще всех, кроме инвесторов в стартапы – о "Модерне" шутили, что она прежде всего инвесткомпания, а потом, если получится, может быть и снова если – производитель нового типа препаратов. Хвала ковиду, что их наконец "заметили".



Это то, что могло бы делаться. Ну а что делается – вопли про негодяев-антипрививочников и продолжение закупки старых "проверенных" вакцин. С неизбежным публичным выводом – а давайте запретим антипрививочные публичные высказывания. они же ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ.



Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Ну и немножко делиться гарантированной прибылью своей на скрининги.

Про проблемы бедных стран, куда вакцины поставляют благотворители и которые, в свою очередь, "ответственны" за поставку антипрививочникам огромного количества вполне верифицированных данных, можно говорить часами. Это и нарушение технологии при производстве "вакцин для бедных" (про индийскую фарму для бедных тома написаны, фильмы сняты – всем плевать), и коррупция при закупках возовских и национальных, и низкий уровень подготовки кадров и объяснений, что можно, а что нельзя.



Со всем этим можно работать, если признать ошибки, поставить диагноз. Но мы будем воспевать на официальном уровне ВОЗ и благотворителей и проклинать "малограмотных" в бедных странах и "антиваксеров" в странах богатых. И опять предлагать, а давайте запретим то или ограничим се, в "Фейсбуке" прикрепим стикер "независимые исследователи считают, что это фейк ньюс". Жуткая. Безвыходная ситуация.