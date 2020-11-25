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Перекройка Конституции Кыргыз Эля. Самые нелепые предложения, - 24.kg
11:59 27.11.2020

27 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

В Кыргызстане 20 ноября начало свою работу конституционное совещание. Его возглавляет профессор, политолог Бекбосун Борубашов. Члены совещания работают в трех секциях.

Уже неделю обсуждаются значимые вопросы и предложения для корректировки проекта новой редакции Конституции. Звучит много советов.

24.kg собрало самые нелепые высказывания за первые семь дней работы.
Великий, но не очень могучий
Академик Национальной академии наук Абдулдажан Акматалиев предложил прописать в Конституции кыргызский как язык общения других наций.
Мы говорим, что кыргызский язык является государственным, но продвижений нет. В Конституции мы пишем: гражданин Кыргызстана, но почему кыргызстанцы не знают язык?

Абдулдажан Акматалиев
Долой светскость
Другой член совещания Нооманжан Аркабаев предложил убрать из Основного закона страны понятие "светское государство". Он считает, что вместо "светского государства" надо написать "страна, основанная на передовой науке и культуре".
Меня пригласила группа религиозных деятелей и просила передать вам убрать из Конституции слова "светское государство". Может быть, неправильно полностью убирать эти слова, я предлагаю вместо них написать, что страна основана на передовой науке и культуре.

Нооманжан Аркабаев
Кстати, против определения светскости государства в Конституции страны ранее выступил новый глава Государственного комитета по делам религий Акин Токтоналиев. Он заявил, что Кыргызстан сохранился благодаря исламу.

Кыргызия или КНР
из интернета
Фото из интернета. Председатель общества "Кыргыз жолу" Кадырбек Кошалиев
Самое нелепое предложение, которое вызвало бурное обсуждение в обществе, - изменить название страны. Председатель общества "Кыргыз жолу" Кадырбек Кошалиев посчитал, что первым делом в Конституции нужно прописать название страны как Кыргызская Народная Республика. Республика должна быть народной, потому что в Основном законе вводят понятие народного курултая.
Есть понятие народовластия и госуправления. Сегодня госмашина захватила народ. Все высокие должности нужно утверждать на народном курултае. Тогда мы достигнем минимума коррупции, и чиновники будут более ответственными.

Кадырбек Кошалиев
Но на этом не ограничились. Члены совещания поспорили о том, каким все-таки должно быть название страны - Кыргызстан или Кыргызская Республика. По словам руководителя фонда "Бакдоолот" Мелиса Мураталиева, смысловая нагрузка понятий "Кыргызстан" и "Кыргызская Республика" разная.

Стан обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить Кыргызия или Кыргызское государство. Стан - временное станище, стойбище. Вот это надо трактовать.

Мелис Мураталиев
Ранее осужденный за взятку, а ныне профессор Максат Чакиев отметил, что нашу республику часто ассоциируют с Афганистаном.

из интернета
Фото из интернета. Максат Чакиев
"Нас путают, и поэтому несем имиджевые потери. Стан - фарси, это даже не тюркское название. У нас должно быть одно название. Я лично против второго названия и предлагаю "Кыргызстан" убрать. Становится совсем тяжело, поэтому лучше оставить "Кыргызская Республика", это лучше звучит и на европейский лад", - сказал он.

Всех обязать
Активист Мурат Назарматов заявил, что в Конституции нужно прописать обязанности и ответственность кыргызстанцев во время выборов. По его словам, в законодательстве нужно прописать, что граждане обязаны голосовать.
Мы говорим, что у человека по достижении совершеннолетия есть право голосовать, но при этом получается так, что ему необязательно ходить на выборы.

Мурат Назарматов
Однако члены конституционного совещания раскритиковали идею. По их словам, обязать граждан участвовать в голосовании законодательно - нарушение прав человека.

Против национальной квоты в ЖК
Члены конституционного совещания посчитали, что нужно убрать этническую квоту в Жогорку Кенеше. С таким предложением выступили несколько членов секции "Государственные органы власти". По словам депутата легендарного парламента Кемеля Аширалиева, этническая квота в парламенте не оправдала своих целей.
По этнической квоте в парламент приходят одни и те же лица, в основном богатые представители других национальностей. Мы должны поддержать женщин и поэтому оставим женскую квоту.

Кемел Аширалиев
И детей обязать
из интернета
Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев
Предложили обязать и школьников учиться до 11-го класса, потому что это очень важно для мировоззрения молодежи. С инициативой выступил Каныбек Осмоналиев.

Надо прописать, что среднее образование обязательно. На сегодня большинство школьников перестают учиться после 9-го класса. Есть страны, которые высшее образование сделали обязательным.

Каныбек Осмоналиев
Он считает, что нужно внести поправки в статью 43, в которой говорится, что основное общее образование обязательно.

Английский как второй официальный
Тот же Максат Чакиев предлагает закрепить за английским языком статус официального наряду с русским.
Если мы хотим влиться в мир новых технологий, новшеств, мировых процессов, то мы должны внести английский язык в Конституцию как второй официальный.

Максат Чакиев
Доктор филологических наук Сыртбай Мусаев назвал предложение абсурдным.

Очередные нападки против русского
Спекуляции вокруг официального языка не обходят ни одно конституционное совещание. Этот состав не стал исключением. Вновь предлагается лишить русский язык статуса официального. Об этом заявил общественный деятель Садирдин Торалиев.
У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака.

Садирдин Торалиев
Он добавил, что нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем не потерять его.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606467540
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