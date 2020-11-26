Турция и Россия – две компании на евразийской улице, - Ю.Мавашев

12:30 27.11.2020

Автор: ИАЦ МГУ



Какие позиции у Турции в странах Центральной Азии, и насколько они противоречат российским? Ответы на эти и другие вопросы представил для участников международной медиашколы "МедИАЦия" в своей лекции востоковед-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Мавашев Юрий Юрьевич.



"Турция и Россия – две конкурирующие компании, предлагающие свой товар на евразийской улице", – говорит Юрий Мавашев, делая акцент на заслуженном праве двух государств претендовать на статус евразийской державы.



Несмотря на историческую и территориальную близость России к региону Центральной Азии, позиции Турции в странах Центральной Азии с каждым годом возрастают. Большой вклад, по мнению эксперта, здесь внесли гюленовские школы, судьба которых оказалась крайне неоднозначна.



В сфере последних событий на мировой арене евразийская интеграция кажется все более неизбежной.



По видению эксперта, концепция такой интеграции должна существенно отличаться от существующих западных моделей.



Необходимыми составляющими евразийской интеграции являются следующие аспекты:



· Сопоставимый уровень развития стран-участников;



· Закрытость интеграционных структур для внерегиональных игроков;



· Наличие нескольких центров интеграции;



· Приоритетность решения текущих проблем и вопросов.



Также эксперт прокомментировал указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделать Собор Святой Софии мечетью, а также дал прогнозы по поводу будущих выборов в Турецкой Республике.



Видеозапись встречи, как и вся программа Международной медиашколы "МедИАЦия", доступны на странице проекта в Facebook.

https://www.facebook.com/mediatorCIS



Организатором мероприятия выступает Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при поддержке Фонда Президентских грантов.