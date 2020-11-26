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"ЕГЭ - это диверсия"! Что делать с российским образованием и как создать новую школу?
12:32 27.11.2020

Партия "ЗА ПРАВДУ" провела экспертный совет по вопросу проблем ЕГЭ

Иннокентий Иванов

После большой пресс-конференции 5 ноября, где партия ЗА ПРАВДУ объявила старт всероссийской акции против ЕГЭ, критики спросили: "Осудили, потрындели, махнули и все?".

Нет, не все, отвечал лидер партии Захар Прилепин.

И в качестве подтверждения его слов сегодня прошел первый экспертный совет, куда были приглашены специалисты в области образования, учителя и чиновники, чтобы решить, что с этим чудом, которое обло, озорно и лаяй, делать.

Совещались больше четырех часов! Депутаты Госдумы столько времени не тратят, чтобы принять очередной закон о чревовещании и шапкозакидательстве.

Максимально просто проблематику обсуждаемой темы обозначил руководитель культурного проекта партии Дмитрий Кузнецов: "Не хочу, чтобы мои дети, учась в таких школах, где усредненное стандартизированное образование и всех натаскивают на ЕГЭ, превратились в быдло".

Если говорить общо, то процитируем программу партии, где речь идет о борьбе за качественное образование: "Мы говорим не только и не столько об ОТМЕНЕ дистанционного образования и ЕГЭ, сколько о Новой школе, которую мы хотим видеть в России. Новая Школа России, которую мы видим - это наиважнейший элемент в государственном устройстве Новой России, подчиненный новым целям общества - восстановлению великой Державы, где каждый не только хозяин на своей земле, но и творец будущего для новых поколений. Это наш Образ Будущего для российской системы Образования".

Более широкий угол зрения на проблему дал руководитель частного центра педагогики Анатолий Иванов, по его мнению, борьба с ЕГЭ - это ложная цель:

- ЕГЭ - результат работы сразу целого сонма государственных структур, включая Рособрнадзор. Также дело в том, что в педвузы сейчас идут по остаточному принципу, происходит целенаправленное истощение профессии педагога. Профессия учителя - это профессия, которая делает человека человеком, а к ней все меньше требований, и у педагогов все меньше квалификации.

Вторит Иванову еще один член экспертного совета партии ЗА ПРАВДУ Михаил Богданов, учитель, руководитель родительского комитета Санкт-Петербурга. По его словам, учитель будущего должен иметь статус государственного педагога, а этот статус предполагает не только высокую ответственность и квалификацию, но и уровень защиты и оплаты.

- Я бы еще хотел отметить, что большую проблему сейчас представляет дистанционное образование. Вы не поверите, сколько дерьма в материалах, которые представляют государственные организации для дистанционки! Ошибки, неточности, да и просто вранье! Нужно запретить использование электронных материалов вообще.

Отметил Богданов и непобедимый тренд в современной России на тотальную оптимизацию и повальное сокращение:

- У нас за последние 30 лет сокращена треть школ. Было около 60 тысяч школ, сейчас их 42 тысячи. Сокращаются и укрупняются в основном школы в малых городах и селах. Количество учебных зданий в стране катастрофически снизилось. В школах да и детских садах сейчас идет невероятный перегруз. Дети учатся в две, а то и в три смены - это просто неприлично!

По словам Богданова, необходимо возвращать самостоятельность школе и учителю, снизив нагрузку по заполнению документации и прочему ненужному сбору статистической информации.

- Учитель вообще должен быть выключен из документооборота. Его дело учить, а не бумаги собирать. Также в системе образования должны быть запрещены любые формы обучения, исключающие участие учителя. Учитель должен вместе с учеником проходить процесс образования.

Доктор философских наук, профессор кафедры политики философского факультета МГУ Валерий Расторгуев вообще считает, что ЕГЭ и вовсе уродует людей.

Директор лаборатории экспертизы образования Анатолий Сторожев и вовсе считает, что ЕГЭ - это своего рода диверсия против российского образования:

- Я знаю этих людей, которые придумывают тесты для ЕГЭ. Собираются 30?50 человек и придумывают вопросы, на которые нет правильного ответа. Зачем они это делают? Или предлагают решить математическую задачу, а потом написать обоснование? Неужели они не понимают, что решение задачи и есть обоснование!

Общий свод выработанных решений по вопросу отмены или модификации ЕГЭ члены экспертного совета представят в ближайшее время.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606469520
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