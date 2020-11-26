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В Кыргызстане спорят о легитимности Конституционного совещания
12:34 27.11.2020

Бакыт Торегельди уулу

В состав Конституционного совещания, рассматривающего новую редакцию Основного закона, включили десять новых членов. Таким образом, в обсуждении проекта новой Конституции теперь участвует почти сто человек.

Тем временем, ряд политиков, юристов и представителей гражданского общества отказывается признавать легитимность Конституционного совещания, заявляя, что его решения не имеют никакой законной силы.

25 ноября исполняющий обязанности президента, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов вывел из состава Конституционного совещания депутата парламента Каната Керезбекова в связи с "семейными обстоятельствами". Новыми членами совещания стали десять человек, в том числе, Алмамбет Шыкмаматов, который будет курировать предвыборный штаб Садыра Жапарова в Нарынской области, и писатель Чолпонбек Абыкеев, выступающий в поддержку конституционной реформы.

Конституционное совещание начало свою работу 20 ноября. Почти неделю оно рассматривает проект новой Конституции, вынесенный депутатами парламента на общественное обсуждение. Председатель совещания Бекбосун Борубашев приглашает противников конституционной реформы принять участие в обсуждении проекта и высказать свою точку зрения.

"Конституция - это большой политический документ, поэтому обязательно будут разные мнения. Есть как сторонники, так и противники проекта. Мы должны выслушать тех, кто выступает против. Наши двери открыты, приходите, выскажите свои предложения", - обратился он к критикам реформы, в частности, к экс-президенту Розе Отунбаевой, депутатам Омурбеку Текебаеву, Каныбеку Иманалиеву, Дастану Бекешеву и юристу Сание Токтогазиевой. Но, добавил Борубашев, полномочиями по включению новых членов в состав Конституционного совещания обладает только президент.

Сообщество юристов называет незаконным и противоречащим международным нормам права решение и. о. президента о созыве Конституционного совещания. Отдельным предметом споров стал состав совещания - противники указывают, что он почти целиком состоит из сторонников конституционной реформы.

Конституционное совещание было созвано незаконно, уверена юрист Таттыбубу Эргешбаева. По ее словам, исполняющий обязанности президента не может вмешиваться в процесс по изменению Конституции. Поэтому и его указ о создании совещания является незаконным, считает она. Юрист также поясняет, что смысл Конституционного совещания заключается в подготовке проекта новой Конституции, но в данном случае оно рассматривает уже готовую редакцию Основного закона, предложенную со стороны.

Ранее от участия в работе Конституционного совещания отказались эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

"Да, нужно обсуждать, но разве наши предложения повлияют на их решения? Скажут, что услышали нас, но большинство нас не поддержало", - объясняет свое решение Бекешев.

17 ноября Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение новый проект Основного закона страны, а 80 депутатов инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. В новой редакции Основного закона расширены президентские полномочия, в государственное управление включен институт народного курултая. Также в проекте указано, что главой исполнительной власти являются президент и его аппарат. Число депутатов парламента сокращено - со 120 до 90.

Позже некоторые депутаты заявили, что не являются инициаторами документа, и опровергли свое участие в его разработке, говоря, что, мол, они не видели этот документ, не подписывали его.

Изначально сообщалось о планах властей провести конституционный референдум вместе с президентскими выборами, которые пройдут 10 января 2021 года. Но позже приостановивший полномочия премьер-министра Садыр Жапаров предложил вместе с президентскими выборами провести сначала референдум по системе правления в стране - население должно выбрать либо президентское, либо парламентское правление. А обсуждение проекта новой Конституции можно продолжать несколько месяцев, считает он.

Обсуждаемый проект Конституции разработан без учета мнения всех сторон, поэтому у него нет будущего, предупреждает экс-секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев.

"Судьба этой Конституции будет тяжелой, мы уже не раз проходили такое. Все понимают, что мы вышли за рамки правового поля и действуем в нарушение законов. Рано или поздно все принятые решения будут изменены и все вернется в законное русло. Конституция должна разрабатываться с учетом мнения всех граждан, ведь Конституция - это общественный договор. Не правильно, что группа людей, силой захватившая власть, навязывает свое мнение", - говорит Дуйшебаев.

Проект новой Конституции был опубликован на сайте Жогорку Кенеша 17 ноября. В проекте расширены полномочия президента и введен новый институт – народный курултай. Отмечается, что президент является главой государства и руководит исполнительной властью.

Ряд политиков и активистов выступил против принятия данной редакции Основного закона. 22 ноября несколько сотен человек в Бишкеке вышли на мирную акцию протеста с требованием оставить Конституцию страны в покое и не проводить референдум по ее изменению.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606469640
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