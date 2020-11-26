Трамп наносит "Северному потоку-2" свой последний удар

12:36 27.11.2020

Американцы нашли способ остановить запуск российского трубопровода



Дмитрий Родионов

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Александр Фролов

Игорь Юшков



Сертификатор трубопровода "Северный поток-2" - норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в самой компании.



"Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона „О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект „Северный поток-2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", - заявил представитель компании.



Как пояснили в DNV GL, компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Туда также входил мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода. Кроме того, DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения проекта.



Впрочем, чуть позже в норвежской компании заявили, что не отказываются от сертификации самого газопровода, однако прекращают работы, связанные с морскими судами: изучив новое руководство американского Госдепа в компании пришли к выводу, что под санкции подпадет инспектирование судов, обслуживающих проект, и установленного на них оборудования.



Понятно, что завтра из Вашингтона может прийти новое руководство, и DNV GL полностью прекратит работу с "Северным потоком-2".



При этом недостроенный участок магистрали находится в водах Дании, и, согласно правилам Датского энергетического агентства (DEA), компания - оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия действующему законодательству страны.



В Nord Stream 2 AG пока не раскрыли своих дальнейших планов.



Напомним, в декабре 2019 года Вашингтон принял закон "О защите энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок" ((PEESA), вводящий санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. В результате покинуть проект пришлось швейцарской Allseas о своими судами.



Тем не менее, "Газпром" решил проблему, пригнав к месту строительства заранее купленный у Китая трубоукладчик "Академик Черский", который, чтобы самому не попасть под санкции, российский концерн оформил на другого владельца.



Однако было ясно, что Вашингтон на этом не остановится. Если изначальный закон подразумевал ограничения только против компаний, непосредственно предоставляющих суда для строительства, в последствии он начал "обрастать" все новыми дополнениями.



В июне в американском Конгрессе появилось два варианта законопроекта "Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы". "Мягкий" вариант подразумевал санкции против обслуживающих задействованные в строительстве суда страховых компаний, а также компаний, обеспечивающие техническую модернизацию этих кораблей. Более "жесткий" вариант вводил ограничения против структур, занимающихся сертификацией трубопровода, его тестированием и инспекцией. Именно последние ограничения считались наиболее чувствительными, поскольку без финального сертификата о соответствии газопровод не сможет быть сдан в эксплуатацию.



Тогда, впрочем, некоторые эксперты скептически высказывались по поводу задействования наиболее жестких мер.



Тем не менее, в середине октября официально стало известно о распространении санкции для компаний, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Санкции также предполагалось включить в бюджет Пентагона, соответствующий документ планировалось принять до конца текущего года.



Кроме того, СМИ сообщили о намерении Вашингтона ввести ограничения и в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.



Как сообщало немецкое агентство DPA, американское руководство начало связываться с европейскими фирмами и предупреждать их о возможных рисках.



Но ведь ограничения в силу пока не вступили. Почему норвежцы поспешили выйти из проекта заранее?



- Так и против трубоукладчиков в прошлом году не успели ввести санкции - они превентивно вышли из проекта, - отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Компания опасается санкций, она дождалась разъяснений от госдепартамента и приняла решение об отказе от сотрудничества.



"СП": - Наверняка, многие читатели запутались в этих санкциях. Есть закон "о защите энергетической безопасности Европы", есть закон "Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы". Какие-то санкции планируется заложить в военный бюджет. Где какие и против кого? Что реально действует. А чем только грозят?



- "Закон о защите энергетической безопасности Европы" входит в текст оборонного бюджета. Американская матрешка. Сейчас речь идет о том самом наборе расширений для санкций против российских газопроводов, который был перечислен еще в июне. Под санкции попадают строители, компании, модернизирующие трубоукладчики, порты, которые предоставили площади для модернизации, компании, производившие оборудование для модернизации, сертификационные, страховые, финансовые организации, обеспечивающие работу на "Северном потоке-2".



Собственно, еще с июня надо было исходить из того, что эти санкции будут действовать. И тогда же искать альтернативы, в том числе, компании-сертификатору.



"СП": - Критичен ли выход сертификатора из проекта? Можно ли строить без него?



- Сертификация - обязательная процедура. Сертифицировать надо ход строительства, качество итоговых работ и пр. Фактически речь идет о компании, которая подтверждает, что вы провели все работы правильно, в рамках стандарта. С одной стороны, вышедшая из проекта компания, насколько я знаю является разработчиком стандарта, по которому оцениваются работы на газопроводе. С другой, она, насколько мне известно, не единственная, кто имеет право осуществлять данный вид деятельности. Если не ошибаюсь, то нормы соответствующего стандарта были даже включены в отраслевой стандарт самого "Газпрома".



"СП": - Что они еще могут придумать? Какие еще варианты есть замедлить, а тем более - остановить "Северный поток-2".



- Думаю, будут давить на европейцев - как на руководство, так и на участвующие в "Северном потоке-2" компании.



"СП": - Ранее Bild писал, что Байден готов разработать такую стратегию, которую поддержит сама Германия, в том числе, предложить Берлину "обширный пакет по вопросам безопасности", нацеленный на замену российского газа возобновляемыми ресурсами. Это просто слова или им и вправду есть что предложить, чтобы немцы смогли отказаться от СП2?



- Это бред какой-то. Какое отношение к этому имеют ВИЭ? Они только могут давить на участников через угрозу санкций. Зачем что-то предлагать, если можно попытаться добиться желаемого угрозами? В области энергетики США ничего предложить Германии не могут.



- Еще давно в США был принят закон, в котором содержались санкции против СП-2. Но в том законе было прописано, что перечень санкций президент США имеет право ввести своими указами, - напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.



- Автоматически санкции не вводились. Данных о том, что президент вводил бы санкции своими указами нет. Но он мог передать эти полномочия Госдепу. Но это уже внутренние документы и эти документы не публикуются. Норвежская компания- сертификатор заявляет, что именно из-за расширенной трактовки того самого закона PEESA отказывается от работы на судах "Северного потока-2". Но точно неизвестно, реально ли Госдеп ввел санкции из старого проекта или нет. Если действительно теперь сертификация запрещена, то, действительно, у "Газпрома" появилась большая проблема. Ведь в мире таких компаний не так много. А создать свою будет сложно, так как европейцы должны признавать квалификацию компании.



"СП": - Рассчитывать на то, что с приходом Байдена санкционная политика как-то изменится, явно не приходится?



- Байден не сможет ни отменить имеющиеся, ни остановить рассмотрение новых санкций. Так как законопроекты о новых санкциях инициировали как демократы, так и республиканцы. и Байден не в силах остановить принятие новых санкций. Между демократами и республиканцами есть консенсус по вопросу принятия новых санкций против России.