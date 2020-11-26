Остров свободы от COVID-19. Как бедная Куба останавливает коронавирус

12:39 27.11.2020 Георгий Зотов



В отличие от других латино­американских стран, где от инфекции умерли десятки тысяч людей, остров Свободы пока держится: и даже разрабатывает свою вакцину. Еще со времен Фиделя местная медицина известна своей эффективностью.



Эпидемия COVID-19 стартовала на Кубе 11 марта: заражение выявили у трех итальянских туристов. Эти ребята успели знатно пообщаться с персоналом гостиниц, парой торговцев сувенирами и официантками в ресторане. В результате изолировали всю группу. Не помогло – инфекция стремительно распространялась по Гаване и Варадеро. Хотя кубинская медицина считается лучшей во всей Латинской Америке, прогнозы были похоронными: у страны нет достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), плюс она находится под санкциями США, запрещающими поставлять на Кубу необходимые для лечения новейшие препараты. С 1 апреля были прекращены полеты, аэропорты перестали работать. А ведь туристы – это "кубин­ская нефть", благодаря долларам курортников экономика острова находится на плаву. За год Кубу посещают в среднем 3,5 млн гостей, оставляя в кассах отелей 3 млрд долл. Если не будет денег, откуда взять медикаменты? Однако кубинцам удалось выпутаться из кошмара с минимальными потерями – 7846 заболевших, 132 умерших. И это на фоне Эквадора, где коронавирус подхватили 185 000 человек, 13 000 из них скончались. Вторая волна COVID-19 также обошла Кубу стороной. Так в чем же дело?



Поле, полностью "усеянное" флажками, - это акция в память погибших от коронавируса испанцев, которую провела в Мадриде ассоциация родственников умерших и людей, пострадавших от эпидемии. Один флаг - одна жертва COVID-19.



Аресты футболистов



В первую очередь помог "коктейль" из отличной медицины и сурового коммунистического режима. При всем тропическом раздолбайстве и опереточной по виду диктатуре государство (когда требуется) может быть весьма жестким. Полицейские строго заставляли жителей со­блюдать социальную дистанцию в очередях в магазинах, останавливали уличные игры в футбол и баскетбол и даже задерживали тех, кто совершал утренние групповые пробежки. Если уж в России в первые недели эпидемии был серьезный недостаток масок, то где их нашли кубинцы? У них-то полки в аптеках не ломятся. Очень просто – к трудящимся обратились по телевидению, попросили срочно сшить себе маски: ситуация ведь опасная. И население прислушалось. На Кубе нет разборок, носить на лице материю или нет. Приказали – значит, будут носить. Но только масками эпидемию не погасишь. Закрыли крупные супермаркеты (их и так было кот наплакал), решив сделать упор на мини-магазинчики. И напрасно: здания осадили толпы народа. Онлайн-заказа продуктов на Кубе элементарно не существует, да и со связью караул – карточки вайфая не так легко найти в продаже, за ними давятся в очередях или по завышенной цене покупают у спекулянтов. Думалось, выхода нет: точно все заболеют.



Докторские патрули



И вдруг выясняется – кубин­ская система здравоохранения не сдается и в условиях всеобщей паники. В 11-миллионном государстве работают более 90 000 докторов: если считать "на душу населения" – в 3 раза больше, чем в США или Великобритании. Медицина, ко всему прочему, абсолютно бесплатная. Упор делается на предотвращение болезней – врачи постоянно навещают своих "подшефных" (которых зачастую знают в лицо), выясняют их проблемы и обследуют при малейших признаках ухудшения здоровья. За каждым доктором закреплены район города или деревня. Прямо скажем, не как у нас в России: пожилой человек не приходит в клинику полгода, ожидая – боль сама "рассосется". Кубинские медбратья такого не допускают. Избежать диспансеризации не удается никому – это обязанность пациента. Курящие и часто пьющие люди ставятся под наблюдение, толстякам прописывают диету. По мнению докторов на Кубе, ту же гипертонию лучше лечить физической активностью, чем операциями на сердце: осложнение надо "поймать" в самом начале. Благодаря стилю кубинской медицины, продолжительность жизни на бедном острове составляет 79 (!) лет: выше, чем в Штатах.



Хлорка и отсидка



После вспышки эпидемии доктора Острова свободы принялись обходить квартиры и выяснять симптомы, спрашивать, не заболел ли кто-то из род­ственников? Врачам тут не принято врать – кубинцы отвечали без выдумок. "Подозрительных личностей", контактировавших с больными, сажали на самоизоляцию – и люди всегда честно ее отсиживали. Отслеживающих перемещение больного приложений для смартфона (как в Южной Корее или Японии) на Кубе не существует, но зараженные на улицу и не выходят – за 61 год социализма кубинцы привыкли подчиняться закону. С антисептиками есть сложности, и врачи бесплатно раздают желающим раствор хлорки, флаконы с таким же раствором закрепили у входов в магазины. В ходе быстрой реакции и вычисления круга общения инфицированных Куба взяла коронавирус под контроль: ей не пришлось объявлять тотальный карантин, пусть и введя в действие пакет ограничений вроде отмены занятий в школах и институтах. В сентябре на месяц закрыли столицу республики Гавану, но после сокращения числа зараженных запреты сняли. Гостиницы на главном кубинском курорте Варадеро в условиях строжайших мер безопасности начали принимать туристов: им делают бесплатный (в отличие от остальных стран, где гость сам должен выложить за это день­ги) ПЦР-тест – берут мазок из гортани уже по прилете.



Пропаганда и вакцина



В случае малейших признаков опасности здесь не миндальничают. К сожалению, досталось и нашим туристам: недавно у 11 пассажиров из РФ выявили коронавирус в аэропорту кубинского курорта Кайо-Коко. Всю группу хором поместили в бункер, а затем заперли в номерах среднего качества отеля, отказав в продолжении отдыха. Само собой, наши граждане были возмущены, но ничего не поделаешь – если летишь в этом году на море, будь готов к любой развязке. Выбора у Кубы нет: ей позарез необходима валюта, и поэтому она безжалостно уничтожает инфекцию в стране. Министерство здравоохранения еще в августе объявило – республика начала разработку своих вакцин от коронавируса: Soberana 01 и Soberana 02. Кто-то посмеется над "коммунистической пропагандой", а вот кубинцы как раз уверены в благополучном исходе дела – находясь в полной блокаде, живя при безумных (нам такие и не снились) санкциях полвека, они уже создали множество вакцин: от гриппа, полиомиелита, менингита. Биотехнологии и фармацевтическая промышленность на острове очень сильны – кубинские лекарства (и это еще один источник валюты) охотно покупают по всей Латинской Америке, в их качестве нет сомнений. Как небольшая нация смогла все это производить собственными силами? Ну просто у них не было других вариантов: умирали дети, а Америка не продавала таблетки.



Эпидемия еще не закончилась, но уже можно сказать: благодаря отлаженной системе медицины и подчинению населения законам самые мрачные прогнозы скептиков на Кубе не сбылись. Конечно, часто слышатся мнения: коммунисты-то любые цифры нарисуют – и умерших мало, и не болеет почти никто… а ведь известно, как делают статистику при социализме. Но факт остается фактом: на Кубе не было лежащих на улице тел и похорон жертв COVID-19 в картонных коробках (ввиду нехватки гробов) по опыту Эквадора. Маленький остров в море сделал ставку на уничтожение проблем задолго до их появления. И, как обычно, снова выиграл.



Кстати



В 1959 г., когда Кастро пришел к власти, на Кубе было только 6 тыс. медиков. Сейчас их в 15 раз больше.

Профессия врача – одна из самых высокооплачиваемых на Кубе. Средняя зарплата… – 70 долл. в месяц. Много это или нет? Для сравнения: поллитра местного пива стоят 1,3 долл.

Кубинские медучреждения обслуживают 20 тыс. платных медицинских туристов в год.

Экспорт врачей – существенный источник дохода страны. По данным ООН, ежегодная валютная выручка страны от оказания медицинских услуг за рубежом – 11 млрд долларов. Это в разы больше доходов от экспорта таких товаров, как сахар-сырец, табак, никель.

Венесуэла – одна из самых крупных "командировок" кубинских медиков в этом веке. Тысячи специалистов отправились в соседнюю страну в обмен на 53 тыс. баррелей венесуэльской нефти в день по льготному тарифу.

До начала пандемии кубинские медицинские работники трудились в 61 стране мира. В этом году к ним присоединилось еще полсотни команд, чтобы помогать в борьбе с COVID-19. Источник - АиФ

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