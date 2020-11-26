COVID-19: "Россию спасет китайская убитая вакцина"

12:41 27.11.2020

В России нет мощностей для производства миллионов доз



Андрей Полунин

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Александр Чепурнов



В Кремле ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса до Нового года. 26 ноября об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и поэтапной.



"Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие", - ответил Песков в ходе пресс-колла.



Журналисты уточнили, смогут ли все желающие сразу получить вакцину. "Сейчас чуть-чуть преждевременно об этом говорить. Но однозначно: это будет поэтапно… Задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить всех желающих", - сказал Песков.



Пресс-секретарь назвал вакцинацию "грандиозной задачей".



Ранее в Кремле пояснили, почему президент Владимир Путин еще не сделал прививку от коронавируса: он не может использовать несертифицированную вакцину.



"Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если президент посчитает необходимым, он сообщит об этом (будет делать прививку или нет. - „СП")", - сказал Песков.



Напомним, в России завершаются испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", а еще в августе была зарегистрирована - первой в мире - вакцина "Спутник V" центра Гамалеи. Наконец, собственную вакцину готовит Центр имени Чумакова РАН.



Насколько реальна массовая вакцинация, позволит ли она остановить пандемию?



- Насколько эффективны вакцины - пока говорить сложно: никаких данных на этот счет мы не имеем, - отмечает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" Александр Чепурнов. - Скажем, препаратом центра Гамалеи вакцинировали относительно небольшой контингент. Потом, правда, выяснилось, что круг вакцинируемых был значительно шире, и включал достаточно значимые фигуры. Замечу, народ у нас отчаянный: еще не совсем понятно, к чему приведет вакцинация, а они уже лихо подставляют - скажем так, плечо.



Теперь центр Гамалеи начинает вакцинацию 30 тысяч добровольцев, которые примут участие в пострегистрационных исследованиях. Еще 10 тысячам участникам этого исследования будет введено плацебо.



То есть, о результатах судить вообще преждевременно. Части испытуемых ввели вакцину уже повторно, другой части - только однократно. Нужно дождаться, когда всех провакцинируют, а потом хотя бы пару месяцев понаблюдать, сколько из них заболеет. Тогда на самом деле будет понятен процент эффективности вакцины, которым производители уже сегодня вовсю меряются - хотя срок, чтобы меряться, еще не подошел ни у кого.



Что до вакцины "Вектора" - лично я отношусь к ней с сомнением. Методический подход, который научный центр избрал для создания вакцины, большого доверия, на мой взгляд, не вызывает.



Наконец, до третьей вакцины - центра имени Чумакова - вообще непонятно, когда дойдет дело. Хотя именно она представляется мне наиболее перспективной, поскольку относится к так называемым убитым вакцинам.



Убитая вакцина - это когда вирус нарабатывается, очищается от примесей, а затем инактивируется (убивается). Такие вакцины являются неинфекционными - они не способны вызвать заболевание.



Так вот, Россия, скорее всего, дождется китайской вакцины - китайцы пытаются к нам выйти с точно такой же убитой вакциной.



"СП": - А почему не вакцины "Спутник V" центра Гамалеи?



- Мы с вами сейчас рассуждаем, можно ли вакцинам доверять и когда прививаться. А перед государственным аппаратом - перед администрацией страны - стоит совершенно другая проблема: где наработать вакцину в достаточном количестве?



В России необходимо провакцинировать примерно 80 миллионов человек, и перевакцинировать хотя бы половину из тех, кто живет скученно. 80 миллионов доз - это огромное количество вакцины. Власти сейчас пытаются отмобилизовать для ее производства все доступные мощности, но когда и где сделают эти миллионы доз - вопрос до сих пор открытый.



Сюда же через какое-то время добавится еще неприятный момент. Мы пока не можем понять - для этого нужно время - какова длительность поствакцинального иммунитета, насколько вообще эффективными будут вакцины.



"СП": - После какого периода можно будет сказать, что вакцина эффективна?



- То, что у нас сейчас происходит со "Спутником V" - это третья фаза испытаний. Просто у нас власти сделали сильный маркетинговый ход. Обычно вакцину регистрируют после третьей фазы, а у нас зарегистрировали до нее. Благодаря этому мы лихо утерли нос именитым фармацевтическим гигантам, вроде немецкого BioNTech и американской фирмы Pfizer.



Но, повторюсь: и там, и сям необходимо какое-то время, чтобы понять - заболевают все-таки люди после вакцинацими, и в каком количестве.



"СП": - Вы говорите, что скептически относитесь к вакцине "Вектора". Почему?



- Вакцину можно делать разными способами. Самый простой вариант и самый древний - это убитая вакцина. Классические ее пример - вакцина от клещевого энцефалита.



Другой - современный - метод использовали в центре Гамалеи. Они взяли некий вирус - в их случае аденовирус - и заменили у него часть генома на геном коронавируса. Таким образом, они прививают аденовирус, и после того, как он привит, он предоставляет иммунной системе, в том числе, белки коронавируса. Так вырабатывается иммунитет.



Американцы пошли третьим путем - очень современным, практики по нему еще нет. Они в качестве вакцины используют мелкие фрагменты информационной рибонуклеиновой кислоты, которая, после того, как ее вводят, заставляет организм вырабатывать белки такие же, как поверхностные белки коронавируса. Именно за счет этого работает вакцина Pfizer и BioNTech.



Еще один способ - это когда синтезируются очень мелкие пептиды (белковые молекулы, состоящие из аминокислот, - "СП"). Как раз этим путем пошли на "Векторе". Но проблема в том, что мелкие пептиды - да и любые мелкие белки - иммунной системой не распознаются. Чтобы иммунная система начала их распознавать, надо добавлять некий носитель, к которому мелкие пептиды цепляются.



Насколько я сталкивался с такими подходами, все это неэффективно и бесперспективно. Если вспомните, было очень много разговоров, что у "Вектора" шесть платформ для создания вакцины - то есть, шесть разных способов. Но сейчас мы видим, что получилась только одна платформа. Остальные сильно не получились - оказались токсичными, или даже хуже того.



А вот "ЭпиВакКорона" получилась нетоксичной - она действительно не вызывает никаких болезненных ощущений и температурных реакций. Но нетоксичная и безвредная вакцине - не значит полезная и эффективная.



"СП": - Когда пандемия коронавируса прекратится?



- Она прекратится только в том случае, если хоть какие-то из разрабатываемых вакцин окажутся достаточно эффективными. Думаю, пусть не через пару-тройку месяцев, но к лету 2021 года в России будет опять снижение заболеваемости. Плюс, к тому времени какое-то количество людей получат вакцину - и у нас создастся прослойка людей с иммунитетом. Если, конечно, сам вирус не преподнесет каких-нибудь сюрпризов.