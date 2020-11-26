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|"Штрихи к портрету". Про жизнь и творчество Елбасы сняли очередной многосерийный док-фильм
13:55 27.11.2020
"И эта боль не уходит..." Появился тизер нового фильма о Назарбаеве
Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Хабар". Пресс-секретарь Первого Президента опубликовал тизер нового фильма, передает Tengrinews.kz.
"Первого декабря в 21.40 в эфире телеканала "Хабар" состоится премьера первой серии документального фильма журналиста Айгуль Адиловой "Штрихи к портрету", созданного при поддержке пресс-службы Елбасы и Фонда Нурсултана Назарбаева", - написал Айдос Укибай в Twitter.
"Не дай бог чувствовать такую боль никому, и тебе тоже. И эта боль не уходит... После болезни я специально поехал туда.... Могло все по-другому сложиться в моей жизни", - говорит Нурсултан Назарбаев на кадрах тизера.
Как сообщили в пресс-службе Елбасы, "Штрихи к портрету" - это многосерийный документальный фильм, посвященный жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, раскрывающий ранее не известные зрителю грани личности Первого Президента Казахстана. Фильм создан на основе эксклюзивного интервью.