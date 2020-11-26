Экзоскелет, управляемый мыслями, создали в Назарбаев Университете

14:00 27.11.2020

АВТОРЫ

Асель Курмангалиева

Мейирим Смайыл

корреспондент-редактор



Ученые и выпускники Назарбаев Университета совместно с врачами разработали программу реабилитации для переживших инсульт. Программа включает в себя использование экзоскелета, который управляется мыслями - устройство считывает сигналы мозга, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Платформа Назарбаев Университета для роботизированной нейрореабилитации после перенесенного инсульта состоит из оборудования и программного обеспечения для считывания и распознавания сигналов мозга, микроконтроллера, экзоскелета для верхних конечностей и платформы с персонализированной программой с элементами геймификации.



"С 2007 по 2011 годы я учился по программе "Болашак" в Малайзии. С 2011 года работал в казахстанской компании и продолжил обучение здесь. В 2014 году поступил на докторантуру в Назарбаев Университет по специализации "Анализ данных". В конце 2017 года мой научный руководитель профессор Джамваль пригласил меня как сооснователя в проект по разработке экзоскелета. Тогда мы решили, что это должен быть не просто экзоскелет, а целая программа реабилитации для переживших инсульт, которая будет использовать современные технологии. В 2019 году мы получили финансирование от Всемирного банка. А расположиться как научный стартап смогли в технопарке Назарбаев Университета", - рассказал Бейбит Абдикенов.



Лекарство от рака на основе витамина С разрабатывает профессор НУ



Проект получил название ReLive. Стартап поддержал NURIS (Nazarbayev University Risk-taking Inspiration Synergy) как научный партнер в рамках программы поддержки стартапов и бизнес-идей на ранней стадии развития. Подробнее о ней можно узнать здесь.



"На большинстве аппаратах такого рода траектория движения задается изначально. А мы пытаемся научить искусственный интеллект считывать сигналы мозга и передавать их в экзоскелет. У нас есть собственный алгоритм по распознаванию сигналов. По сути, вы мысленно можете управлять экзоскелетом. При этом нейросеть обучается и улучшается с каждым использованием. Чем больше данных, тем лучше будет работать", - пояснил Абдикенов.



Специальные сенсоры считывают силу руки - есть возможность ею двигать или нет.



"Если человек может сам двигать рукой, мы ему не помогаем, мы просто поддерживаем. Если человек не может двигать, сенсоры это определяют, экзоскелет это понимает и подключает алгоритм распознавания сигналов мозга. Я могу сказать программе: "Поднять руку". Экзоскелет поднимет, но как только рука сама сможет двигаться, он снова сам переключится. Нет такого, что я надел его и он полностью моей рукой управляет", - объяснил принцип работы ученый.



Реабилитационная программа рассчитана на месяц, но фактически устанавливать продолжительность будет врач.



Разработка уже готова, но ученым еще предстоит провести испытания. Они запланированы на следующий год.



Напомним, ранее мы сообщали о других разработках ученых НУ. Ученые Школы инженерии и цифровых наук и Школы Медицины совместно модифицировали метод определения злокачественной опухоли в молочной железе. Для этого ученые применили термографию в сочетании с данными искусственного интеллекта. Разработка поможет сделать скрининг для женщин более доступным. Ученые Лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины НУ в ходе экспериментов выяснили, что излучение такой же частоты, как и у сотовых телефонов, при некоторых обстоятельствах может быть полезно для человеческого мозга.