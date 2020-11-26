Саудовские генералы уличены в "чудовищных хищениях" госбюджета, - Al Jazeerа

14:39 27.11.2020

Al Jazeera, Катар



Минобороны Саудовской Аравии обокрали на сотни миллионов долларов. Главные обвиняемые - генералы, бизнесмены, сотрудники компаний, которые занимались отмыванием денег, а также несколько иностранцев. С чем связано обнародование властями королевства информации о чудовищных хищениях? Мнения экспертов разделились.

Al Jazeerа (Катар): Саудовская Аравия раскрыла информацию о генералах, причастных к коррупционным нарушениям в Министерстве обороны страны



Комиссия по контролю и противодействию коррупции Саудовской Аравии объявила о возбуждении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в Министерстве обороны страны. Она сообщила о причастности к коррупционному скандалу ряда генералов и государственных служащих.



Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту совершения коррупционных преступлений в Министерстве обороны Саудовской Аравии. Несколько генералов и государственных служащих подозреваются в проведении подозрительных финансовых операций на сумму около 328 миллионов долларов. По данным Саудовского агентства печати, власти предъявили обвинения в коррупции 51 человеку, в том числе чиновникам военного ведомства, бизнесменам и обычным гражданам.



Всего было возбуждено 158 уголовных дел против 226 граждан страны. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на осведомленный источник в Комиссии по контролю и противодействию коррупции, пожелавшему остаться неизвестным.



В стране было задержано 48 человек, в том числе 19 сотрудников Министерства обороны, 3 госслужащих, 18 бизнесменов и 8 сотрудников компаний, которые занимались отмыванием денег, а также 3 иностранца.



Сообщается, что подозреваемые незаконным путем получили финансовые средства в размере 1 229 400 000 риалов (328 миллионов долларов). По итогам расследования 44-м подозреваемым были предъявлены обвинения в коррупции. В настоящее время ведутся работы по возврату украденных средств в государственную казну.



Военный эксперт Хишам Джабер рассказал в интервью "Аль-Джазире", что Саудовская Аравия нередко объявляет о коррупционных преступлениях в конкретных департаментах. Она руководствуется политическими интересами, что указывает на изменение политики после прихода к власти новой американской администрации.



Советник по международным отношениям Женевского центра исследований Насер Зухайр не согласился с Джабером. Он считает, что обнародование коррупционных преступлений началось после того, как к власти пришел президент США Дональд Трамп.



По его словам, то, что делает правительство Саудовской Аравии, - это шаг против табу, будь то арест принцев или высокопоставленных чиновников или разговоры о коррупции в военном ведомстве или Министерстве иностранных дел.



Сообщается также, что обвинения в коррупции были выдвинуты против главы Департамента по контролю качества и двух его братьев, представителя Министерства финансов, генерал-майора в отставке, служившего в Министерстве национальной гвардии, директора Департамента управления закупками в системе государственного здравоохранения и сотрудника Департамента образования.



Власти подчеркнули, что продолжат отслеживать и контролировать всех, кто посягает на государственные деньги или использует работу для достижения своих личных интересов или действует против общественных интересов, и что они будут привлекать их к ответственности даже после увольнения.



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Оригинал публикации: السعودية.. الكشف عن ضباط متورطين في قضايا فساد بوزارة الدفاعОпубликовано 27/11/2020